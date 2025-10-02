„Přijďte nás podpořit v našem rozhodném ‚Ne! ‘ proti komunistům a extremistům, kteří by se rádi po volbách ujali vlády. A to my nesmíme za žádnou cenu jako společnost dopustit. My musíme mít na paměti naše demokratické zásady. A za to budeme bojovat,“ vyzvala k účasti operní pěvkyně Dagmar Pecková, která bude setkání, začínající v centru Jihlavy v 16 hodin, osobně zahajovat.
Volby 2025
Z hudební branže doplní během zbytku odpoledne tuto umělkyni ještě skupina Mucha písničkářky Nikoly Muchové, dále M.A.K.Y.N.A. – saxofonistka Markéta Smejkalová s kapelou, či skupina SpazierGang. Jedním z „taháků“ akce měla být i známá pop-punková sestava Rybičky 48, ta ale z důvodu nemoci nakonec nevystoupí. S diváky se však spojí alespoň na dálku, stejně jako někteří další umělci.
Za organizací happeningu stojí hlavně místní obyvatelka Vendula Hustáková.
„Proč akci pořádám? Protože mi není jedno, co se tady děje. To, co se teď u nás odehrává, je už na mě opravdu příliš provýchodní a proruské. Já jsem demokraticky smýšlející a prozápadní člověk se třemi dětmi. A chci mít alespoň pocit, že jsem něco udělala a nekoukala jenom s rukama v klíně na okolní dění,“ zdůvodnila Vendula Hustáková.
Té se prostřednictvím svých přátel, známých a kontaktů povedlo nakonec sehnat na happening spoustu významných osobností, díky nimž se v krajském městě odehraje velké setkání celostátního rozsahu. „Většina akcí se děje v Praze nebo v Brně. A já žiji v Jihlavě, tak proč ne i tady? “ míní Hustáková.
Osobnosti napříč obory
K návštěvníkům jihlavského happeningu, který by měl podle plánů trvat zhruba do desáté hodiny večerní, tak díky její iniciativě promluví i například slovenská diplomatka a herečka Magda Vášáryová. Prostřednictvím zdravice se lidé na dálku spojí rovněž s hercem Ondřejem Vetchým, jihlavským rodákem. Účast dále přislíbil i básník a publicista Miloš Doležal, bývalý disident a politik Jan Litomiský, scenárista a režisér Václav Marhoul nebo spisovatel, diplomat a spolupracovník Václava Havla Michael Žantovský.
A zastoupena bude rovněž vědecká scéna.
„Já jako historik se celý svůj život zabývám dějinami naší republiky. A ve dvacátém století nebyly ty dějiny vůbec jednoduché,“ uvedl historik Eduard Stehlík. Ten měl podle svých slov obrovské štěstí, že už mohl hovořit se stovkami hrdinů, kteří bojovali proti nacistické i komunistické totalitě. „Viděl jsem, jakým způsobem se jim pak komunistický režim odvděčil za jejich práci pro nás. A já bych si nepřál, aby se něco podobného vrátilo,“ vyjádřil podporu Stehlík.
Akci podpořili i umělci, kteří nemohou na shromáždění osobně dorazit – satirickou pozvánku připravil pro sociální sítě projektu třeba herec Petr Čtvrtníček.
Den před zahájením voleb do Sněmovny předstoupí v Jihlavě před veřejnost i několik politiků SPOLU a STAN.