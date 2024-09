Známý scénář. Na Vysočině je ve hře tichá podpora komunistů, za placené funkce

V úterý podle něj podoba koalice procházela v krajském ANO vnitřní diskusí v nejužším týmu, v předsednictvu a krajském zastupitelském klubu. „Chceme mít vše prodiskutováno, informujeme členskou základnu a v klidu domlouváme detaily spolupráce s koaličními partnery,“ dodal Kukla.

ANO získalo v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu osmnáct křesel. Druhé nejúspěšnější volební seskupení Společně (ODS, TOP 09, Starostové pro občany) získalo jedenáct mandátů.

Seskupení Společně i se svými volebními partnery budoucí koalici s ANO odmítlo. Později toto odmítnutí ještě podpořila usnesením své regionální rady samostatně krajská ODS. „Čekáme, s čím přijde vítězné ANO, předpokládám, že představí nějakou vládu, a pak s nimi začneme vyjednávat o opozičních podmínkách pro nás,“ řekl volební lídr Společně a stávající hejtman kraje Vítězslav Schrek (ODS). Účast v koalici s ANO odmítli také lidovci, kteří získali čtyři mandáty.

Tiše o tiché podpoře Stačilo!

Pro pohodlnou většinu hlasů v krajském zastupitelstvu by bylo pro ANO výhodné uzavření koalice s SPD, komunisty pod značkou Stačilo! a SOCDEM.

STAN už s ANO jednání přerušil. „Náš krajský výbor je za nynější situace připraven k opoziční roli. Koalice s podporou Stačilo! mi přijde jako hrozné řešení. Podpora komunistů je závazkem, který bych u vládnoucích koalic viděl velice nerad,“ řekl krajský lídr STAN Adam Joura.

Komunisté by s podporou koalice ANO problém neměli. „Jsme asi i možný jejich partner, požadavky KSČM jsme zatím neřešili. Zatím jsme se setkali se zástupci ANO jen jednou. Další jednání nemáme naplánováno, ale věřím, že do konce týdne je reálné to uzavřít. Nejsme v patové situaci,“ řekl Miloslav Vrzal, který byl volební jedničkou Stačilo! za KSČM.

Že se schyluje k dohodě pod taktovkou ANO, naznačil i lídr SPD Radek Koten. „Dohoda se rýsuje velmi reálná. Věřím, že do konce týdne s tím ANO seznámí novináře. Programová shoda stran je vysoká,“ řekl Koten. Krajské vládnutí s podporou komunistů Koten neodmítá. „Předpokládám, že žádný problém s nimi nebude, určitě tu možnost nevylučuji. Nemáme programové rozpory, nejde o politikaření,“ podotkl Koten.

Krajský volební lídr SPD věří, že se podaří sestavit silné vedení kraje, které bude moci prosazovat klíčové body. Ty nejsou nijak překvapivé. „Posílit zdravotnictví, klást důraz na stavby potřebné pro dostavbu bloků jaderné elektrárny Dukovany (to jsou především dopravní stavby typu obchvatů – pozn. red.) a samozřejmě dbát, aby se v kraji nezhoršila bezpečnostní situace příchodem dělníků na dostavbu Dukovan,“ pověděl Koten.

Běhounek nechce komunisty v radě

Lídr kandidátky SOCDEM Jiří Běhounek by se vládnutí s tichou podporou komunistů nebránil. „Nyní je v rukou ANO, aby dojednalo podporu SPD a komunistů. Na Vysočině jsme zkušenost s tichou podporou komunistů měli, tak uvidíme. Mám informaci, že s nimi ANO jedná,“ řekl Běhounek.

Připomněl, že za jeho éry řízení kraje – hejtmanem byl v letech 2008 až 2020 – po dvě volební období tehdejší sociální demokracie s podporou komunistů kraj už řídila. „Bylo to zcela bez problémů. Asi bychom nebyli příliš pro, aby se komunisté stali členy rady, ale pokud by to byla podpora na dohodě o výboru, tak v tom nevidím problém. Placená funkce předsedy výboru, to tady bylo vždy a nebylo by to nic nenormálního. Stejně jde v kraji z 90 procent o věcná témata: školy, silnice, nemocnice, sociální služby – to nemá s politikou žádnou velkou souvislost,“ míní Běhounek.

Jeho stranický kolega Vladimír Novotný se k možné podpoře ze strany Stačilo! v potenciální koalici s ANO diplomaticky konkrétně nevyjádřil. „Nechci to komentovat, chci si nechat prostor na vyjednávání a domlouvání se nad tím, s čím přijdou kolegové z ANO,“ řekl Novotný.

Předložení konkrétního návrhu od ANO předpokládá Novotný taktéž do konce týdne.