Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce

„Opravdu jsem nepředpokládal, že se do Sněmovny dostanu. Předpokládal jsem, že to celé dopadne jinak, tudíž mě výsledek trošku překvapil,“ přiznal Vopěnka, náměstek vysočinského hejtmana pro majetek, územní plán a stavební řád.
Ve skutečnosti prý očekával, že do Poslanecké sněmovny voliči vykroužkují právě jeho nadřízeného Martina Kuklu.
„Opravdu jsem si byl skoro jistý, že mezi čtyřkou bude pan hejtman, tudíž jsem si ani nechystal žádný plán pro případ, že by to dopadlo jinak,“ svěřil se Vopěnka.
Den po volbách proto o budoucnosti zprvu ani nechtěl mluvit. Na otázku, zda si nechá obě funkce, tedy jak pozici krajského náměstka, tak i poslance, nakonec ale přece jen odpověděl.
„Po zkušenostech mého ročního působení na krajském úřadě věřím, že obě funkce zvládnu,“ zněl odhodlaně. „Je ale pravda, že na toto téma jsme zatím s panem hejtmanem ještě nemluvili,“ dodal.
Dvě funkce ostatně zvládá i další člen hnutí ANO na krajském úřadě Miloš Hrůza, který je jednak radním pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, a navíc si ponechal i funkci třebíčského místostarosty. Nutno ovšem dodat, že mu souběh funkcí také opozice v Třebíči dost hlasitě vyčítá...
Vopěnka naopak považuje obě funkce, které by měl nyní zastávat, za přínos. „Jsem opravdu velký vysočinský patriot, takže práci pro kraj považuji za stěžejní. Ale samozřejmě bych s maximálním nasazením pracoval i v Poslanecké sněmovně. Třicet let jsem totiž tvrdě makal v podnikatelském sektoru a rád bych teď společnosti oplatil, co mi kdysi umožnila,“ nechal se slyšet politik z Ledče nad Sázavou.
Průběh voleb sledoval náměstek vysočinského hejtmana společně s dalšími kolegy ve štábu v Jihlavě. „A musím říct, že chvilku jsme měli obrovskou radost, protože to vypadalo na pět mandátů. Vlastně až do úplného závěru, kdy jsme nakonec spadli na čtyři. Ale i tak jsme samozřejmě spokojeni a děkujeme všem, kteří volili ANO,“ vzkázal Vopěnka.
Žádné dlouhé oslavy si však nedopřál. „Kolem deváté večer už jsem byl doma,“ hlásil nový poslanec. Jen ten spánek po tolika emocích ne a ne přijít... „Asi si dokážete představit, jak to usínání vypadalo,“ usmíval se Vopěnka. „Ty emoce byly opravdu natolik silné, že jsem toho moc nenaspal.“
