„Jasně, jsou tam některé projekty, které mají určité zpoždění, nebo jsme si představovali jejich funkčnost lépe. Ale že by se nějaká věc vyloženě nepovedla, to říct nemůžu,“ má jasno Ryška, který jde do komunálních voleb jako jednička kandidátky Týmu pro Jihlavu, což je v podstatě koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09.
Když budeme konkrétní, lepší funkčnost jste si sliboval například od systému parkování? Podle reakcí občanů Jihlavy se zmiňovaný systém modrých čar zrovna moc nepovedl…
Já si ale nemyslím, že by se nepovedl. Nepopírám, jsou v něm určité nedostatky, na druhou stranu i díky modrým čarám je nyní v řadě jihlavských ulic větší pořádek a jsou daleko víc průjezdné pro všechny složky integrovaného záchranného systému či popeláře. V drtivé většině oblastí, kde jsou modré čáry, také mohou rezidenti snadněji zaparkovat. Navíc pořád hledáme jak stávající systém vylepšit.
Na stížnosti na sociálních sítích moc nereaguji, protože tam se něco jen těžko vysvětluje. Je to nekorektní debata, reakce si tam žijí svým životem a dezinformací se na nich objevuje příliš mnoho.
Petr Ryškaprimátor a lídr uskupení Tým pro Jihlavu (koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09)
Každopádně se stačí podívat na příspěvky na sociálních sítích: lidé na současný systém dost nadávají. Sledujete příspěvky v diskusích například na Facebooku?
Sociální sítě pro mě nejsou úplně směrodatné, ale i na nich se již o systému parkování píše lépe než dříve. Důležitá je pro nás i zpětná vazba z dotazníků, které lidi vyplňují při žádosti o rezidenční parkování. Samozřejmě, že je nevyplňují všichni, ale zde kladné reakce převládají. A vlastně kromě jediné oblasti v ostatních oblastech většina žadatelů odpověděla, že jsou raději, když u nich modré čáry jsou. Vždycky, když lidem berete trochu komfortu, je jasné, že všichni spokojeni nejsou a nebudou.
Mimochodem, chodí si v době e-mailů a sociálních sítí lidé za primátorem ještě stěžovat osobně?
Samozřejmě. Někteří se objednají, jiní přijdou bez objednání, nebo mě osloví na ulici. Ale stížnosti chodí i e-mailem. Všechny se snažím vyřídit, pouze na stížnosti na sociálních sítích moc nereaguji, protože tam se něco jen těžko vysvětluje. Je to nekorektní debata, reakce si tam žijí svým životem a dezinformací se na nich objevuje příliš mnoho.
Komunální volby v Kraji Vysočina
kandidáti v okresních městech
Mluvil jste o vylepšení parkovacího systému, máte na mysli například výstavbu dalších parkovacích míst?
To je samozřejmě v některých oblastech nezbytné, ale zdaleka to nevyřeší všechno. Jednak by to stálo obrovské peníze, navíc bychom zabrali spoustu zeleně. Nikdy nenajdeme způsob, který by vyhovoval všem. Aut pořád přibývá, je jich moc. My se musíme snažit, aby u nás byla doprava co nejvíc kombinovaná, aby například do práce do Jihlavy jezdilo víc lidí hromadnou dopravou, či více lidí v jednom autě. Víte například, že při posledním sčítání lidu vyšlo, že v jednom autě, které jezdí do Jihlavy za prací, sedí v průměru 1,2 člověka?
Vážně myslíte, že se to dá nějak zařídit? Že lidé upustí od pohodlí dojet někam vlastním vozem?
Za těch tři a půl roku, co se o to snažíme, se zvedlo dojíždění autobusem či vlakem do Jihlavy téměř o 20 procent. To jsou ti, kteří nechali auto doma a přijeli veřejnou dopravou. A také se nám podařilo rozhýbat trh s garážemi. Lidé z nich vyndali letité harampádí a zaparkovali do nich svá auta. Pořád je to ale málo, protože v krajském městě je přes den 50 tisíc aut a každý rok jich přibude dalších několik stovek. Chceme a musíme se s tím poprat.
Petr Ryška
V některých městech sáhli po zavedení městské hromadné dopravy pro občany zdarma. Tímto směrem neuvažujete?
Myslím, že moc takových měst není. Jasně, dá se to tak udělat, ale podle našich čísel by to nemělo až takový efekt. Již dnes má roční jízdenku na MHD 70 procent žáků základních škol. Kromě toho by to znamenalo dalších 50 milionů z rozpočtu města navíc. Nemyslím si, že by zrovna tohle byla dobrá cesta.
Když už jsme byli u nespokojenosti občanů, letos daly lidem extrémně zabrat nejrůznější uzavírky ulic a opravy silnic…
Je to daň za to, že děláme hodně věcí. Někdy je to spojené s tím, že se opravuje komunikace, jinde se staví velké stavby, jako třeba Horácká aréna nebo dopravní terminál. Často slýchávám, že neumíme tyhle věci zkoordinovat, ale to není pravda. Naplánované to máme většinou dobře, jenže se na uzavírkách podílí hned několik subjektů, jako Kraj Vysočina nebo Ředitelství silnic a dálnic. A často, když tyto subjekty něco nestihnou nebo přeloží, tak se situace zkomplikuje.
Probrali jsme tedy to, co fungovalo řekněme trochu hůř, tak bychom měli nyní také zmínit věci, které se povedly. S čím jste coby primátor za čtyři roky na radnici nejvíc spokojený?
Od Horácké arény přes opravu dopravní a vodohospodářské infrastruktury až třeba po zajištění nového majitele pro Duklu Jihlava. Podle mě jsme ty hlavní věci, které v našem programu byly, nakonec úspěšně zvládli. I to, že nová aréna stojí v centru, beru jako úspěch. Spousta lidí nám sice říkala, že je to hloupost, ale když si uvědomíte, kolik lidí teď do ní přichází pěšky právě proto, že stojí v centru, a jak akce v ní centrum oživily, je to dobře.
Před čtyřmi lety jste se stal primátorem, ačkoliv vaše strana ve volbách nevyhrála. Jak vidíte svoje šance letos?
Žádnou prognózu nemám, uvidíme, jak se rozhodnou lidé. Buď ocení naši práci, že město rozvíjíme a plníme sliby. Nebo převládne naštvání, že jsme jim zhoršili komfort tím, že měníme parkování a že jim uzavírky komplikují život.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Do voleb jdete jako Tým pro Jihlavu v uskupení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, tudíž se dá předpokládat nárůst hlasů. Vnímáte to také tak?
Byli bychom rádi, kdyby to tak zafungovalo. Na druhou stranu jsou tady nové subjekty jako Naše Česko nebo Motoristi a tam si myslím, že budou brát hlas spíš nám než ANO. Každopádně my víme, co by město potřebovalo, co budeme dělat, pokud dostaneme hlavní slovo. Ale jestliže budeme mít špatný výsledek a měli bychom být u něčeho, co půjde špatným směrem, tak u toho být nechceme.
V minulém volebním období jste měli jako hlavní cíl výstavbu Horácké arény, centrální dopravní terminál a připojení na další zdroj pitné vody - na Želivku. Co by mělo být v Jihlavě prioritou pro další období?
Jednak dokončení zmiňovaného připojení na Želivku, další přijde na řadu druhá část dopravního terminálu, to znamená autobusové nádraží a komunikační propojení na Jiráskovu ulici. Bude to trochu příprava i na vysokorychlostní trať (VRT). Třetí bude revitalizace Masarykova náměstí, aspoň první etapa. A čtvrtou oprava městských domů a podpora bytové výstavby.
Rozhovory s lídry
Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních voleb.
Zítřejší závěrečný šestý díl se zaměří na hnutí ANO, jehož kandidátku vede dosavadní náměstek primátora Radek Popelka.
A co Prior, je to politické téma?
Nevím, jestli politické, ale pro nás to téma je. Myslíme, že nějaká jednání s majitelem by možná byla. Sice asi ne přímo o odkupu, ale o tom, jak Prior do náměstí začlenit. Jak ho udělat lepším, přijatelnějším, aby lépe zapadl. Nějaké návrhy a varianty připraveny máme.
Mohou se podle vás lidé v Jihlavě cítit bezpečně?
Myslím, že Jihlava patří mezi bezpečnější krajská města. Aspoň ze statistik to tak vychází. Ale… Lidí, kteří jsou problematičtí, je za posledních několik let ve městě víc. Někteří tu už byli, další dorazili. Ačkoliv jsem přesvědčen, že třeba většina Ukrajinců jsou slušní lidé, tak někteří z nich jsou problematičtí. Proto jsme také přibrali dva asistenty prevence kriminality právě pro Ukrajince. Ono to ale celkově není o kriminalitě, ale spíš o nevhodném chování. Každopádně je to pole, kde je prostor pro zlepšování.
A na co mohou být obyvatelé Jihlavy nejvíc hrdí?
Nejviditelnější je určitě zdejší zoo, a teď samozřejmě i Horácká aréna. Máme tady super základní uměleckou školu, Horácké divadlo a mnoho dalšího. Ale myslím, že pyšní můžou být lidé i na to, že se město v současnosti rozvíjí a že se to o něm v republice ví. Nebo i na to, že tady bude v budoucnu už zmiňovaná zastávka VRT. To všechno jsou věci, na které může být Jihlava hrdá.