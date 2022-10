Žďáru i nadále povládne čtyřkoalice, starostou zůstane Martin Mrkos

„Budou opět tři uvolnění, to znamená starosta a dva místostarostové, shodli jsme se i na rozdělení sil v radě. Čtyři místa pro ŽŽM, ANO a KDU-ČSL získají po dvou, ČSSD jedno místo,“ uvedl Mrkos.

Jmenovité složení rady města mají vyřešit další jednání. „Byl bych rád, aby už bylo dohodnuté memorandum, případně i obsah koaliční dohody,“ nastínil Mrkos.

I když žádná jména ještě oficiálně nezazněla, s 38letým ekonomem se i nadále počítá na post starosty. Hnutí ŽŽM výrazně posílilo, získalo o čtyři mandáty více než minule, Mrkos navíc získal nejvíc preferenčních hlasů.

„Posty uvolněných ještě nejsou rozdělené. U Martina Mrkose je to jasné, ten bude starostou,“ neskrývá lídr KDU-ČSL a současný místostarosta Rostislav Dvořák. Bylo by překvapením, kdyby ve vedení města nepokračoval také on.

Otazník visí nad Ludmilou Řezníčkovou z ANO

Lidovci mají v zastupitelstvu ještě poslankyni Romanu Bělohlávkovou a senátora Josefa Klementa, ale ti uvolněný post nemohou vzít kvůli tomu, že se znovu počítá se zákazem kumulování funkcí v koaliční smlouvě.

Zbývá vyřešit, kdo půjde do vedení města za ANO. „Máme schůzku 27 kandidátů za ANO, po ní budu vědět víc,“ reagovala lídryně a současná místostarostka Ludmila Řezníčková na dotaz, s jakými personálními návrhy půjde hnutí na koaliční schůzku.

Podle informací MF DNES mají některé koaliční strany problém právě s pokračováním Řezníčkové v roli místostarostky. Na přímý dotaz ale aktéři jednání zatím nic nekomentují. Vladimír Novotný, lídr uskupení SOS Žďár, složeného z kandidátů ČSSD a nezávislých, potvrdil, že jejich klub bude do rady města nominovat jeho. Spolu s ním v zastupitelstvu zasedne ještě někdejší starostka Dagmar Zvěřinová.

V opozici bude vedle Změny 2018 také uskupení Společně (ODS a TOP 09), které odmítlo účast v koalici kvůli hnutí ANO.