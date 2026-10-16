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Tým pro Jihlavu se dohodl se STAN, kritik Hošek zůstane řadovým zastupitelem

Jan Salichov
  9:39
Uzavřená dohoda. Staronový primátor Petr Ryška (ODS) stvrzuje podpis memoranda...

Uzavřená dohoda. Staronový primátor Petr Ryška (ODS) stvrzuje podpis memoranda podáním ruky s lídrem STAN Petrem Kabátkem. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Dokument, který zpečetil novou koalici v Jihlavě: Memorandum o koaliční...
Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), Petr Piáček (KDU-ČSL), Petr Ryška (ODS),...
Hlavní tváře nově vzniklé koalice v Jihlavě. Zleva sedí lídři jednotlivých...
Hlavní tváře nově vzniklé koalice v Jihlavě. Zleva stojí lídři jednotlivých...
15 fotografií
Povolební vyjednávání v Jihlavě dospělo ke klíčovému milníku. Vítězný Tým pro Jihlavu (sdružující ODS, KDU-ČSL a TOP 09) podepsal memorandum o spolupráci se Starosty a nezávislými (STAN). Tisková konference po středečním podpisu dohody ale ukázala, že uvnitř vítězného bloku nepanovala stoprocentní shoda a otevřeně se mluvilo o citlivých osobních vazbách.

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Vedení města v čele se staronovým primátorem Petrem Ryškou (ODS) potvrdilo, že nová koalice bude mít v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 21 hlasů. Vedení krajského města se opře o jedenáctičlennou radu, v níž vedle primátora zasednou čtyři uvolnění náměstci – každá z koaličních stran získá po jednom.

Řeč přišla i na to, proč nová koalice nepokračuje v dosavadní spolupráci s hnutím ANO. Primátor otevřeně přiznal, že důležitou roli hrála reakce veřejnosti i atmosféra uvnitř Týmu pro Jihlavu.

„Vnímali jsme, že velká část našich voličů by další koalici s hnutím ANO brala jako zklamání. Hlasovali jsme o různých variantách. Jelikož se všichni nejvíce přikláněli ke spolupráci se Starosty a nezávislými, u této varianty jsme zůstali a o dalších už jsme nehlasovali,“ přiblížil proces vyjednávání primátor Ryška.

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Ten sice předchozí spolupráci s ANO označil za korektní, zdůraznil však, že hlavním motorem projektů byl Tým pro Jihlavu.

Kabátek vymění úřad za křeslo náměstka

Významnou novinkou je vstup hnutí STAN do širšího vedení města. Klíčovou roli v něm bude hrát lídr kandidátky Starostů a nezávislých Petr Kabátek. Ten kvůli nové funkci na jihlavském magistrátu opouští své dosavadní působení na krajském úřadě, kde pracoval jako úředník na úseku interního auditu kvality a bezpečnosti informací. V radě města usedne jako uvolněný náměstek primátora a do jeho gesce spadne oblast informatiky a sociálních věcí.

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Kabátek přiznal, že vyjednávání nebyla jednoduchá a výsledek se rodil na poslední chvíli. „Nevěděli jsme do poslední chvíle, jestli to dopadne, protože teprve v úterý večer jsme dostali informaci, že je to definitivní,“ potvrdil s tím, že jeho prvním krokem v novém působení bude detailní seznámení s chodem úřadu. Chce se zaměřit na digitalizaci, transparentnost a participativní rozpočet.

Brossová byla pro širší koalici s Piráty

Na tiskové konferenci se otevřelo i téma toho, proč nevznikla širší koalice zahrnující Piráty a Fórum Jihlava. Pokud by nová koalice přibrala i je, disponovala by v zastupitelstvu velmi komfortní většinou 24 hlasů. Ukázalo se však, že názory uvnitř Týmu pro Jihlavu nebyly zcela jednotné.

Dokument, který zpečetil novou koalici v Jihlavě: Memorandum o koaliční spolupráci podepsali Petr Ryška (ODS), Petr Pláček (KDU-ČSL), Barbora Brossová Zemanová (TOP 09) a Petr Kabátek (STAN).
Uzavřená dohoda. Staronový primátor Petr Ryška (ODS) stvrzuje podpis memoranda podáním ruky s lídrem STAN Petrem Kabátkem.
Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), Petr Piáček (KDU-ČSL), Petr Ryška (ODS), Petr Kabátek (STAN), David Beke (ODS) a Martin Skačány (STAN).při středečním podpisu memoranda o koalici v Jihlavě.
Hlavní tváře nově vzniklé koalice v Jihlavě. Zleva sedí lídři jednotlivých stran Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), Petr Piáček (KDU-ČSL), Petr Ryška (ODS) a Petr Kabátek (STAN). Vzadu stojí David Beke (ODS).
15 fotografií

Například Barbora Zemanová Brossová (TOP 09) dala najevo, že ona osobně byla pro širší variantu s Piráty, a to navzdory dřívějším osobním sporům a napětí s lídryní Pirátů Karolínou Koubovou. Vztahy mezi oběma političkami totiž zatížila událost z roku 2020, kdy tehdejší primátorka Koubová veřejně přiznala vztah s náměstkem Vítem Zemanem, manželem Zemanové Brossové.

„Já jsem byla zrovna pro širší koalici,“ usmála se hořce Zemanová Brossová.

Rozdělení odborů magistrátu

• ODS: ekonomický odbor, odbor rozvoje města, odbor školství, kultury a tělovýchovy, odbor životního prostředí

• KDU-ČSL: odbor dopravy, odbor technických služeb

• TOP 09: odbor strategie a architektury, majetkový odbor

• STAN: odbor sociálních věcí, odbor informatiky

Primátor Ryška však doplnil, že konečný verdikt odrážel většinovou vůli koaličních partnerů a proběhl svobodně. Na přímý dotaz, zda mohly mít osobní vztahy vliv na to, že Piráti v koalici nefigurují, pak reagoval odmítavě: „To nemělo žádný vliv.“

Ostré lokty a napětí: ústup Hoška do pozadí

Novináři se v navazujících rozhovorech ptali na to, jak se nová koalice staví k dřívějším ostrým střetům na jihlavské politické scéně. Řeč přišla na zastupitele za STAN Radka Hoška, který v minulosti platil za výrazného kritika tehdejšího vedení města.

Primátor Ryška na dotaz ohledně jeho budoucí role reagoval věcně: „Pan Hošek bude standardním zastupitelem bez ohledu na to, zda je v koalici, či opozici. Minulost je pro mě v této chvíli uzavřená kapitola.“

Tuto informaci potvrdil i sám lídr STAN Petr Kabátek, který připustil, že dobrovolné stáhnutí se Hoška z exekutivních pozic patřilo k ústupkům, bez nichž by dohoda nevznikla. „Je to jedna z věcí,“ reagoval stručně Kabátek na dotaz, zda musel Hošek v rámci vyjednávání zůstat v pozadí.

15. října 2026
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