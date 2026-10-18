Vítěz voleb, sdružení Žďár – Živé Město (ŽŽM), zatím úspěšně jednal se zástupci ANO, lidovců i uskupení MY pro Žďár. Tyto subjekty již vyslovily ochotu k další spolupráci. V součtu by tedy taková čtyřkoalice měla 19 mandátů z celkových 27.
„Nic ale není stvrzeno písemně ani oficiálním podáním ruky, schůzky nadále pokračují,“ upozornil v pátek současný starosta Martin Mrkos (ŽŽM) s tím, že finální rozhodnutí by mělo padnout příští týden.
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Doplnil, že možnost zapojení pátého člena koalice – ODS s nezávislými – dosud úspěšný nebyl. Pro tuto stranu, jež získala ve volbách pět křesel, je problémem spolupráce s ANO. To má mandátů rovněž pět.
„ŽŽM navrhuje širokou koalici, včetně ANO. To pro nás nebylo přijatelné v minulém volebním období, a není přijatelné ani nyní. Spolupráci s hnutím ANO nepodporujeme. Jsme přesvědčeni, že stabilní a prodemokratickou koalici lze ve Žďáře vytvořit i bez něj,“ řekla lídryně kandidátky Věra Mokříšová.
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Doplnila, že i jejich tým je připraven dál jednat, ale svůj postoj v tomto směru měnit nemíní. Stranou schůzek je Změna 2018 se Soukromníky, mající tři zastupitele.
Velké Meziříčí znovu vybralo Kaminarase
A zatímco ve Žďáru se stále ještě jedná, Velké Meziříčí už má vybráno. Čtrnáct z celkových třiadvaceti zastupitelských křesel získalo v uplynulých komunálních volbách uskupení Společně VM v čele s nynějším starostou Alexandrosem Kaminarasem. Sestava si oproti roku 2022 ještě o jeden mandát polepšila. Společně VM už také představilo kandidáty do nejužšího vedení města.
Všech čtrnáct členů, kteří mají nárok na post zastupitele, se sešlo ve čtvrtek. V demokratické volbě odhlasovali návrh pro ustavující zastupitelstvo, které se uskuteční 3. listopadu. Jako starosta by měl pokračovat Kaminaras, změny však nastanou na pozicích místostarostů.
„Na uvolněnou místostarostku je navržena Andrea Vašíčková, na neuvolněného místostarostu Jan Oulehla,“ informoval Kaminaras.
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Dosud vedení města fungovalo jen s jedním zástupcem starosty. Ke změně však podle Kaminarase vede snaha o naplnění ambiciózního volebního programu, jež uskupení pro nadcházející roky má.
„Některé agendy si vyžadují dalšího člověka, byť nebude na plný úvazek,“ vysvětlil starosta s tím, že Jan Oulehla je cenný odborník hlavně v problematice životního prostředí, která různou měrou souvisí i s mnoha dalšími oblastmi rozvoje města. Pokud tedy projde zastupitelstvem stávající návrh, měl by mít Oulehla v gesci právě ekologické zaměření.
Na postu druhého muže radnice naproti tomu končí dosavadní místostarosta Martin Kaman.
V celkem sedmičlenné radě by měl za Společně VM usednout ještě Jan Bílek, Michaela Horná a Jan Kubiš. Sedmé místo je vyhrazeno koaličnímu partnerovi Petru Judovi za To Pravé Meziříčí. Toto uskupení získalo ve volbách jeden mandát.