Na Vysočině definitivně končí éra Jiřího Běhounka, vyhrála koalice SPOLU

Kraj Vysočina se stal jedním z osmi, v němž nejvíce hlasů ve volbách posbírala koalice SPOLU. Získala 28 procent hlasů. Ve vedení se držela prakticky od počátku sčítání, kdy obvykle přichází výsledky z menších obcí a okrsků.



Její krajský lídr Vít Kaňkovský dorazil do jihlavského volebního štábu se zpožděním. V tu chvíli už jeho kolegové věděli, že v celostátním sčítání koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 přeskočila i vládní hnutí ANO.

„Na Vysočině i celostátně jsem čekal velmi dobrý výsledek, ale předčilo to mé očekávání. Jsem vděčný, že voliči zaznamenali, že je potřeba udělat v naší zemi změnu,“ řekl v první reakci znovuzvolený poslanec a krajský šéf lidovců Vít Kaňkovský. Kampaň označil za nejagresivnější a nejvypjatější, jakou za osm let ve vysoké politice zažil.

S odstupem necelého jednoho a půl procenta v kraji skončilo hnutí ANO. Koalice Pirátů a Starostů získala 13,5 procenta hlasů a SPD necelých devět procent.

Vysočina už bývalého hejtmana nezachránila

Na Vysočině pětiprocentní hranici překonali ještě sociální demokraté (6,5 procenta) a Přísaha (5,2 procenta). Protože se ale v celostátním měřítku tyto strany přes pět procent nedostali, výsledek na Vysočině jim nepomohl.

Znamená to, že po dlouhých letech definitivně končí éra někdejšího hejtmana Jiřího Běhounka. Oblíbený politik, který ČSSD na Vysočině roky táhl a vedle postu hejtmana byl i poslancem a je místopředsedou strany, ze záře reflektorů dál ustupuje.

„Bylo to dvanáct let svědomité práce. Vysočina pod mým vedením patřila ke špičce mezi kraji a přeji nástupcům, aby to udrželi. Osm let ve Sněmovně je také dost. Jednou prostě nastane situace, kdy se s tím musíte vyrovnat a mně to žíly netrhá. Jsem připraven věnovat se vnoučatům,“ říká devětašedesátiletý politik, který zůstává „už jen“ krajským a pelhřimovským zastupitelem.

Celkový výsledek ČSSD ho zklamal. „Na Vysočině jsme dělali výsledky dlouhodobě ve všech volbách. Bohužel jsou kraje s tři a půl procenty, a to nemůže Vysočina vyvážit. Stalo se, co se stalo a teď je na řadě, aby se špičky sociální demokracie poradily, jak dál. Zaregistroval jsem, že předseda Hamáček ohlásil rezignaci a svolává předsednictvo strany,“ řekl Běhounek.

Před volbami tvrdil, že pokud se ČSSD nedostane do Sněmovny, nabídne funkci k dispozici. Zatím ale s rezignací vyčkává. „Protože mě pan předseda předešel, není možné, abychom odstoupili všichni najednou,“ dodal s tím, že počká na svolání grémia ČSSD.

Hvězda Lukáše Vlčka stoupá

Naopak se zdá, že nepřestává stoupat hvězda Lukáše Vlčka (STAN). Teprve devětatřicetiletý politik, který roky sbíral zkušenosti jako starosta Pacova, zažívá velice úspěšné období. Před rokem uspěl v krajských volbách a stal se náměstkem hejtmana. A nyní i poslancem.

Vlček jako dvojka na společné kandidátce STAN a Pirátů posbíral s přehledem nejvíce preferenčních hlasů. Na záda v tomto ohledu šlapal i špičkám koalice SPOLU, která jinak nasbírala více než dvojnásobek hlasů.

Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

průběžné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

průběžné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,77%

134 277 hlasů

průběžné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

250 325 hlasů

průběžné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

průběžné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

průběžné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

průběžné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

průběžné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

průběžné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

průběžné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

průběžné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

průběžné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

průběžné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

průběžné výsledky Svět

Piráti+STAN 49,31%

5 637 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

S celkovým výsledkem koalice Piráti+STAN je ale spokojen jen napůl. „Čekal jsem, že se nám povede hlasů získat více,“ řekl. Je ale rád za hlasy pro demokratické strany. „A jsem také velmi rád, že více než třicet let po revoluci nebudou ve Sněmovně komunisté a že lidé nedali šanci menším populistickým stranám,“ doplnil.

Jeho postup do Poslanecké sněmovny také bude znamenat změny ve vedení Kraje Vysočina. Vlček už v minulosti prohlašoval, že nemá v plánu kumulovat uvolněné funkce. „S novou funkcí poslance skončím jako náměstek hejtmana. Přece jen mám i dvě malé děti a den má pouze čtyřiadvacet hodin,“ řekl.

Starostové odjeli slavit, Piráti zůstali

Žádná veselá nálada nepanovala ve volebním štábu hnutí ANO v Jihlavě. Lídři krajské kandidátky sledovali sčítání hlasů bez emocí, jen s trochou napětí. O jedné věci měli členové štábu jasno už dlouho před oznámením výsledků. „Přípitek neplánujeme,“ stroze oznámila trojka kandidátky, bývalý náměstek hejtmana Martin Kukla.

A hodně rozpačitá nálada panovala i ve štábu koalice Pirátů a STAN. Po osmnácté hodině v ní totiž zůstali jen samotní Piráti. Jejich kolegové od Starostů vesměs odjeli slavit do Prahy. Lídryně kandidátky Blanka Lednická zůstala v Jihlavě se svými.

„Takový scénář jsem nečekala,“ konstatovala Lednická. Rozčarovalo ji, jak Piráty na společné kandidátce zástupci STAN ve volbách díky kroužkování voličů masívně přeskákali. Ani ona se do Sněmovny nedostala.

Mimo zůstala i Trikolóra Svobodní Soukromníci. „Měli jsme úplně jiná očekávání. Nicméně volby se smrskly na referendum o Babišovi. A de facto je vidět, že lidé nevolili to, čemu věří, ale volili proti něčemu,“ prohlásil lídr krajské kandidátky na Vysočině Jan Tesař.