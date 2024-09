Pečovatelku do každé obce, lidé chtějí být doma, říká lídr KDU-ČSL

Proč jako lidovci na Vysočině kandidujete sami, a ne v koalici SPOLU?

My jsme tady vždycky kandidovali samostatně. Myslíme si, že máme na Vysočině dostatek příznivců. V současné krajské koalici se nám podařilo mnoho věcí. Pokud se nám podaří uspět, tak bychom rádi vytvořili stejnou koalici, jaká funguje teď. Zároveň potřebujeme podporovat svou značku, tak jsme rádi, že v Kraji Vysočina můžeme prosazovat KDU-ČSL.

Má vaše koalice SPOLU na celostátní úrovni dobré výsledky?

Myslím, že smysl má. Byl to dobrý tah, SPOLU vyhrálo volby. Dokážeme se v rámci demokratických stran domluvit a něco prosadit. Jak to bude dál, uvidíme po našem podzimním sjezdu lidovců. Tam budeme volit vedení a směřování, kudy jít dál.

Pavel Janoušek Po gymnáziu vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií.

Před svým působením v komunální politice vystřídal zaměstnání u několika firem. Například byl elektroprojektantem ve společnosti Envinet.

V politice je od roku 2006, kdy v zastupitelstvu obce Oslavice vystřídal svého otce, taktéž lidovce. Posledních 14 let je tam starostou.

Počet obyvatel Oslavice se za dobu jeho působení zvýšil z pěti stovek na zhruba 750. Obec za jeho starostování získala novou kanalizaci i školku.

Nyní je Janoušek i krajským zastupitelem a předsedou KDU-ČSL na Vysočině. Je mu 45 let. S manželkou vychovávají dvě děti ve věku 13 a 16 let.

Vy osobně jste připraven opustit místo starosty a jít naplno pracovat do vedení kraje?

Určitě ano, pokud jsem přijal pozici lídra kandidátky. Záleží samozřejmě na povolebních vyjednáváních. V obci bych pak musel nabídnout, že se stanu neuvolněným starostou, nebo by se musel zvolit můj nástupce. Takově dvě uvolněné funkce na kraji a v obci by nešly dělat najednou.

Vy teď v různých stranách opět soupeříte o přízeň voličů. Jako lidovci se poslední čtyři roky podílíte na řízení kraje. Předtím jste byli 12 let v opozici a dlouho tady vládla ČSSD s podporou komunistů. Vyvíjela se v té době Vysočina neblahým směrem, který se vám nelíbil? Nebo to ve výsledku od vzniku krajů nebylo až tak důležité, které strany Vysočinu řídily?

Každý se od vzniku kraje snažil dělat, co umí. Mně se zdálo, že naše východní část kraje byla celkem opomíjená oproti západu Vysočiny. Většina politiků na kraji tady byla od Jihlavy dál směrem k Praze. Opačným směrem od Jihlavy k nám na východ se mi zdálo, že tam třeba nebyly dostatečně opravované komunikace.

Takže hodně závisí na tom, odkud jsou politici ve vedení kraje?

Měli by být zastoupeni stejnoměrně odevšad. Když tam budou zástupci z každé lokality, nebo aspoň z každého bývalého okresu, tak lépe pohlídají, aby se vše rozložilo rovnoměrně.

Stranickost kandidátů v krajských volbách až tak nehraje roli? Tedy podle toho, co říkáte.

Stranickost... Každý má nějaké plány, řeší různé složitosti. Je dobré, že jsme se toho jako KDU-ČSL účastnili od začátku. Chvíli jsme byli ve vedení, chvíli v opozici. Já jsem příznivce koalic. Každý má vize, kam by se měl kraj posunout. Musíte se domluvit s koaličním partnerem. Pak je to umění možného prosadit část ze svého programu nejlépe tak, aby byly všechny koaliční strany spokojeny. A opoziční strany vše hlídají. Nám se nelíbilo, když vládla ČSSD, že tam měli komunisti uvolněné funkce předsedů komisí a výborů. Za to, že podporovali tu krajskou vládu. To nám přišlo špatné. Já třeba teď dělám předsedu bezpečnostní komise rady kraje, což dříve v době vedení ČSSD a KSČM byla plně placená funkce.

Za zdravější považujete koalici než jednobarevnou vládu?

Ano. Ale ona v případě Vysočiny byla vlastně osm let dvoubarevná ta vláda sociálních demokratů a komunistů.

Řekněte to nejdůležitější, kam by se měl podle vás kraj příští čtyři roky posunout?

My máme heslo: Kraj Vysočina, domov pro všechny generace. Nejde o to mít jen svobodu, ale taky nějakou odpovědnost. Je třeba se postarat o naše děti, které studují. Takže z pohledu kraje je třeba podporovat střední školství. Taky aby tady lidé měli práci a mohli chodit za zábavou, sportovat. Chceme rozvíjet sportoviště, kulturní oblast. A potom nám samozřejmě stárne populace, nejen na Vysočině. Rodí se méně dětí, máme více seniorů. Je potřeba podporovat péči o seniory, což jsou naši rodiče a prarodiče.

Jak konkrétně?

Jedním z našich hesel je: Pečovatelka do každé obce. V Kraji Vysočina byla vyhodnocena jako důležitá terénní služba pro lidi, kteří jsou ještě samostatní a můžou být doma, ale zároveň už potřebují s lecčím pomoci. U nás v mikroregionu Velkomeziříčsko a Bítešsko to funguje. Kraj to zavádí společně s obcemi. Obce v této chvíli přispívají sto korun na občana do společného fondu. U nás bude tento fond spravovat město Velké Meziříčí. Vedle něj jsou do toho zapojeny u nás v mikroregionu další obce jako Velká Bíteš, Měřín a Křižanov, které mají sociální služby. Kraj přispěl na auta pro jednotlivé pečovatelky. Systém je, že každý starosta bude vědět, kam má zavolat a komu zprostředkovat dostupné služby. Bude to fungovat nepřetržitě ve dne v noci. Lidé si budou moci zavolat. Samozřejmě si budou muset něco připlatit, ale obce solidárně přispějí. Třeba v nějaké vesnici někdy nebude nikdo potřebný takové služby. Zanedlouho tam ale může být hned několik takových obyvatel. Je to solidární systém, dobrá věc. Tento projekt chceme rozšířit do celého kraje, protože je dobrý.

Je to taková náhrada domovů důchodců?

Není možné donekonečna stavět domovy důchodců, což jsou náročné stavby. Hlavně si myslím, že lidé chtějí být většinou doma. Samozřejmě, nejde to u každého. Naši rodiče se o nás starali, když jsme byli malé děti. A my jako dospělí bychom se měli na oplátku postarat o svoje rodiče a prarodiče. Chceme dále rozvíjet i oblast zdravotnictví, kde kraj už teď dělá dost. Ale stále to není dost.

Co hodláte udělat pro mladé lidi?

Mladé lidi trápí bydlení. Chtěli bychom rozhýbat obecní bydlení. Starostové většinou nejlépe vědí, jaké mají ve vsi, městysi či městě neobydlené budovy, brownfieldy. Chtěli bychom podpořit, aby kraj z nějakého fondu přispíval na projektové dokumentace, které by pomohly oživení těchto staveb. Není nutné podporovat stavby na zelených loukách, protože chceme chránit životní prostředí. Je lepší podpořit tyto polozbořené baráky, o které už třeba ani nikdo nemá zájem. Starosta by si tam nachystal s pomocí kraje projekt na vytvoření obecního bydlení. A pak už jsou různé ministerské programy podporující odkup a přestavbu těch domů na obecní bydlení.

Inspirovalo vás někde v zahraničí či v jiném českém či moravském kraji něco, co byste rád přenesl i na Vysočinu?

Já už jsem toho projezdil hodně a musím říct, že nejlepší je to tady. Když jsem někde déle než tři dny, už se těším domů. Všechno tady máme. Krásnou krajinu, kulturní vyžití, sportoviště, kroužky pro děti, školy v perfektním stavu, zdravotnictví na špičkové úrovni. Sice máme trochu problém s dostupností doktorů, ale to se řeší.

Takže idylka?

Problém tady máme jen s úložištěm jaderného odpadu. Jsou vytipované čtyři lokality pro jeho uložení a z toho dvě jsou na Vysočině. Naše obec Oslavice patří mezi jednu z těch lokalit. Už se to řeší přes dvacet let. Byli jsme se jako starostové podívat ve Finsku či Francii. Tam dopředu udělali jasný plán, jak se bude místo pro úložiště vybírat, co z toho obce mohou mít. A některé obce se u nich dokonce hlásily, že by to chtěly. U nás, ať je u moci vláda, jaká chce, se to řeže salámovou metodou. Nejhorší je, že my starostové jsme v tomto výběru zneužíváni státem. Několik let jsme jezdili zbytečně do Prahy a nebylo z toho vůbec nic. Toho marného času, co schopen na to reagovat.

Mohli jste s tím pohnout vy lidovci za všechny ty roky, co jste byli ve vládě.

My jsme ale nikdy neměli ministerstvo průmyslu a obchodu, které to doteď řídilo. Máme nějakou vládní koalici a nemůžeme sahat do kompetencí jiného ministra.

Lidovci jsou hodně variabilní, ale s kým byste po letošních volbách na Vysočině nechtěli jít do koalice?

Cítíme se jako středová, umírněná strana. Nejsou pro nás extrémní strany, takže bychom nešli s komunisty a s SPD. Ti jsou nejdál od nás, jinak jsme schopní jít s levicí i pravicí.

Na a co taková Přísaha a Motoristé?

Nevím, jsou taky dost na hraně. O nich jsme zatím nejednali, je to nová strana. Jsme spíše zastánci koalice, která je teď na kraji.