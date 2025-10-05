Změna musí přijít co nejdříve, lidé už na ni čekají, říká lídryně ANO Oborná

Třetí volební období bude načínat ve Sněmovně Monika Oborná, která do voleb vstupovala jako jednička kandidátky ANO na Vysočině. Voliči jí dali 4 716 hlasů a poslali ji tak, stejně jako tři její další vysočinské stranické kolegy, do poslaneckého křesla. Po čtyřech letech strávených v opozici z ní tak nyní bude zase poslankyně vládní strany.
Monika Oborná, kandidátka hnutí ANO v kraji Vysočina

Monika Oborná, kandidátka hnutí ANO v kraji Vysočina | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

V Březníku na Třebíčsku hned první den voleb vhodila hlas do urny jednička...
„Je jasné, že v této pozici má člověk mnohem víc možností pomáhat lidem v regionu. Máte kolegy na ministerstvech, a když se na vás obrátí obyvatelé s nějakou prosbou, je prostor to řešit. Šance udělat něco pro region bude pro mě teď dramaticky větší,“ vyjádřila se šestatřicetiletá Monika Oborná, která je doma v malé vesničce Březník na Třebíčsku.

ANO je vítězem voleb, a to jak přímo na Vysočině, tak i v celé republice. Jak hodnotíte výsledky, čísla, jichž hnutí dosáhlo?
Mám obrovskou radost a zároveň přijímám tento úspěch s pokorou a díky. Je to závazek vůči voličům, kteří nás podpořili. Výsledky voleb jsou skvělé, a to nejen celorepublikově, ale hlavně na Vysočině, kde jsme vyhráli doslova „o parník“. Chtěla bych proto, vedle svých povinností v Praze, tedy co nejdříve vyrazit opět mezi lidi z Vysočiny, abych jim za jejich hlasy poděkovala.

Do čeho se plánujete ve staronové roli pustit nejdříve? Před volbami jste hovořila například o tom, že chcete lidem zlevnit život…
Rozhodně je to jeden z úkolů, který přijde na řadu mezi prvními. I naše vedení – Andrej Babiš, Karel Havlíček, říkali, že jedna z věcí, kterou musíme řešit ihned a na nic nečekat, jsou ceny energií. Právě ty totiž zvedly lidem životní náklady napříč všemi oblastmi, a navíc velmi razantně.

A na co se chcete teď zaměřit vy osobně?
Během předvolební kampaně, ale nejen během ní, jsem se setkala s velkým množstvím zemědělců. Ti se cítí v poslední době hodně přezíraní a opomíjení, o čemž svědčí i řada zemědělských protestů, které se u nás za poslední čtyři roky konaly. Mám od nich plno podnětů, jimž bych se ráda věnovala. Je potřeba tento sektor postavit znovu na nohy a nastartovat jej. Zrovna naši zemědělci z Vysočiny patří navíc k nejlepším v celé republice, takže za ně chci bojovat.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Jakým způsobem jim míníte pomáhat?
Určitě chci být opět součástí zemědělského výboru, kde jsem v minulosti už působila. Tam budu řešit potřeby a požadavky zemědělců a celkově pomoc tomuto odvětví.

Ještě nějaký další výbor nebo podvýbor máte případně „vyhlédnutý“?
Ráda bych také pokračovala ve své práci v hospodářském výboru, protože máme před sebou opravdu obrovskou výzvu – a tou je dostavba bloků jaderné elektrárny Dukovany. Jedná se o můj domovský region, o rodné Třebíčsko, takže chci být rozhodně u toho. Angažuji se v této oblasti dlouhodobě a chci tento projekt dotáhnout do konce. Cílem je, abychom se na tuto velkou akci dobře a s předstihem připravili a aby to lidem v regionu přineslo co nejvíce pozitiv.

Pojďme k povolebnímu vyjednávání, které teď hnutí ANO coby vítěze voleb čeká. Jak vidíte případné varianty spolupráce s dalšími stranami, s SPD a s Motoristy?
Je to věc, kterou bych spíš nechala na našem nejvyšším vedení. Jednání budou nyní určitě hodně intenzivní a variant je více. Věřím, že se povede najít tu nejlepší, a to bez zbytečných průtahů.

Cílem tudíž bude sestavit funkční vládu co nejdříve, bez možných sto dní „hájení“?
Ano, nechceme žádné průtahy. My vždycky říkáme, že na nějakých sto dní hájení čekat nebudeme – musíme jednat okamžitě. Mám ostatně i takové poznatky přímo od lidí. Ti mají velká očekávání, že se věci začnou měnit co nejdříve. Také v předchozích letech jsme zažili, že pokud byly nějaké průtahy, tak to ve společnosti nebudilo zrovna dobrou náladu. Sestavit bez problémů a rychle vládu by mělo být skutečně cílem všech.

Máte za sebou zhruba osm měsíců trvající kampaň. Oddechla jste si v uplynulé dny, když už byla za vámi?
Musím se přiznat, že je to velká úleva. Byly to totiž velice intenzivní a náročné měsíce, během nichž jsem projela všech 704 obcí na Vysočině – a do některých jsme zamířili s kolegy dokonce i opakovaně. Snažili jsme se do poslední chvíle před volbami být v ulicích, mluvit s lidmi. Právě od nich jsem totiž během své kampaně získala spoustu poznatků a podnětů, jimiž bych se ráda dál jako poslankyně zabývala. Ten kontakt s veřejností přímo v terénu je nenahraditelný.

Co říkáte na volební účast, která byla letos nebývale vysoká? Konkrétně na Vysočině se blížila 73 procentům...
Jsem za to nesmírně ráda. Těší mě, že naše snaha apelovat na občany, aby šli volit – bez ohledu na to, komu nakonec svůj hlas dají, se neminula účinkem. Prosili jsme obyvatele, ať osloví i své okolí, svoji rodinu i známé, aby ta účast byla co nejvyšší. Je to skutečně moc důležité a lidé to podle výsledné volební účasti očividně vědí.

Vnímala jste poslední dny před volbami, že by byla kampaň nějak vyhrocená, útočná, že by „přitvrzovala“? Nebo ji zpětně hodnotíte jako poklidnou?
Každá strana měla samozřejmě snahu ještě na poslední chvíli oslovit a mobilizovat své voliče a je to zcela pochopitelné. My tady na Vysočině jsme se ale snažili po celou dobu vést opravdu klidnou, férovou a pozitivní kampaň, což nám vydrželo až do konce. A jsem za to nesmírně ráda.

Na kandidátce hnutí v kraji se objevil, byť na poslední, dvacáté pozici, vysočinský hejtman Martin Kukla, ač svůj poslanecký mandát nakonec neobhájil. Jiní hejtmani ANO v republice ale ano, voliči je „vykroužkovali“, a poslali tak do Sněmovny. Jak vy se díváte na takovou kumulaci funkcí?
Dali jsme prostor voličům, aby sami rozhodli, zda chtějí hejtmany do Poslanecké sněmovny, nebo nikoliv. Proto jsme je také umístili až na poslední pozice. Pokud se tedy některému z hejtmanů povedlo získat i poslanecké křeslo, pro mě osobně je to jasný vzkaz a signál, že svoji práci, respektive obě práce dělají dobře. Názor voličů tak plně respektuji.

4. října 2025

Volby 2025

