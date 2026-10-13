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Dlouholetý starosta a místostarosta Chotěboře odchází z politiky. Bude řídit VaK

Autor:
  11:05

Tomáš Škaryd, dlouholetý místostarosta a bývalý starosta Chotěboře, který po 24 letech odchází z komunální politiky, aby se stal ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. | foto: archiv Tomáš Škaryd

Po téměř čtvrt století mizí z veřejného dění na Vysočině jedno velké jméno. S komunální politikou se loučí Tomáš Škaryd, místostarosta Chotěboře. Plných 24 let byl radním tohoto devítitisícového města na Havlíčkobrodsku, po tři volební období zastával post starosty, byl i členem Rady Kraje Vysočina.

Výsledky voleb 2026

Tomáš Škaryd kandidoval i letos. Byl dvojkou kandidátky nazvané PRO VÁS. Ta sice ve volbách vyloženě nepropadla a získala tři mandáty, Škaryda ale přeskákali kolegové z nižších pozic. „Kandidátku jsme měli založenou na osobnostech. Počítali jsme s tím, že někdo takto vyskočí,“ říká.

Jedničkou nebyl záměrně. „Už před volbami jsem avizoval, že do uvolněné funkce nebudu chtít být zvolen,“ vysvětluje.

Od ledna se totiž stane ředitelem municipální společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Uspěl ve výběrovém řízení a ve funkci nahradí současného ředitele Zdeňka Kadlece, který odchází do penze.

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Za Škarydem stojí v Chotěboři celá řada projektů a inovací. Za ty největší považuje letní sportovní areál a nové městské muzeum. U obou stál od samého počátku, byl jejich duchovním otcem. Jakoby symbolicky se navíc obě veřejnosti otevřely po letech příprav a výstavby letos. Sportovní areál v červenci, muzeum v září. Za jeho působení se do města podařilo přivést investora, který postavil domov pro seniory. Naopak kontroverze a vyšetřování vyvolalo úsekové měření rychlosti.

Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent

V nynějších volbách v Chotěboři jasně zvítězilo uskupení Naše Chotěboř postavené pod taktovkou starosty Ondřeje Kozuba na členech a příznivcích ODS. „Máme krásný výsledek, historicky nejlepší,“ rozplýval se nad ziskem více než 29 procent a sedmi mandáty z celkových 21.

S kým koalici uzavře, ukážou až následující jednání. Podle Kozuba bude rozhodovat co největší shoda na programu. A také ochota partnerů akceptovat jeho další působení v pozici starosty. „Při tak silném mandátu nemůžeme ani uvažovat, že bychom post starosty přepustili,“ vzkázal Ondřej Kozub.

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