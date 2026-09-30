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Vysočina ruší desítky okrsků. Lidi sveze k urnám zvláštní volební autobus

Autor: ,
  13:27
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků, hlavně v místních částech. V Jihlavě bude jezdit volební autobus, v Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty. „Je to levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám přicházelo velmi málo lidí,“ řekl starosta Žirovnice Radek Vopravil (za STAN).

„Určitě to bude levnější, než obsazovat tři další (volební) komise. Dalším důvodem bylo i to, že se lidé do komisí těžko sháněli. Počet voličů, kteří do těch volebních místností chodili, byl poměrně nízký,“ řekl Vopravil.

Měnit počty volebních okrsků umožnil zákon o správě voleb od letošního ledna. Se změnou musí souhlasit ministerstvo vnitra. Od vyhlášení voleb až do vyhlášení jejich celkových výsledků už počty okrsků měnit nelze.

V Žirovnici pomohou auta. Třeba od hasičů

V Žirovnici zrušili volební místa ve Stranné, Štítném a Vlčetíně. Lidem zajistí v pátek 9. října a v sobotu 10. října, kdy se volby konají, bezplatný svoz.

„Předpokládám, že to bude auto, které mají hasiči, případně auta městského úřadu. Nevím, jaká poptávka po svozu bude, proto chceme, ať se nám lidé dopředu ozvou, ať nemáme aut moc, nebo málo. Ale jsme na to připraveni,“ dodal Vopravil.

Komunální volby v Kraji Vysočina

kandidáti v okresních městech

Zájemci o využití svozu se mají přihlásit na telefonním čísle 565 301 510.

Počet okrsků redukovaly i Štoky na Havlíčkobrodsku. Volební místnosti jsou zrušené v částech Petrovice a Smilov. „Pro občany, kteří jsou na tom zdravotně hůř, budeme mít přenosnou urnu. Svoz voličů organizovat nebudeme,“ řekla místostarostka obce Lenka Vodičková. Ve zrušených okrscích bylo před čtyřmi lety 169 voličů, hlasovat jich přišla méně než polovina.

V Jihlavě vyjede volební autobus

Výrazně počet volebních okrsků změnila Jihlava. Vytvořila jich 35, dřív lidé v Jihlavě hlasovali v 58 okrscích.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Přestože v novém systému 73 procent voličů bydlí do 500 metrů od volební místnosti, dalších 20 procent do 1 000 metrů a jen sedm procent má volební místnost dál než jeden kilometr, bude i v Jihlavě jezdit volební autobus. Město ho vypraví ale jen v sobotu 10. října. Informovalo o tom na svém webu.

Podle Českého statistického úřadu je letos v kraji 1 107 volebních okrsků, o 30 méně než v roce 2022.

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Vysočina ruší desítky okrsků. Lidi sveze k urnám zvláštní volební autobus

ilustrační snímek

Některé obce na Vysočině letos využily možnost snížit počet volebních okrsků, hlavně v místních částech. V Jihlavě bude jezdit volební autobus, v Žirovnici na Pelhřimovsku budou voliče svážet auty....

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