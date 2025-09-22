Je třeba klást důraz na duševní zdraví, říká lídryně Pirátů na Vysočině

Autor:
  15:00
Sama o sobě říká, že šla do politiky proto, že už ji nebavilo pouze přihlížet, když systém selhává tam, kde má lidem pomáhat. Barbora Pipášová, lídryně Pirátů na Vysočině, je terapeutkou dětí i dospělých, zaměřuje se na školství, vzdělávání a sociální služby.
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...

Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...
Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...
5 fotografií

„Sociální služby považuju za jednu z důležitých oblastí v péči o duševní zdraví,“ tvrdí. „Já sama jsem máma sedmiletého syna a vidím, co s námi dělá každodenní stres a nejistota. Duševní zdraví pro mě proto není jen zdravotnické téma. Týká se toho, jak fungují školy, jaké máme podmínky v práci i to, kde a jak bydlíme,“ dodává.

Barbora Pipášová

  • Narodila se v roce 1985 v Třebíči, dětství prožila v Jaroměřicích nad Rokytnou a Blatnici, aby natrvalo zakotvila v Moravských Budějovicích.
  • Vystudovala sociální politiku a práci na Univerzitě Hradec Králové.
  • Pracuje jako terapeutka dětí i dospělých, zaměřuje se na školství, vzdělávání a sociální služby.
  • Členkou Pirátů je od roku 2023. Chce pomáhat Kraji Vysočina mimo jiné v oblasti péče o duševní zdraví, sociálních služeb a školství.
  • Má jednoho syna. Ve volném čase poslouchá audioknihy a ráda chodí na procházky do přírody.

Věříte, že případný úspěch Pirátů ve volbách vám dá prostor a možnosti se zmiňovaným tématem víc pracovat?
Řada lidí – které jsem kolem sebe měla od nějakých 17 let, kdy jsem se začala pohybovat v neziskovém prostoru – vstupovala do komunální politiky, a já jsem chtěla taky. Ovšem pro mě bylo důležité klást přitom důraz právě na duševní zdraví, které chce víc péče. A Piráti byli vlastně jediní, kteří na to slyšeli. Vzali mě pod svá křídla. Tehdy jsem si řekla: Jo, to je super strana, která mě poslouchá.

Jak je na tom podle vás Vysočina, co se sociálních služeb týká?
Myslím, že v tomto ohledu jsme tady docela dobře zasíťovaní. Hlavně kolem Třebíče, Jihlavy a větších center. Problémem jsou ale odlehlá místa jako Jemnicko a řada dalších, tam už je to horší. A abychom to i tam nakopli, je potřeba spolupracovat, což znamená, že sociální služby by měly komunikovat se zdravotnickými službami, jako jsou psychiatři a střediska výchovné péče. Prostě s těmi, co pracují s lidmi v nějakých tíživých situacích.

A to se podle vás zatím neděje?
Ministerstvo školství se loni rozhodlo, že nevěří na prevenci, tudíž třeba tady na Vysočině seškrtalo podstatnou část dotací na preventivní služby. A letos to seškrtalo i na celorepublikové bázi, takže dotace nedostaly ani takové služby jaké zabezpečuje například Locika (Bezplatné psychosociální a terapeutické služby pro děti a rodiny ohrožené domácím násilím, včetně online podpory – pozn. red.). Myslím, že ministerstvo by mělo v tomto směru urychleně jednat.

Když prakticky denně pracujete jako terapeutka s dětmi, co je dnes jejich největším problémem?
Témata se hodně posunula. Pohybuju se v této profesi nějakých dvacet let a dřív jsem řešila věci, jako je záškoláctví, různé výchovné problémy, takové to zlobení. I když já to slovo nemám ráda. Každopádně tehdy to bylo fajn. Jenže v poslední době mají děti úzkosti, deprese, bojí se chodit mezi lidi i do školy, sebepoškozují se. Další reálně pomýšlejí na sebevraždu, a fakt těch případů narůstá. Podle mě je to alarmující a mělo by se s tím něco dělat.

Volební kalkulačka 2025

Kde podle vás hledat hlavní příčinu všech těch problémů, které jste zmiňovala?
Hodně to souvisí s covidem. Většinou totiž ti, kteří jsou dnes náctiletí, byli doma, když měli chodit do školy a učit se třeba i to, že pokud mě někdo pomlouvá, svět se kvůli tomu nezhroutí. Jenže oni zrovna v tu dobu byli zavření doma, a na tyhle věci narážíte v kolektivu.

Pojďme se ale vrátit k vaší pozici lídryně Pirátů na Vysočině – s jakým výsledkem budete v nadcházejících volbách spokojená?
Na začátku kampaně byl cílem dvouciferný výsledek, cílili jsme na deset procent. Nicméně později se kampaň změnila a náš předseda Zdeněk Hřib všechny vyzval, aby laťku posunuli. Konkrétně tím myslel to, že bychom měli porazit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou.

Jenže vytyčit si cíl je jedna věc a splnit ho ta druhá…
My jsme se rozhodli, že je nejdůležitější, dostat náš program co nejvíc mezi lidi. Ukázat jim, že máme konkrétní plány, jak nakopnout změnu. Že nám v tom pomáhají odborníci a není to jenom nějaké plácání do vody. Proto jezdíme během kampaně denně do třech obcí a oslovujeme lidi.

Rozhovory s lídry

Tímto rozhovorem pokračuje představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně. Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění. Příští díl se zaměří na krajského lídra STAN Lukáše Vlčka.

A máte pocit, že tomu, co říkáte, skutečně věří?
V první řadě chci říct, že pro mě je každé setkání s voliči velká zkušenost. Mluvíme jak s našimi příznivci, tak i s těmi, kteří volí jiné strany, ale ve finále vždycky narazíme na to, co nás zajímá všechny stejně.

Jako například?
Podpora rodin a s tím související bydlení. A o tom mluví i senioři, že by chtěli dobrý život pro svoje děti a vnoučata, včetně právě toho bydlení. A to je jedno z našich hlavních témat, jeho dostupnost.

Pak si ovšem lidé přečtou, že si Zdeněk Hřib staví vilu za 25 milionů…
Jenže to je politická kampaň. Ano, Zdeněk Hřib staví dům, který by měl dnes hodnotu 25 milionů, ale on už ho staví dlouho. Má ho za 10 milionů a na hypotéku. Tak, jako běžný člověk. Nemají na něj co vytáhnout, tak se řeší jeho dům.

Jednou z důležitých otázek před volbami vždy také bývá, s kým byste si uměla představit spolupráci a s jakou stranou naopak shodu rozhodně nenajdete?
My jsme jediná strana, která si celostranicky odhlasovala, že nebude spolupracovat s extrémisty a fašisty, což pro nás znamená ANO, Stačilo!, Motoristé a SPD. A pak zbývají strany, se kterými si dovedeme představit jednání, ovšem za určitých podmínek, jako třeba, že se na vládě nebude podílet pan Zbyněk Stanjura. K tomu máme výhrady.

Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

A jaký máte názor na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, který de facto opustil Piráty právě kvůli ministerskému postu?
Nemám pocit, že by vůči němu celkově z naší strany byla nějaká zášť. On se prostě vydal svojí cestou, a my to tak bereme. To je politika.

V minulých parlamentních volbách oslovovali Piráti voliče společně s hnutím STAN, jenže na to potom doplatili…
Myslíte to, jak nás vykroužkovali? No, já v té době ještě nebyla pirátka, tudíž nejsem zatížená nějakým řekněme vnitřním zraněním. Každopádně mám pocit, že tím, že letos jdeme sami za sebe, se můžeme prezentovat víc autenticky. Máme hravou kampaň a moc nás to všechny baví.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Mimochodem, vy jste jedinou lídryní, kterou Piráti v krajích aktuálně mají. Proč podle vás ženy nestojí o post jedničky?
Máte pravdu, že jako lídryně jsem jediná, ovšem v celkových statistikách poměru žen v jednotlivých stranách jsme na tom nejlépe. Například my na Vysočině máme prvních pět míst obsazených výhradně ženami. Ale abych vám odpověděla na to, proč nechtějí být ženy lídryně. Podle mě je to tak, že ženy si mnohem víc říkají: Nevím, jestli to zvládnu, jestli na to mám dost času, jestli tím nebude trpět rodina... Zkrátka ženy se do lídrovství neženou. I když zrovna Piráti ženy podporují hodně. Při jednáních nechybí dětský koutek, nebo často přistupují i na online jednání. Snaží se jim vytvořit podmínky.

Barbora Pipášová, lídryně Pirátů v parlamentních volbách na Vysočině (20. září...

Když už jsme u rodiny, vy jste připravena na to být poslankyní se vším všudy? To znamená být často mimo domov, dojíždět...
Samozřejmě, že jsem o tom mluvila jak s mým synem, tak i s jeho tatínkem. Bez jejich podpory by to nešlo. Hlavně tedy ze strany partnera, který i teď kvůli kampani tráví se synem víc času než já.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Co vlastně děláte ve volném čase, při čem relaxujete?
Samozřejmě jsem co nejvíc se synem, a pak taky ráda čtu. I když v poslední době vnímám knihy hlavně ve formě audia, protože u toho můžu dělat i něco jiného. A hrozně ráda chodím na procházky do přírody, do lesa. Nic neposlouchám, jsem jen sama se sebou a přemýšlím si. Hodně mi to pomáhá.

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Čistíte si tím mysl od všech těch neradostných příběhů, které jako terapeutka slýcháte?
Přesně tak. A máte pravdu, těch příběhů byly tisíce. K tomu, abyste mohla být terapeutka, musíte mít dlouholeté vzdělání, včetně pětiletého sebezkušenostního výcviku, kdy si řešíte sama sebe. Prostě se hrabete ve věcech z vlastní minulosti a tím se učíte, jak upustit, jak ubrat z velké zátěže.

Volební rádce iDNES.cz

Máte nějakou univerzální radu, jak zlepšit duševní zdraví?
Vždycky se každého ptám, jak dlouho spí. A většina těch, kteří mají problém, uvádí, že pod šest hodin. Tak jim řeknu, zkuste osm a víc. A oni pak přijdou a říkají: To je neuvěřitelné, já najednou za den stihnu mnohem víc věcí, mám spoustu energie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

Je třeba klást důraz na duševní zdraví, říká lídryně Pirátů na Vysočině

Sama o sobě říká, že šla do politiky proto, že už ji nebavilo pouze přihlížet, když systém selhává tam, kde má lidem pomáhat. Barbora Pipášová, lídryně Pirátů na Vysočině, je terapeutkou dětí i...

22. září 2025

Myslivec zastřelil loveckého psa, tělo pohodil v lese. Případ vyšetřuje policie

Skvělý parťák, velký pracant i přičinlivý pomocník myslivců. A přitom mírný a poslušný člen rodiny. Tak popisuje majitel osmiletého českého fouska Borka. Před několika dny o něj přišel, paradoxně...

22. září 2025  11:51

Galerie praskala ve švech. Výstava mistra Nováka je událostí roku

Galerijní událost roku. Tak se dá označit zahájení výstavy výtvarníka, básníka a pedagoga Ladislava Nováka. Právě na Třebíčsku to byl stěžejní umělec. Byl nepsaným mistrem starší generace zdejších...

22. září 2025  8:17

Zámecký rybník se stal dějištěm desátých nočních závodů dračích lodí

Padesát posádek dětských a dospělých pádlařů - z valné míry pádlařek - se zúčastnilo jubilejního desátého pátečního a sobotního závodu dračích lodí Půlnoční drak v Horní Cerekvi na Vysočině. Podle...

21. září 2025  18:09

V Meziříčí se objevily tajemné obrazce v trávě. Je to „jen“ kreativní sečení

Nezvyklé obrazce vysečené v trávnících mohou lidé zaznamenat při procházce po Velkém Meziříčí. Byť jsou patrné i ze země, jejich tvar nejlépe vynikne při pohledu z výšky. V motivech pak lze poznat...

21. září 2025  10:05

Je to kolektivní dílo, udělali jsme vše svépomocí, říká Jirousová o opravě statku po otci

Premium

Spisovatelka a knižní redaktorka Františka Jirousová se v roce 2012 rozhodla opravit v Prostředním Vydří na Jindřichohradecku starý selský statek po svém otci – disidentovi Ivanu Martinu „Magorovi“...

20. září 2025

Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

Druhý vysočinský lídr v pořadí seriálu předvolebních rozhovorů a druhý kandidát, který žije mimo Kraj Vysočina. Jedničkou kandidátky Stačilo! na Vysočině je bývalý policejní vyšetřovatel,...

20. září 2025

Cyklistický ultramaratonec: Pivo s vodou je lepší než ionťák. Já mám ale rád kolu

Pro většinu běžných lidí, včetně těch, co si na kolo klidně i rádi vyrazí, jsou aktivity Stanislava Růžičky (50) z Křižanova na Žďársku těžko představitelné. Jaké? Třeba šlapat jak o život celý den,...

20. září 2025  9:05

Fenomén čínské kuchyně je elixírem zdraví. Přírodu zaplavilo Jidášovo ucho

Premium

Originální vizuální i gastronomický zážitek, ale i řada zdravotních benefitů. To je ucho Jidášovo neboli boltcovitka bezová. Poněkud nevábně vypadající houba, která svým tvarem věrně připomíná boltec...

19. září 2025

Záchranná stanice truchlí, zemřel liščí veterán Luky. Byl krotký a zbožňoval štrůdl

O jednoho ze svých nejoblíbenějších obyvatel přišla tento týden záchranná stanice pro volně žijící zvířata v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Ve věku 14 a půl roku zemřel lišák Lukáš....

19. září 2025  17:20

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.