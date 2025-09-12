Třeba Miloš Hrůza (ANO) je nyní zároveň krajským radním i prvním třebíčským místostarostou. Za kumulaci funkcí čelil v minulosti kritice. Teď ještě kandiduje na poslance z třináctého místa. Znamená to, že by vykonával všechny tři funkce najednou, když bude zvolen poslancem díky kroužkování? „Určitě nevykonával,“ odvětil Hrůza.
Příliš nepočítá s tím, že by nyní postoupil do Sněmovny v barvách favorita voleb. Proto ani nechce přiblížit, které z funkcí by dal případně přednost a kterou by naopak upozadil. „Teď nepřemýšlím co by, kdyby,“ uvedl krajský radní a třebíčský místostarosta.
A zatím ještě neví, jestli bude chtít za rok obhajovat funkci na třebíčské radnici. „To začnu řešit až po Novém roce. Teď se soustředím na dokončení práce v Třebíči a na krajskou práci. Pak uvidíme, co bude,“ dodal.
Hrůzu v minulosti kritizoval za kumulaci funkcí třebíčský opoziční zastupitel Aleš Novák. „Je to nemorální využití mezery v zákoně,“ zmínil zástupce uskupení Třebíč občanům!. A spočítal, že si tak podle něj Miloš Hrůza vydělá měsíčně víc než ministr české vlády.
Třetí náměstkova kandidatura
Hejtmanovi i primátorovi zároveň dělá nyní náměstka Jiří Pokorný z hnutí ANO. I on teď navíc kandiduje za hnutí Andreje Babiše ze čtrnácté pozice do Poslanecké sněmovny.
Se svým zvolení ani Pokorný příliš nepočítá, ale kdyby se tak díky kroužkování stalo, dal by přednost práci poslance a posty na hejtmanství a magistrátu opustil. „Uvolnil bych tyto pozice. Dokážu skloubit práci pro město a kraj. Měl bych ale osobně problém kombinovat působení poslance v Praze se současnou prací,“ popsal Pokorný.
Naplno nyní pracuje jako uvolněný náměstek hejtmana. Pozici náměstka primátora zastává jako neuvolněný. Podle svých slov má za to zhruba třetinový plat oproti době před loňskými krajskými volbami. Tehdy zastával tento post jako uvolněný, tedy na plný úvazek. Když uspěl v loňských krajských volbách, zaměřil se pracovně více na hejtmanství.
Na jihlavské radnici přesto i nadále patří k jeho kompetencím odbory ekonomiky a zároveň informatiky. „Svoji agendu musím obsloužit a řešit věci týkající se rozpočtu a IT,“ doplnil náměstek.
Starosta za rok skončí?
Za STAN kandiduje z druhého místa Alexandros Kaminaras, starosta Velkého Meziříčí. Pokud bude zvolen poslancem, post starosty města příští rok opustí.
„V případě, že bych získal poslanecký mandát, vykonával bych funkci starosty necelý rok do příštích komunálních voleb v roce 2026. A to především kvůli mnoha probíhajícím projektům, které bych nechtěl nezodpovědně předávat někomu jinému na tak krátký čas,“ uvedl Kaminaras s tím, že následně by příští rok ve volbách o křeslo starosty neusiloval. „Plně bych se věnoval poslanecké práci,“ dodal.
Na stejné kandidátce s Kaminarasem je na 13. místě další starosta Martin Ferdan z Moravských Budějovic. Ten ještě neví, jaké práci by dal přednost v případě zvolení pomocí kroužkování. „Bohužel na tuto otázku nedokážu odpovědět, protože jsem o tomto zatím nepřemýšlel,“ vzkázal Ferdan po své asistentce.
Naopak lidovecký náměstek jihlavského primátora Petr Piáček má už teď jasno, jak by se v případě zvolení poslancem zachoval.
„Pokud bych byl zvolen do Poslanecké sněmovny, tak bych z funkce náměstka primátora odstoupil. A byl bych rád členem rady města jako neuvolněný. Pokud bych ale viděl, že je to časově a organizačně nemožné, přehodnotil bych situaci,“ popsal Piáček.
Ještě než byl plně placeným náměstkem, působil už dříve jako neuvolněný jihlavský radní. „Mám zkušenosti, jak lze, či nelze spojit zaměstnání s aktivní funkcí ve vedení města,“ doplnil náměstek primátora, který na Vysočině nyní kandiduje za SPOLU z třináctého místa.