Náměstek Vopěnka po překvapivém zvolení nemohl usnout. Chce zvládnout obě funkce

Věděl sice, že figuruje na kandidátce hnutí ANO na Vysočině na volitelném místě, nicméně ve skutečnosti s poslaneckou lavicí ve Sněmovně vůbec nepočítal. Jenže osmapadesátiletý Otto Vopěnka se v sobotu večer po sečtení všech hlasů dočkal. K pozici náměstka hejtmana Kraje Vysočina mu tak přibudou povinnosti poslance.
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Otto Vopěnka byl čtyřkou na kandidátce ANO.

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Otto Vopěnka byl čtyřkou na kandidátce ANO. S tím, že by se mohl stát poslancem, příliš nepočítal. Ale dočkal se. | foto: ČTK

Volební štáb hnutí ANO v Jihlavě (4. října 2025)
„Opravdu jsem nepředpokládal, že se do Sněmovny dostanu. Předpokládal jsem, že to celé dopadne jinak, tudíž mě výsledek trošku překvapil,“ přiznal Vopěnka, náměstek vysočinského hejtmana pro majetek, územní plán a stavební řád.

Ve skutečnosti prý očekával, že do Poslanecké sněmovny voliči vykroužkují právě jeho nadřízeného Martina Kuklu.

„Opravdu jsem si byl skoro jistý, že mezi čtyřkou bude pan hejtman, tudíž jsem si ani nechystal žádný plán pro případ, že by to dopadlo jinak,“ svěřil se Vopěnka.

Tisková konference prezidenta Petra Pavla po schůzkách s lídry stran. (6. října 2025)
Den po volbách proto o budoucnosti zprvu ani nechtěl mluvit. Na otázku, zda si nechá obě funkce, tedy jak pozici krajského náměstka, tak i poslance, nakonec ale přece jen odpověděl.

„Po zkušenostech mého ročního působení na krajském úřadě věřím, že obě funkce zvládnu,“ zněl odhodlaně. „Je ale pravda, že na toto téma jsme zatím s panem hejtmanem ještě nemluvili,“ dodal.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,11 %
strana získala 103 972 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,28 %
strana získala 67 037 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,8 %
strana získala 33 976 hlasů
1
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,32 %
strana získala 21 099 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,07 %
strana získala 20 373 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,8 %
strana získala 19 588 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 13 537 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 477 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 430 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 730 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,22 %
strana získala 657 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 623 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 430 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 315 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 261 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 161 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 134 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 122 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Dvě funkce ostatně zvládá i další člen hnutí ANO na krajském úřadě Miloš Hrůza, který je jednak radním pro kulturu, památkovou péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy, a navíc si ponechal i funkci třebíčského místostarosty. Nutno ovšem dodat, že mu souběh funkcí také opozice v Třebíči dost hlasitě vyčítá...

Vopěnka naopak považuje obě funkce, které by měl nyní zastávat, za přínos. „Jsem opravdu velký vysočinský patriot, takže práci pro kraj považuji za stěžejní. Ale samozřejmě bych s maximálním nasazením pracoval i v Poslanecké sněmovně. Třicet let jsem totiž tvrdě makal v podnikatelském sektoru a rád bych teď společnosti oplatil, co mi kdysi umožnila,“ nechal se slyšet politik z Ledče nad Sázavou.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Průběh voleb sledoval náměstek vysočinského hejtmana společně s dalšími kolegy ve štábu v Jihlavě. „A musím říct, že chvilku jsme měli obrovskou radost, protože to vypadalo na pět mandátů. Vlastně až do úplného závěru, kdy jsme nakonec spadli na čtyři. Ale i tak jsme samozřejmě spokojeni a děkujeme všem, kteří volili ANO,“ vzkázal Vopěnka.

Žádné dlouhé oslavy si však nedopřál. „Kolem deváté večer už jsem byl doma,“ hlásil nový poslanec. Jen ten spánek po tolika emocích ne a ne přijít... „Asi si dokážete představit, jak to usínání vypadalo,“ usmíval se Vopěnka. „Ty emoce byly opravdu natolik silné, že jsem toho moc nenaspal.“

4. října 2025

Volby 2025

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
