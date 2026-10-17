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Klement obhájil na Žďársku, Pelhřimovsko ovládl Med

Jan Salichov
  15:00aktualizováno  15:38

Vítězem na Pelhřimovsku je Ladislav Med, vítězem na Žďársku bude Josef Klement. | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Druhé kolo senátních voleb na Vysočině je u konce. Obvod č. 51 (Žďár nad Sázavou) hlásí stoprocentně sečteno – senátorský mandát s přehledem obhájil Josef Klement (KDU-ČSL). V obvodu č. 15 (Pelhřimov) drží těsně před sečtením posledního okrsku drtivé vítězství starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V obou regionech se potvrdilo vedení favoritů z průběžného sčítání. Zatímco na Žďársku šlo o odvetu za volby v roce 2020, Pelhřimovsko přineslo přímý souboj dvou starostů významných měst v regionu.

Žďársko: Klement obhájil mandát

V obvodu č. 51 (Žďár nad Sázavou) je sečteno 100 % okrsků. Vítězem voleb se stal obhajující senátor Josef Klement (KDU-ČSL), který získal 54,08 % (11 613 hlasů).

Jeho soupeř, dosavadní starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (nestraník s podporou Volt Česko), skončil na druhém místě se ziskem 45,91 % (9 858 hlasů). Konečný rozdíl mezi oběma kandidáty činí 1 755 hlasů. Volební účast na Žďársku dosáhla 23,16 %.

Pro Josefa Klementa je to úspěšná tečka za volebním cyklem, který přitom začal extrémním dramatem. V prvním kole postoupil do finále z druhého místa díky jedinému hlasu, o který porazil žďárského ortopeda Radka Černého (ODS). Druhé kolo však Klement zvládl s jasným odstupem.

„Aktuální stav hodnotím tak, že ještě zbývá několik okrsků, a budu doufat, že tenhle trend vydrží,“ komentoval průběžný vývoj ještě během sčítání pro iDNES.cz opatrně Josef Klement, který dění sledoval z Prahy.

Pro Michala Šmardu naopak dnešní výsledek znamená druhou těžkou politickou porážku v krátkém čase. Jen před několika dny poprvé po šestnácti letech nevyhrál se svým uskupením komunální volby v Novém Městě na Moravě a nyní mu nevyšel ani pokus o zisk senátorského křesla.

V prvním kole přitom zvítězil Šmarda se ziskem 27,6 % (12 254 hlasů). Z druhého místa tehdy se 25,62 % (11 373 hlasů) postoupil Josef Klement. Okolnosti prvního kola na Žďársku však vstoupily do volební historie jako jedny z nejtěsnějších vůbec. O postupu Klementa do finále rozhodl pouhý jediný hlas, o který porazil žďárského ortopeda Radka Černého (ODS).

„No co vám mám na to říct? Je to zklamání,“ popisoval bezprostředně po sečtení prvního kola zklamaný Radek Černý, který v první chvíli nechtěl zvažovat případné odvolání proti výsledkům. „Popravdě neznám všechny ty mechanismy, jak dlouho by vše trvalo. Chuť do toho nemám. Ale pokud ODS vyhodnotí, že má smysl takový krok udělat, tak se bránit nebudu.“

Postupem dní však Černý pod tlakem svých příznivců přístup přehodnotil a nevyloučil, že po skončení voleb podá podnět k Nejvyššímu správnímu soudu na přepočítání hlasů.

Závěr kampaně před prvním kolem navíc vyostřilo video, ve kterém Černý se svou manželkou otevřeně narážel na Klementův osobní život a minulý rozvod. „Bylo to velmi nepříjemné, a to jak pro mě, tak pro moje děti. Takové zajíždění do osobních vztahů – to se v politice prostě nedělá,“ reagoval na útok Josef Klement. Černý si za svými slovy stál, nicméně potvrdil, že před druhým kolem vyjádří podporu právě Klementovi proti Šmardovi.

Pelhřimovsko: Med směřuje k hladkému vítězství

V obvodu č. 15 (Pelhřimov) je po sečtení 99,71 % okrsků o vítězi nepochybně rozhodnuto. Novým senátorem se stává starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS s podporou koalice Za demokracii), který získal drtivých 61,85 % (15 375 hlasů).

Volby 2026 OBRAZEM

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Starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár (ANO) zaostal s výrazným odstupem a získal 38,14 % (9 483 hlasů). Volební účast na Pelhřimovsku činila 23,41 %.

Ladislav Med sledoval výsledky z Prahy z centrálního štábu ODS. „Máme náskok, vypadá to slibně,“ reagoval v průběhu sčítání pro iDNES.cz.

.První kolo rovněž opanoval Ladislav Med, když získal přes 30 % hlasů, zatímco Michal Kozár postoupil z druhého místa se ziskem 27,15 % hlasů.

„Myslel jsem si, že bych mohl být na tom druhém místě a postoupit, každopádně s tím, že budu vítězem prvního kola, jsem opravdu nepočítal. Mile mě to překvapilo. Svého soupeře pro druhé kolo považuji za velmi náročnou výzvu,“ komentoval výsledky prvního kola Ladislav Med.

Na Pelhřimovsku tak voliči rozhodují mezi dvěma kandidáty, kteří staví na konkrétních zkušenostech z vedení městských radnic a znalosti potřeb regionu.

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