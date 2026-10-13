Tomáš Škaryd kandidoval i letos. Byl dvojkou kandidátky nazvané PRO VÁS. Ta sice ve volbách vyloženě nepropadla a získala tři mandáty, Škaryda ale přeskákali kolegové z nižších pozic. „Kandidátku jsme měli založenou na osobnostech. Počítali jsme s tím, že někdo takto vyskočí,“ říká.
Jedničkou nebyl záměrně. „Už před volbami jsem avizoval, že do uvolněné funkce nebudu chtít být zvolen,“ vysvětluje.
Od ledna se totiž stane ředitelem municipální společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Uspěl ve výběrovém řízení a ve funkci nahradí současného ředitele Zdeňka Kadlece, který odchází do penze.
Volby 2026 OBRAZEM
Za Škarydem stojí v Chotěboři celá řada projektů a inovací. Za ty největší považuje letní sportovní areál a nové městské muzeum. U obou stál od samého počátku, byl jejich duchovním otcem. Jakoby symbolicky se navíc obě veřejnosti otevřely po letech příprav a výstavby letos. Sportovní areál v červenci, muzeum v září. Za jeho působení se do města podařilo přivést investora, který postavil domov pro seniory. Naopak kontroverze a vyšetřování vyvolalo úsekové měření rychlosti.
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Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent
V nynějších volbách v Chotěboři jasně zvítězilo uskupení Naše Chotěboř postavené pod taktovkou starosty Ondřeje Kozuba na členech a příznivcích ODS. „Máme krásný výsledek, historicky nejlepší,“ rozplýval se nad ziskem více než 29 procent a sedmi mandáty z celkových 21.
S kým koalici uzavře, ukážou až následující jednání. Podle Kozuba bude rozhodovat co největší shoda na programu. A také ochota partnerů akceptovat jeho další působení v pozici starosty. „Při tak silném mandátu nemůžeme ani uvažovat, že bychom post starosty přepustili,“ vzkázal Ondřej Kozub.