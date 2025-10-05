Babiš je dnes stejné nebezpečí jako komunistická strana, míní končící Decroix

Jan Salichov
  15:39
Arogantní bitcoinová uklízečka. Takovým a mnohdy i horším označením musela v předvolební kampani čelit Eva Decroix. Místopředsedkyně ODS, poslankyně a od června ministryně spravedlnosti, přesto coby lídryně kandidátky na Vysočině dokázala SPOLU dovést ke druhému místu a třem mandátům.
Eva Decroix, ODS (11. září 2025)

Eva Decroix, ODS (11. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Tisková konferenci SPOLU po skončení voleb do Sněmovny (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Eva Decroix volila v...
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix v Divadelní kavárně ve štábu SPOLU (4....
Eva Decroix, ODS (11. září 2025)
9 fotografií

„Mám to jednoduché, vždy chci vyhrávat. To znamená, že v okamžiku, kdy jsme na cílové pásce druzí, to pro mě vždycky bude zklamání,“ připustila třiačtyřicetiletá Eva Decroix krátce po zveřejnění výsledků.

Takže převládá zklamaní?
Samozřejmě. Všichni jsme byli připravení do toho dát maximum. A když do toho dáte maximum, očekáváte, že maximální bude i výsledek. Atmosféra je možná malinko trudnější, než bychom si možná bývali všichni představovali. Chtěli jsme mít úsměv mnohem větší. Na druhé straně jsme všichni pragmatici. Mohli jsme tušit, že to nebude 100:0. A také to tak není. Pořád ale máme z celorepublikového skóre nadprůměrné výsledky. Vysočina je přitom specifická, menší region, velkých měst je tady mnohem méně, je to region převážně složený z menších vesnic. Není jednoduché udělat tu kampaň. Mohlo to být lepší, ale pořád je to tvrdě odmakaný výsledek.

V politice nejdéle přežívají ti, kteří jsou nejméně vidět. Protože nikomu nevadí, nevyvolávají žádné kontroverze. Já už z povahy svého charakteru budu obtížně ta, která nebude vyvolávat kontroverze nebo bude mlčet a neříkat své názory.

A z pohledu celorepublikového výsledku SPOLU?
Jsem spíše zklamaná. Pro mě bylo v zásadě důležité, jestli dáme, nebo nedáme 101 mandátů. Netěší mě, že jsme je nedali. Pokud jsme upozorňovali na nebezpečí vládnutí hnutí ANO s kýmkoliv, ať je to SPD nebo kdokoliv jiný, tak budeme muset na nebezpečí upozorňovat dál. Velká města nás podporovala, měli jsme větší podporu než vítězné hnutí ANO. Takže jsme zklamaní, že nejsme první. A bylo by nepřirozené, kdybychom říkali, že to tak není.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dorazil na Hrad k povolebnímu rozhovoru s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová (TOP-09) odchází po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
371 fotografií

Překvapilo vás až drtivé vítězství hnutí ANO? Nemáte obavy, co se bude dít dál?
Samozřejmě, že máme. My ty obavy komunikujeme poměrně transparentně posledních sedm měsíců. Hnutí ANO já osobně nevěřím ani nos mezi očima. Víme, že v některých otázkách lze změnit směřování této země během několika málo hodin. A nevěřím, že Andrej Babiš má jakékoliv zábrany toto učinit. Našim úkolem bude nyní dělat maximum pro to tomu zabránit. Z jakékoliv pozice.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,11 %
strana získala 103 972 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,28 %
strana získala 67 037 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,8 %
strana získala 33 976 hlasů
1
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,32 %
strana získala 21 099 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,07 %
strana získala 20 373 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,8 %
strana získala 19 588 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 13 537 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 477 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 430 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 730 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,22 %
strana získala 657 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 623 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 430 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 315 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 261 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 161 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 134 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 122 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Co říkáte na volební neúspěch Stačilo!, které se nakonec do parlamentu nedostalo? V Jihlavě se den před volbami konal velký happening proti komunistům a extremistům...
Díky bohu za to. Jsem ráda, že lidé pochopili, že Stačilo! = komunisté. Happening byl proti komunistům, extremistům, otočce na východ, zpochybňování NATO. Vidíme, že minimálně první zarážku máme splněnou. Ostatní zůstávají stále aktuální. Andrej Babiš je dneska stejné nebezpečí jako komunistická strana.

Pomohlo nebo uškodilo vaší osobní kandidatuře vládní angažmá?
Ty jo, na to se mě ptají všichni. Ale já neumím odpovědět.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Jako ministryně spravedlnosti jste byla více vidět, ale kvůli bitcoinové aféře často v negativních souvislostech...
To tak ale je v politice vždycky. V politice nejdéle přežívají ti, kteří jsou nejméně vidět. Protože nikomu nevadí, nevyvolávají žádné kontroverze. Já už z povahy svého charakteru budu obtížně ta, která nebude vyvolávat kontroverze nebo bude mlčet a neříkat své názory. Takže nesoudím a nehodnotím, jestli mi to pomohlo. Udělala bych to znovu, protože to bylo odpovědné v daném okamžiku.

Zdá se, že SPOLU míří do opozice...
Ale nic pro nás nekončí. Začíná další boj. Čekají nás další čtyři roky a já jsem připravena v žádném bodě neuhnout z programu, který jsme zastávali. Z bodů našeho programu, které jsme říkali všude. Možná to bude těžší. Ale bojujeme dál. Nic není prohráno, budoucnost je před námi.

Volby 2025

Parlamentní volby se v Česku konaly 3. a 4. října 2025 a se ziskem 34,5 % hlasů je vyhrálo hnutí ANO.

