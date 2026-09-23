Jak se to tak seběhlo, že jste se stal lídrem kandidátky Motoristů v Jihlavě?
Jakožto pravicově smýšlejícímu člověku mi byla politika Motoristů sobě hned velmi blízká. Spojil jsem se proto s krajským předsedou strany panem Formanem a pohled Motoristů na politiku mě oslovil natolik, že jsem se aktivně podílel už na naší kampani do parlamentu. Proto mi dávalo smysl přijmout nabídku a postavit se do čela jihlavské kandidátky v komunálních volbách. U Motoristů jsem dva roky, nebylo to tedy z mé strany žádné účelové či unáhlené rozhodnutí.
Motoristé jsou prakticky nejmladší politickou stranou. Jaké máte ambice a s jakým cílem jdete konkrétně v Jihlavě do voleb?
Jsme sice nejmladší vládní stranou v Poslanecké sněmovně, ale je klíčové podotknout, že na vládní úrovni fungujeme jako koaliční, nikoliv opoziční strana, podílíme se na reálném rozhodování o dění v zemi. A naprosto stejné ambice máme i na komunální úrovni. Chceme být na jihlavském magistrátu v koalici a město aktivně řídit, nechceme být jen v opozici. Naším cílem je štíhlejší, rychlejší a levnější magistrát.
Komunální volby v Kraji Vysočina
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Máte početnou kandidátku čítající 37 lidí. Jakou jste měli v Jihlavě kampaň?
Silně kontaktní. Využili jsme standardní prostředky jako billboardy, reklamní kostky či tiskoviny, ale zásadní pro nás bylo potkávat se s lidmi tváří v tvář. Hodně nám pomáhá fakt, že jakožto vládní stranu nás už lidé znají a mají povědomí o našich krocích. Zásadně se tím lišíme od nejrůznějších nově vzniklých lokálních slepenců.
Na webu máte heslo o převzetí odpovědnosti. Věříte, že uspějete tak, abyste tu odpovědnost na radnici měli?
S tímto jasným cílem do voleb jdeme. Kdybychom nevěřili, že se dostaneme do zastupitelstva a změníme styl vládnutí ve městě, vůbec bychom kandidátku nesestavovali. Lidé jsou unavení z byrokracie, přehazování odpovědnosti mezi úředníky a očekávají jasná a efektivní řešení.
Kamil Vlček
Lídr jihlavské kandidátky Motoristů sobě se narodil 15. října 1988 v Kyjově (okres Hodonín).
Absolvoval Střední školu obchodu a služeb Jihlava (obor fotograf) a Střední odbornou školu a SOU Třešť (obor podnikání). Od roku 2019 pracuje v jihlavské nemocnici. Od roku 2023 na pozici vedoucího dopravní zdravotní služby.
S manželkou Kamilou a syny Matyášem a Teodorem momentálně pracují na stavbě rodinného domu svépomocí.
Co je podle vás největším, nejpalčivějším problémem Jihlavy?
Je to nedostatek jasných priorit současného vedení města, které věnuje víc energie sebeprezentaci než řešení reálných problémů občanů. Tím úplně nejpalčivějším problémem, který trápí Jihlavany dnes a denně, je doprava a každodenní kolony.
Jak byste si při řešení dopravní situace a při opravách vozovek počínali vy? Co byste dělali jinak a lépe?
Dnes magistrát nesystémově uzavírá ulice, které na sebe navazují, čímž nepochopitelně blokuje celé čtvrti a vyvolává dopravní chaos. Musí přijít mnohem větší koordinace staveb a tvrdá připravenost. Pevný termín počátku a dokončení by se měl stát nekompromisní součástí zadávacích podmínek pro všechny dopravní zakázky města. Zároveň chceme, aby se na klíčových stavbách pracovalo i o sobotách a nedělích a uzavírky tak trvaly co nejkratší možnou dobu.
Vy jste v nemocnici vedoucím dopravní zdravotní služby. Jak problematické je rozkopané město pro sanitky?
Je to obrovská komplikace. Včasný transport je pro nás absolutní prioritou. Zbytečné zdržení v kolonách a popojíždění mezi zúženími neúměrně prodlužuje cesty, stresuje personál a především představuje riziko pro samotné pacienty.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Lidé si zvyknou na všechno – ale co říkáte na ten systém modrých čar, který v Jihlavě už nějaký čas platí? Nedá se nedostatek parkovacích míst ve městě řešit jednodušeji?
Systém modrých zón v současné podobě funguje spíše jako další skrytá daň za to, že vůbec vlastníte auto. Namalovat čáru na silnici a začít vybírat peníze neznamená, že vzniknou nová parkovací místa. Obyvatelé se právem zlobí, že si sice zaplatí parkovací oprávnění, ale když přijedou odpoledne z práce, před vlastním domem stejně nezaparkují. Proto budeme chtít provést kompletní revizi stávajících modrých zón a požadujeme zastavení jejich dalšího nesmyslného rozšiřování. Řešení musí být jednodušší a chceme se opírat především o funkční sdílené zóny.
Jaké?
Nedostatek parkování musíme řešit reálným budováním nových kapacit na sídlištích i v širším centru, nikoliv jen plošným zpoplatňováním a administrativou. Mimochodem třeba stavba Horácké arény ukázala, že i projekt těchto finančních parametrů lze opravdu stihnout ve velice krátkém období – zároveň je ovšem naprosto tristní chybějící parkování v jejím okolí. Jakýkoliv větší program v aréně tím pádem totálně zablokuje dopravu ve městě. Lidé se oprávněně ptají, zda měla tato aréna stát přímo v centru se všemi těmito dopravními důsledky, nebo spíše někde v okrajové části Jihlavy.
Povězte, jste alternativou i pro občany, kteří neusedají pravidelně za volant? Název strany totiž skoro evokuje opak.
Náš název je do jisté míry provokativní. Politická strana Motoristé sobě paradoxně není pouze stranou pro řidiče. Slovo „motoristé“ má v našem podání evokovat posun věcí vpřed, dynamiku, rozvoj, pohyblivost a svobodu samostatného rozhodování. Jsme přirozenou volbou pro každého, komu vadí nabobtnalá byrokracie, dlouhé úřední lhůty a neefektivní hospodaření města. Nabízíme štíhlejší a rychlejší magistrát, který tu bude pro občany, a ne sám pro sebe. Chceme Jihlavu spravovat efektivně a selským rozumem, a z takového přístupu nakonec profituje naprosto každý obyvatel, ať už řídí auto, jezdí MHD, nebo chodí pěšky.
Rozhovory s lídry
Rozhovorem s Kamilem Vlčkem zahajuje iDNES.cz seriál, který představuje vybrané lídry stran a hnutí, jež budou ve volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu.
Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních voleb. Druhý díl se zaměří na Piráty, jejichž kandidátku vede bývalá primátorka Karolína Koubová.
S rozpočtem byste tedy pracovali efektivněji... Měli byste jiné priority než současné vedení města?
Rozhodně. Zásadní je dát do pořádku základní infrastrukturu. Až se lidé dostanou plynule a bezpečně po silnicích a chodnících do práce a budou moci zaparkovat u svého domu, můžeme se bavit o dalších ambiciózních investicích.
Jak byste potenciálnímu voliči vysvětlil a „přeložil“ hlavní body vašeho programu?
Za prvé je to funkční doprava. Jsme pro systematické řešení průjezdnosti města, chytré plánování objížděk a budování zcela nových parkovacích kapacit tam, kde dnes chybí. Za druhé – bezpečné město. I v Jihlavě je na čem pracovat. Bezpečnost města pro nás nezačíná u zákazů, ale u kvalitní infrastruktury. Znamená to v první řadě pravidelnou obnovu rozbitých silnic a propadlých chodníků, aby nepředstavovaly každodenní riziko. Velký důraz chceme klást na moderní a spolehlivé veřejné osvětlení. Cílem jsou dobře nasvícené přechody pro chodce, přehledné křižovatky a odstranění temných zákoutí na sídlištích i v parcích. Každý obyvatel Jihlavy se musí cítit bezpečně a komfortně, ať už jde ráno s dětmi do školy, nebo se vrací pozdě večer domů. Za třetí – odpovědné hospodaření. Každá z miliard v městském rozpočtu se musí investovat účelně. Chceme hledat úspory uvnitř magistrátu, omezit provozní náklady úřadu a škrtat zbytné projekty a nesmyslné nákupy. A za čtvrté – prostor pro živnostníky: Lidé, kteří tvoří hodnoty a pracovní místa, potřebují magistrát jako partnera, který zrychlí povolovací procesy a nebude jim házet pod nohy administrativní klacky.
Je pro Motoristy tématem i nevzhledný Prior na náměstí?
Já Prior vnímám jako určitý pomník totality. Tehdejší komunistická strana nebrala žádné ohledy na kulturní památky či historické dědictví a postavila přímo na náměstí takovou hrůzu. Je otázkou, zda budovu ponechat jako memento, nebo se postarat o její odstranění. Situaci ale komplikuje to, že jde o objekt v soukromém vlastnictví, takže řešení vyžaduje i složitá jednání s majitelem.