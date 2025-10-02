Ne komunistům a extremistům! Ke shromáždění v Jihlavě promluví Marhoul či Pecková

Autor:
  10:44
Magda Vášáryová, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově náměstí. Do akce se zapojí řada významných osobností z oblasti politiky či kultury, řada z nich aspoň na dálku prostřednictvím videozdravice nebo online vzkazu.
Fotogalerie1

Režisér Václav Marhoul | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Přijďte nás podpořit v našem rozhodném ‚Ne! ‘ proti komunistům a extremistům, kteří by se rádi po volbách ujali vlády. A to my nesmíme za žádnou cenu jako společnost dopustit. My musíme mít na paměti naše demokratické zásady. A za to budeme bojovat,“ vyzvala k účasti operní pěvkyně Dagmar Pecková, která bude setkání, začínající v centru Jihlavy v 16 hodin, osobně zahajovat.

Volby 2025

Petr Fiala s kolegy z koalice Spolu úspěšně zakončili volební kampaň. Na Tylově náměstí a Budějovické proběhly krátké projevy, po nichž se Fiala věnoval podpisům a diskuzím s voliči. Celý program vyvrcholil debatou v Branickém divadle.
Hnutí ANO na předvolební kampani v Praze. Na snímku Andrej Babiš. (30. září 2025)
Večerní debatě Turka s Macinkou přihlížel plný sál Terazza baru v Brně. (27. září 2025)
Neformální posezení s novináři k představení plánů hnutí STAN do finiše volební kampaně. Vít Rakušan, poslankyně Barbora Urbanová a Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. (25. září 2025)
68 fotografií

Z hudební branže doplní během zbytku odpoledne tuto umělkyni ještě skupina Mucha písničkářky Nikoly Muchové, dále M.A.K.Y.N.A. – saxofonistka Markéta Smejkalová s kapelou, či skupina SpazierGang. Jedním z „taháků“ akce měla být i známá pop-punková sestava Rybičky 48, ta ale z důvodu nemoci nakonec nevystoupí. S diváky se však spojí alespoň na dálku, stejně jako někteří další umělci.

Za organizací happeningu stojí hlavně místní obyvatelka Vendula Hustáková.

„Proč akci pořádám? Protože mi není jedno, co se tady děje. To, co se teď u nás odehrává, je už na mě opravdu příliš provýchodní a proruské. Já jsem demokraticky smýšlející a prozápadní člověk se třemi dětmi. A chci mít alespoň pocit, že jsem něco udělala a nekoukala jenom s rukama v klíně na okolní dění,“ zdůvodnila Vendula Hustáková.

Volební kalkulačka 2025

Té se prostřednictvím svých přátel, známých a kontaktů povedlo nakonec sehnat na happening spoustu významných osobností, díky nimž se v krajském městě odehraje velké setkání celostátního rozsahu. „Většina akcí se děje v Praze nebo v Brně. A já žiji v Jihlavě, tak proč ne i tady? “ míní Hustáková.

Osobnosti napříč obory

K návštěvníkům jihlavského happeningu, který by měl podle plánů trvat zhruba do desáté hodiny večerní, tak díky její iniciativě promluví i například slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáryová. Prostřednictvím zdravice se lidé na dálku spojí rovněž s hercem Ondřejem Vetchým, jihlavským rodákem. Účast dále přislíbil i básník a publicista Miloš Doležal, bývalý disident a politik Jan Litomiský, scenárista a režisér Václav Marhoul nebo spisovatel, diplomat a spolupracovník Václava Havla Michael Žantovský.

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

A zastoupena bude rovněž vědecká scéna.

„Já jako historik se celý svůj život zabývám dějinami naší republiky. A ve dvacátém století nebyly ty dějiny vůbec jednoduché,“ uvedl historik Eduard Stehlík. Ten měl podle svých slov obrovské štěstí, že už mohl hovořit se stovkami hrdinů, kteří bojovali proti nacistické i komunistické totalitě. „Viděl jsem, jakým způsobem se jim pak komunistický režim odvděčil za jejich práci pro nás. A já bych si nepřál, aby se něco podobného vrátilo,“ vyjádřil podporu Stehlík.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Akci podpořili i umělci, kteří nemohou na shromáždění osobně dorazit – satirickou pozvánku připravil pro sociální sítě projektu třeba herec Petr Čtvrtníček.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Den před zahájením voleb do Sněmovny předstoupí v Jihlavě před veřejnost i několik politiků SPOLU a STAN.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ukrajinci jezdili do Česka jen pro humanitární dávky. Běžná praxe, tvrdí policii

Policie na Vysočině vyšetřuje třináct Ukrajinců, které podezřívá ze zneužívání humanitárních dávek. Požádali o podporu pro ukrajinské občany s dočasnou ochranou v České republice, přitom se v Česku...

Mladík roky znásilňoval mladší sestru. Dejte mi podmínku, žadonil u soudu

Téměř čtyři roky sexuálně zneužíval a znásilňoval svou mladší sestru. Dnes pětadvacetiletý mladík ji před rodiči přiměl k mlčení tvrzením, že jestli se jim se záležitostí svěří, dostane od nich...

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

Z brownfieldu se může stát nová rezidenční čtvrť, ochránce před tím varuje

V Havlíčkově Brodě by mohla přibýt plocha pro nové rezidenční bydlení. Investor by chtěl na byty přestavět bývalý areál firmy Amylon. Brownfield v ulici U Panských je už desítky let ostudou města....

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

Ne komunistům a extremistům řeknou v Jihlavě Pecková, Vášáryová či Vetchý

Magda Vášáryová, Ondřej Vetchý, Michael Žantovský či Václav Marhoul. To je jen několik jmen účastníků happeningu NE komunistům, který se dnes od odpoledne do večera uskuteční na jihlavském Masarykově...

2. října 2025  10:44

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem...

1. října 2025  11:37

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek...

1. října 2025  9:05

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně...

30. září 2025  16:25

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Personál, prostředí i technika. Nového ředitele záchranářů čeká nelehký úkol

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) Kraje Vysočina bude mít brzy nové vedení. Po pondělní rezignaci dlouholeté ředitelky Vladislavy Filové začne Kraj Vysočina, zřizovatel příspěvkové organizace,...

30. září 2025  13:18

Pumptracky jsou na Vysočině v kurzu, postupně přibývají také v menších obcích

Zatímco ještě před pár lety byly pumptracky výsadou několika málo měst nebo součástí větších sportovních areálů v kraji, dnes najdou zájemci tuto zábavu na desítkách míst napříč Vysočinou – včetně...

30. září 2025  11:11

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

29. září 2025  14:10,  aktualizováno  14:56

Dopravní hřiště v Brodě bude největší na Vysočině, město rozšiřuje projekt

Nejmodernější a největší na Vysočině. Takové by mohlo být po dokončení nové dopravní hřiště v Havlíčkově Brodě. Zabrat by mohlo celý prostor mezi ulicí Zahradnického a psychiatrickou léčebnou,...

29. září 2025  13:06

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

29. září 2025  8:37,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.