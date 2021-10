Tradiční bašta už ČSSD nespasila. Chce to radikální změnu, volá Vysočina

Vysočina bývala baštou ČSSD. Mezi lidmi oblíbený hejtman ji dokázal vytáhnout k vyšším číslům, i když sociální demokracie ve zbytku republiky paběrkovala. I nyní si ČSSD v kraji připsala 6,55 procenta hlasů, nikde jinde nezískala víc. Na celkovém výsledku strany se to ale neprojevilo.

„Na Vysočině jsme dělali výsledky dlouhodobě ve všech volbách. Bohužel jsou kraje s 3,5 procenty, a to nemůže Vysočina vyvážit,“ komentoval výsledky Jiří Běhounek.

Zdá se tedy, že hvězda devětašedesátiletého pelhřimovského politika, lékaře a jednoho ze současných místopředsedů strany Jiřího Běhounka pomalu vyhasíná. Loni po dvanácti letech skončil ve funkci hejtmana a letos po osmi letech tento suverén mnoha předchozích voleb neobhájil svůj poslanecký mandát.

„Bylo to dvanáct let svědomité práce na kraji. Vysočina pod mým vedením patřila ke špičce mezi kraji a přeji nástupcům, aby to udrželi. Osm let ve Sněmovně je také dost. Jednou prostě nastane situace, kdy se s tím musíte vyrovnat a mně to žíly netrhá. Jsem připraven věnovat se vnoučatům,“ bilancoval politik, který zůstává „už jen“ krajským a pelhřimovským zastupitelem.

Představuje si, že bude řadovým členem strany

Za ČSSD kandidoval vždy jako nestraník. Teprve letos se stal členem této strany a od dubna také jejím místopředsedou. Tento obrat komentoval snahou ČSSD pomoci. „V roce 2012 jsem prohlásil, že až na tom bude ČSSD špatně, tak jsem připraven do ní vstoupit,“ řekl před volbami a kritizoval řadu členů, kteří stranu v její krizi opouštěli.

Před volbami tvrdil, že pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, nabídne funkci k dispozici. Zatím ale s rezignací vyčkává. „Protože mě pan předseda Hamáček předešel, není možné, abychom odstoupili všichni najednou,“ uvedl s tím, že počká na svolání grémia ČSSD, které by se mělo uskutečnit 25. října.

„Představuji si, že budu řadový člen ČSSD a pokud bude nějaká funkce - to je ještě předčasné o tom hovořit,“ dodal.

Celkový výsledek ČSSD ho zklamal. „Stalo se, co se stalo a teď je na řadě, aby se špičky sociální demokracie poradily, jak dál a vše důkladně rozebraly,“ řekl Běhounek.

Šmarda volá po rezignaci celého vedení ČSSD

Nad budoucností ČSSD přemítají i další členové vysočinské ČSSD. Například dvojka kandidátky, starosta Nového Města na Moravě a bývalý místopředseda ČSSD Michal Šmarda řekl, že by mělo odstoupit celé současné vedení strany.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

Cesta, po které sociální demokraté poslední čtyři roky šli, podle něj selhala a je potřeba to změnit. „A to radikálně, rychle a otevřeně si přiznat chyby. Myslím, že rezignace současného vedení ČSSD je jediným logickým krokem, který by měl nastat,“ poznamenal Šmarda, který byl v letech 2019 až 2021 místopředsedou strany. Na sněmu v roce 2021 svou kandidaturu na místopředsedu stáhl po nezvolení Tomáše Petříčka předsedou.

Fakt, že Poslanecká sněmovna bude nyní bez levice, je podle Šmardy chybou sociálních demokratů. „Vedení řeklo, že chce mluvit jedním hlasem, vsadilo vše na jednu kartu a ta karta byla špatná,“ dodal.

Trest za vládní angažmá s Andrejem Babišem

Podle Martina Hyského, okresního předsedy ČSSD na Jihlavsku a uvolněného předsedy Výboru pro strategické projekty Kraje Vysočina, se celostátní výsledek ČSSD dal očekávat. „Je to trest za vládní angažmá s Andrejem Babišem. Podruhé jsme se spálili o ta stejná kamna a voliči nám to spočítali. Vedení naší strany by mělo zpytovat svědomí,“ řekl.

Hnutí ANO se podle Hyského inspirovalo programem ČSSD a přetáhlo velkou část voličů. Přesto Hyský věří, že se sociální demokraté za čtyři roky do Sněmovny vrátí v nové síle. „Pořád vidím světlo na konci tunelu,“ poznamenal a dal příklad KDU-ČSL.

Tato strana v minulosti na čtyři roky rovněž vypadla z Poslanecké sněmovny a pak se jí podařilo znovu získat důvěru voličů. „Myslím, že podobně to bude i v našem případě. Jen musíme zabrat. Ukáže se za čtyři roky,“ věří v návrat sociálních demokratů.