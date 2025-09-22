„Sociální služby považuju za jednu z důležitých oblastí v péči o duševní zdraví,“ tvrdí. „Já sama jsem máma sedmiletého syna a vidím, co s námi dělá každodenní stres a nejistota. Duševní zdraví pro mě proto není jen zdravotnické téma. Týká se toho, jak fungují školy, jaké máme podmínky v práci i to, kde a jak bydlíme,“ dodává.
Barbora Pipášová
Věříte, že případný úspěch Pirátů ve volbách vám dá prostor a možnosti se zmiňovaným tématem víc pracovat?
Řada lidí – které jsem kolem sebe měla od nějakých 17 let, kdy jsem se začala pohybovat v neziskovém prostoru – vstupovala do komunální politiky, a já jsem chtěla taky. Ovšem pro mě bylo důležité klást přitom důraz právě na duševní zdraví, které chce víc péče. A Piráti byli vlastně jediní, kteří na to slyšeli. Vzali mě pod svá křídla. Tehdy jsem si řekla: Jo, to je super strana, která mě poslouchá.
Jak je na tom podle vás Vysočina, co se sociálních služeb týká?
Myslím, že v tomto ohledu jsme tady docela dobře zasíťovaní. Hlavně kolem Třebíče, Jihlavy a větších center. Problémem jsou ale odlehlá místa jako Jemnicko a řada dalších, tam už je to horší. A abychom to i tam nakopli, je potřeba spolupracovat, což znamená, že sociální služby by měly komunikovat se zdravotnickými službami, jako jsou psychiatři a střediska výchovné péče. Prostě s těmi, co pracují s lidmi v nějakých tíživých situacích.
A to se podle vás zatím neděje?
Ministerstvo školství se loni rozhodlo, že nevěří na prevenci, tudíž třeba tady na Vysočině seškrtalo podstatnou část dotací na preventivní služby. A letos to seškrtalo i na celorepublikové bázi, takže dotace nedostaly ani takové služby jaké zabezpečuje například Locika (Bezplatné psychosociální a terapeutické služby pro děti a rodiny ohrožené domácím násilím, včetně online podpory – pozn. red.). Myslím, že ministerstvo by mělo v tomto směru urychleně jednat.
Když prakticky denně pracujete jako terapeutka s dětmi, co je dnes jejich největším problémem?
Témata se hodně posunula. Pohybuju se v této profesi nějakých dvacet let a dřív jsem řešila věci, jako je záškoláctví, různé výchovné problémy, takové to zlobení. I když já to slovo nemám ráda. Každopádně tehdy to bylo fajn. Jenže v poslední době mají děti úzkosti, deprese, bojí se chodit mezi lidi i do školy, sebepoškozují se. Další reálně pomýšlejí na sebevraždu, a fakt těch případů narůstá. Podle mě je to alarmující a mělo by se s tím něco dělat.
Kde podle vás hledat hlavní příčinu všech těch problémů, které jste zmiňovala?
Hodně to souvisí s covidem. Většinou totiž ti, kteří jsou dnes náctiletí, byli doma, když měli chodit do školy a učit se třeba i to, že pokud mě někdo pomlouvá, svět se kvůli tomu nezhroutí. Jenže oni zrovna v tu dobu byli zavření doma, a na tyhle věci narážíte v kolektivu.
Pojďme se ale vrátit k vaší pozici lídryně Pirátů na Vysočině – s jakým výsledkem budete v nadcházejících volbách spokojená?
Na začátku kampaně byl cílem dvouciferný výsledek, cílili jsme na deset procent. Nicméně později se kampaň změnila a náš předseda Zdeněk Hřib všechny vyzval, aby laťku posunuli. Konkrétně tím myslel to, že bychom měli porazit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou.
Jenže vytyčit si cíl je jedna věc a splnit ho ta druhá…
My jsme se rozhodli, že je nejdůležitější, dostat náš program co nejvíc mezi lidi. Ukázat jim, že máme konkrétní plány, jak nakopnout změnu. Že nám v tom pomáhají odborníci a není to jenom nějaké plácání do vody. Proto jezdíme během kampaně denně do třech obcí a oslovujeme lidi.
A máte pocit, že tomu, co říkáte, skutečně věří?
V první řadě chci říct, že pro mě je každé setkání s voliči velká zkušenost. Mluvíme jak s našimi příznivci, tak i s těmi, kteří volí jiné strany, ale ve finále vždycky narazíme na to, co nás zajímá všechny stejně.
Jako například?
Podpora rodin a s tím související bydlení. A o tom mluví i senioři, že by chtěli dobrý život pro svoje děti a vnoučata, včetně právě toho bydlení. A to je jedno z našich hlavních témat, jeho dostupnost.
Pak si ovšem lidé přečtou, že si Zdeněk Hřib staví vilu za 25 milionů…
Jenže to je politická kampaň. Ano, Zdeněk Hřib staví dům, který by měl dnes hodnotu 25 milionů, ale on už ho staví dlouho. Má ho za 10 milionů a na hypotéku. Tak, jako běžný člověk. Nemají na něj co vytáhnout, tak se řeší jeho dům.
Jednou z důležitých otázek před volbami vždy také bývá, s kým byste si uměla představit spolupráci a s jakou stranou naopak shodu rozhodně nenajdete?
My jsme jediná strana, která si celostranicky odhlasovala, že nebude spolupracovat s extrémisty a fašisty, což pro nás znamená ANO, Stačilo!, Motoristé a SPD. A pak zbývají strany, se kterými si dovedeme představit jednání, ovšem za určitých podmínek, jako třeba, že se na vládě nebude podílet pan Zbyněk Stanjura. K tomu máme výhrady.
A jaký máte názor na ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, který de facto opustil Piráty právě kvůli ministerskému postu?
Nemám pocit, že by vůči němu celkově z naší strany byla nějaká zášť. On se prostě vydal svojí cestou, a my to tak bereme. To je politika.
V minulých parlamentních volbách oslovovali Piráti voliče společně s hnutím STAN, jenže na to potom doplatili…
Myslíte to, jak nás vykroužkovali? No, já v té době ještě nebyla pirátka, tudíž nejsem zatížená nějakým řekněme vnitřním zraněním. Každopádně mám pocit, že tím, že letos jdeme sami za sebe, se můžeme prezentovat víc autenticky. Máme hravou kampaň a moc nás to všechny baví.
Mimochodem, vy jste jedinou lídryní, kterou Piráti v krajích aktuálně mají. Proč podle vás ženy nestojí o post jedničky?
Máte pravdu, že jako lídryně jsem jediná, ovšem v celkových statistikách poměru žen v jednotlivých stranách jsme na tom nejlépe. Například my na Vysočině máme prvních pět míst obsazených výhradně ženami. Ale abych vám odpověděla na to, proč nechtějí být ženy lídryně. Podle mě je to tak, že ženy si mnohem víc říkají: Nevím, jestli to zvládnu, jestli na to mám dost času, jestli tím nebude trpět rodina... Zkrátka ženy se do lídrovství neženou. I když zrovna Piráti ženy podporují hodně. Při jednáních nechybí dětský koutek, nebo často přistupují i na online jednání. Snaží se jim vytvořit podmínky.
Když už jsme u rodiny, vy jste připravena na to být poslankyní se vším všudy? To znamená být často mimo domov, dojíždět...
Samozřejmě, že jsem o tom mluvila jak s mým synem, tak i s jeho tatínkem. Bez jejich podpory by to nešlo. Hlavně tedy ze strany partnera, který i teď kvůli kampani tráví se synem víc času než já.
Co vlastně děláte ve volném čase, při čem relaxujete?
Samozřejmě jsem co nejvíc se synem, a pak taky ráda čtu. I když v poslední době vnímám knihy hlavně ve formě audia, protože u toho můžu dělat i něco jiného. A hrozně ráda chodím na procházky do přírody, do lesa. Nic neposlouchám, jsem jen sama se sebou a přemýšlím si. Hodně mi to pomáhá.
Čistíte si tím mysl od všech těch neradostných příběhů, které jako terapeutka slýcháte?
Přesně tak. A máte pravdu, těch příběhů byly tisíce. K tomu, abyste mohla být terapeutka, musíte mít dlouholeté vzdělání, včetně pětiletého sebezkušenostního výcviku, kdy si řešíte sama sebe. Prostě se hrabete ve věcech z vlastní minulosti a tím se učíte, jak upustit, jak ubrat z velké zátěže.
Máte nějakou univerzální radu, jak zlepšit duševní zdraví?
Vždycky se každého ptám, jak dlouho spí. A většina těch, kteří mají problém, uvádí, že pod šest hodin. Tak jim řeknu, zkuste osm a víc. A oni pak přijdou a říkají: To je neuvěřitelné, já najednou za den stihnu mnohem víc věcí, mám spoustu energie.