„Mám to jednoduché, vždy chci vyhrávat. To znamená, že v okamžiku, kdy jsme na cílové pásce druzí, to pro mě vždycky bude zklamání,“ připustila třiačtyřicetiletá Eva Decroix krátce po zveřejnění výsledků.
Takže převládá zklamaní?
Samozřejmě. Všichni jsme byli připravení do toho dát maximum. A když do toho dáte maximum, očekáváte, že maximální bude i výsledek. Atmosféra je možná malinko trudnější, než bychom si možná bývali všichni představovali. Chtěli jsme mít úsměv mnohem větší. Na druhé straně jsme všichni pragmatici. Mohli jsme tušit, že to nebude 100:0. A také to tak není. Pořád ale máme z celorepublikového skóre nadprůměrné výsledky. Vysočina je přitom specifická, menší region, velkých měst je tady mnohem méně, je to region převážně složený z menších vesnic. Není jednoduché udělat tu kampaň. Mohlo to být lepší, ale pořád je to tvrdě odmakaný výsledek.
V politice nejdéle přežívají ti, kteří jsou nejméně vidět. Protože nikomu nevadí, nevyvolávají žádné kontroverze. Já už z povahy svého charakteru budu obtížně ta, která nebude vyvolávat kontroverze nebo bude mlčet a neříkat své názory.
A z pohledu celorepublikového výsledku SPOLU?
Jsem spíše zklamaná. Pro mě bylo v zásadě důležité, jestli dáme, nebo nedáme 101 mandátů. Netěší mě, že jsme je nedali. Pokud jsme upozorňovali na nebezpečí vládnutí hnutí ANO s kýmkoliv, ať je to SPD nebo kdokoliv jiný, tak budeme muset na nebezpečí upozorňovat dál. Velká města nás podporovala, měli jsme větší podporu než vítězné hnutí ANO. Takže jsme zklamaní, že nejsme první. A bylo by nepřirozené, kdybychom říkali, že to tak není.
Překvapilo vás až drtivé vítězství hnutí ANO? Nemáte obavy, co se bude dít dál?
Samozřejmě, že máme. My ty obavy komunikujeme poměrně transparentně posledních sedm měsíců. Hnutí ANO já osobně nevěřím ani nos mezi očima. Víme, že v některých otázkách lze změnit směřování této země během několika málo hodin. A nevěřím, že Andrej Babiš má jakékoliv zábrany toto učinit. Našim úkolem bude nyní dělat maximum pro to tomu zabránit. Z jakékoliv pozice.
Výsledky - Kraj Vysočina
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
VÝZVA 2025
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Co říkáte na volební neúspěch Stačilo!, které se nakonec do parlamentu nedostalo? V Jihlavě se den před volbami konal velký happening proti komunistům a extremistům...
Díky bohu za to. Jsem ráda, že lidé pochopili, že Stačilo! = komunisté. Happening byl proti komunistům, extremistům, otočce na východ, zpochybňování NATO. Vidíme, že minimálně první zarážku máme splněnou. Ostatní zůstávají stále aktuální. Andrej Babiš je dneska stejné nebezpečí jako komunistická strana.
Pomohlo nebo uškodilo vaší osobní kandidatuře vládní angažmá?
Ty jo, na to se mě ptají všichni. Ale já neumím odpovědět.
Jako ministryně spravedlnosti jste byla více vidět, ale kvůli bitcoinové aféře často v negativních souvislostech...
To tak ale je v politice vždycky. V politice nejdéle přežívají ti, kteří jsou nejméně vidět. Protože nikomu nevadí, nevyvolávají žádné kontroverze. Já už z povahy svého charakteru budu obtížně ta, která nebude vyvolávat kontroverze nebo bude mlčet a neříkat své názory. Takže nesoudím a nehodnotím, jestli mi to pomohlo. Udělala bych to znovu, protože to bylo odpovědné v daném okamžiku.
Zdá se, že SPOLU míří do opozice...
Ale nic pro nás nekončí. Začíná další boj. Čekají nás další čtyři roky a já jsem připravena v žádném bodě neuhnout z programu, který jsme zastávali. Z bodů našeho programu, které jsme říkali všude. Možná to bude těžší. Ale bojujeme dál. Nic není prohráno, budoucnost je před námi.