Bavme se se Západem, ale i Východem. Rusko je velmoc, říká lídr Stačilo!

  14:00
Druhý vysočinský lídr v pořadí seriálu předvolebních rozhovorů a druhý kandidát, který žije mimo Kraj Vysočina. Jedničkou kandidátky Stačilo! na Vysočině je bývalý policejní vyšetřovatel, devětapadesátiletý Otakar Březina. V současné době je starostou obce Kozojídky na Hodonínsku.
Otakar Březina, lídr Stačilo! v parlamentních volbách na Vysočině (15. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Nejste z Vysočiny, ale kandidujete v tomto kraji. Proč?
Jsem z moravského Slovácka. Kandiduji za Vysočinu například proto, že jsem se podílel na všech velkých protestech v Praze na Václavském náměstí od roku 2022. Můj protest začal v roce 2022 v souvislosti s kauzou Dozimetr, kdy jsem se jako bývalý policajt a současný – už po páté volební období – starosta obce nemohl smířit s tím, že Starostové a nezávislí jsou zapojení do kauzy Dozimetr. Vadí mi, že ten název Starostové souvisí s tou kauzou. Tak jsem začal bojovat proti této vládě.

Já jsem dělal i ten protest 700 traktorů v Praze. K tomu přišla nabídka na lídrovství na Vysočině. Dnes už je to akce proti systému. Byl jsem ve spojení s Jindřichem Rajchlem, ale tam jsme se rozešli, nelíbilo se mi směřování té strany. Pak jsem byl ve spojení s Vidlákem. My se na vlastenecké scéně spolu pohybujeme už tři roky. Došlo k propojení s Kateřinou Konečnou. A protože už tři roky bojujeme proti současnému stavu, tak mi nabídla, zda bych nechtěl dělat lídra hnutí Stačilo! na Vysočině.

Otakar Březina

  • Narodil se 27. listopadu 1965 v Kyjově.
  • Po absolvování gymnázia nastoupil k tehdejší VB, kde pracoval celkem 24 let, byl krajským vyšetřovatelem na hospodářské kriminálce Jihomoravského kraje a končil jako vedoucí skupiny kriminální policie.
  • Od roku 2006 je starostou obce Kozojídky, která byla v roce 2016 vyhlášená Vesnicí roku Jihomoravského kraje.
  • Je ženatý, má dvě dospělé děti.
  • Jeho koníčkem byl aktivně fotbal, později práce fotbalového manažera. Nyní označil jako svůj koníček poznávání Vysočiny, kterou v rámci předvolební kampaně objíždí se svým karavanem.

Co to znamená, že bojujete proti systému?
Nelíbí se mi, jak se Česká republika jako celek ubírá. Gender – špatná věc, Green Deal – špatná věc, jak se učí ve školách – špatná věc. Zdravotnictví je ve velmi špatném stavu a jako bývalý policista vidím, že stejně je na tom i policie. Když jsem nastoupil k policii, byl jsem na oddělení, kde bylo dvanáct zkušených a dva mladí. Dnes je to naopak a ti dva zkušení se z těch mladých mohou zbláznit. Policie nemá vůbec žádnou koncepci, protože se o to politicky nikdo nestará. Politikům je to úplně jedno.

Nový služební zákon, který platí od roku 2025, tam nastolil takzvané kariérní řády, kdy se na určité posty dostáváte výběrovým řízením. Dřív to fungovalo tak, že na špičková oddělení se lidi vybírali volbou toho kolektivu se schválením nadřízeného, přirozenou cestou. Když jsem přecházel z obvodního oddělení na vyšetřovačku, tak si mě tam ten mančaft vyšetřovatelů k sobě vytáhl na základě dobré předchozí spolupráce. Dnes je kariérní řád, kdy nastoupíte podle tabulky a vzdělání, a na oddělení tak přijde úplně cizí člověk, kterého tam možná ani nikdo nechtěl. To je obrovský problém.

Další problém je, že rentami a odchodným spousta lidí odchází. My bychom před tím měli tu policii zachránit. Když jsou tam z dvanácti dva zkušení, musíme je tam nějak udržet. Kdyby se například renta vyplácela už při službě, tak by tam zůstali a tím by se část té odbornosti dala zachránit.

Na Vysočině je jedna z nejnižších kriminalit v republice, já se tady cítím bezpečně.
Ale to teprve všechno doběhne. Na Vysočině není migrace. Pokud se pustí migrační pakt, tak si migranti budou vytvářet ghetta. To nevznikne za rok. V Německu, v Paříži jsou čtvrti, kam vás ani nepustí jako turisty, hlídají to tam se samopaly. To tam vzniklo třeba během padesáti let, ale už se z toho jedoucího vlaku pak nedá vystoupit.

Sympatizujete s komunisty?
Ne. To je nálepka, kterou dostáváme od novinářů, ale KSČM je jenom jednou ze součástí Stačilo! Nikdy jsem nebyl komunista. Já jsem šel k policii v roce 1986, protože jsem nechtěl jít na dva roky na vojnu. Měl jsem po gymplu a z toho nešlo nijak vycouvat. Na výšku jsem se nedostal. Tak buď vojna, nebo něco jiného, tak jsem se dal k tehdejší Veřejné bezpečnosti. Byl jsem pět měsíců na vojně a pak v Praze na škole. Byl jsem jeden z mála příslušníků VB, který nebyl členem strany.

Mě přesto nejde do hlavy, proč kandiduje na Vysočině člověk, který z Vysočiny není?
Možná je to právě v tom, že bojujeme proti Green Dealu a paradoxně dnes ti, kteří hlasovali pro Green Deal, ho dnes chtějí zrušit. Jak chtějí zrušit něco, co přijali? Nebylo nás moc, kteří jsme tři roky toto hlásali a oni nás úspěšně tři roky vymlčovali. Nikdo se z námi nebavil. Když jsme sehnali 501 podpisů proti tomu, aby se STAN jmenoval STAN, tak to nikoho nezajímalo. Nikdo to neuveřejnil. Dneska by je to už možná zajímalo.

Je ale dobře, že za Vysočinu kandiduje někdo, kdo zde nežije?
Co je na tom špatně? Všichni víme, že prioritou Vysočiny je dostavba jaderné elektrárny Dukovany. Máme tady lídry z Vysočiny, kteří jsou čtyři nebo osm roků ve vládě a celou tu dobu se stále licituje, kdo to bude nebo nebude dělat a není to do dneška vysoutěžené. Ministr průmyslu Vlček, který je tady z Pacova, jak tomu pomohl? Já tvrdím, že pokud zůstane u moci současná vláda, tak se to nedostaví. A pokud se to stavět bude, tak hlavní dodávky bude dodávat Rosatom, protože jinak to nebude fungovat, to si popravdě řekněme.

Jak jste na to přišel?
Ještě před čtyřmi lety paní Drábová tvrdila, že tu elektrárnu nejde postavit bez Rusů, najednou se něco změnilo a paní Drábová vykládá něco úplně jiného. Nejsem odborník na jadernou energetiku, ale nejde mi do hlavy, jak to mohli komunisté za osm roků postavit a tady se o tom osm roků jen mluví.

Možná proto, že tehdy se o tom nediskutovalo?
A stavělo!

A je to tak dobře?
V žádném případě. Ale řada věcí je už dávno připravených mnoho let a před několika lety by to stálo výrazně méně peněz. A dnes se stále jen diskutuje. Doba do roku 1989 byla v mnohém špatná, ale v mnohém špatná nebyla a mně vadí, že jsme si ty dobré věci nepřevzali. Výstavba bytů, potravinová soběstačnost, potraviny byly zdravotně nezávadné, neobsahovaly takřka žádnou chemii. Teď jsme potravinově nesoběstační, ze zemědělství se nám stávají zelené louky, po kterých stéká voda. My chceme zadržovat vodu v krajině, ale neořeme. Jak chceme vodu zadržovat, když voda po jílovité vodě stéká dolů? Ministr Hladík tvrdí, jak chce všechno dělat ekologicky, ale dělají všechno opačně.

Co jste se dozvěděl o Vysočině během doby, co ji v rámci kampaně objíždíte s karavanem?
Že je tady nádherná příroda, krásná zákoutí, výborné borůvkové knedlíky v restauraci Klokočí. Krásná města Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, kde mají jedno z nejkrásnějších náměstí v České republice. Chtěl bych Vysočině vrátit zemědělství, aby se tu znovu pěstovaly plodiny, třeba brambory, pro které je Vysočina ideální a to nemusí dělat politik přímo z Vysočiny. Vysočina by se měla vrátit k zalesnění. Co tu napáchal kůrovec, je hodně špatné. Vodu musíme zadržovat na horních tocích, třeba na prameni Svratky, kde jsou rašeliniště. Žádný kraj asi není tak celistvě hornatý jako Vysočina.

Vysočina má velkou výhodu oproti Slovácku, že všechna města jsou dostupná z dálnice. Horší je vlaková obslužnost a její napojení na trasu Havlíčkův Brod – Brno. Běžte se podívat na nádraží ve Velkém Meziříčí. To je dům hrůzy, brownfield, padesátá léta.

Věříte, že bude vybudována vysokorychlostní trať?
Mám za to, že pokud by v dalším volebním období zůstala současná vláda, tak nikoli, že se jedná pouze o předvolební slib.

Podporujete Ukrajinu, či Rusko?
Ani jedno, ani druhé. Tu válku vyprovokovalo NATO. Ta válka nezačala v roce 2022, ale začala v roce 2014. Západní mocnosti se na tom značnou měrou podílejí. Jeffrey Sachs říká natvrdo, že tu válku rozpoutalo NATO. K tomu mohu říct: Rusko se mělo zachovat jinak, než že vtrhlo na Ukrajinu. Otázka, na kterou zatím mnoho lidí neodpovědělo, zní: jak se mělo zachovat?

Jak by se měl chovat stát k ukrajinským uprchlíkům?
Já s tím problém nemám, pokud jsou to lidé vyhnaní z domovů jakýmkoli válečným konfliktem, musíme se k nim chovat, jak se sluší a patří. Náš stát se k nim chová, myslím, adekvátně a lépe to ani nejde.

Máte v tomto shodu s kolegy ze Stačilo?
Co jsem se potkal s kolegy ze Stačilo, nikdo neodsuzuje uprchlíky. Tady, bohužel, funguje propaganda, která lidem a – zvláště dětem – říká, co si mají myslet. Když v roce 1988 byly Palachovy týdny a protestující tam mlátila policie, byli v televizi označováni za máničky, za odpad společnosti. A dnes? My jsme označováni za chcimíry, dezoláty, antivaxery, kolaboranty. Ať je to na Ukrajině, jak chce, ale tady každý vládní činitel, který jde do televize, říká: Rusko je agresor. Kdyby nepřišel Trump, nikdo by se s tím agresorem nebavil. My říkáme: diplomacie, diplomacie, diplomacie. Nemůžeme vycházet z toho, že se nejedná, a zbrojit. Vždyť tam umírají lidi.

Co byste na Vysočině změnil v dopravě?
Aby na sebe navazovaly železniční spoje. Vysočina má dálnici D1 a dobré spojení do Jižních Čech, ale D1 by se nejvíce ulevilo, kdyby se dokončila dálnice Hradec Králové – Mohelnice, která je za 35 let nedokončená.

Věříte, že se podaří stavba pátého a šestého bloku Dukovan v nyní stanovených termínech, tedy s uvedením prvního nového bloku do provozu v roce 2036?
Pokud bude vládnout současná vláda, tak myslím, že se to nepodaří stihnout. Musí dojít ke změně, kdy všichni potáhnou za jeden provaz.

Usilujete o změnu systému, tím myslíte i změnu systému svobodných voleb?
Nene, to nikdo nechce. To vůbec. Parlamentní demokracie jako soutěž politických stran ale zklamala, ten systém je nefunkční, strany jsou ovlivňovány oligarchy: Tykač, Výborný, Babiš, který má vlastní stranu... Takže parlamentní demokracii ano, ale spíše volby osobností, jako do Senátu. O nás – o Danovi Vidlákovi, o mě – každý ví všechno, říkáme veřejně naše názory. Vezměte si jakoukoli jinou parlamentní stranu. Na pátém místě její kandidátky jsou lidé, které už vůbec nikdo nezná. Proto tam dejme nějaké osobnosti.

Máte politické motto?
Česká republika na prvním místě. Měli bychom znovu být suverénním státem a měli bychom se bavit jak s těmi na Západě, tak s těmi na Východě. Protože Rusko tady bude a je to velmoc. My se musíme naučit jednat se všemi. Do roku 1989 jsme tady museli poslouchat všechno, co je z Ruska. Dneska posloucháme všechno, co je ze Západu. Proč?

Pokračoval byste jako starosta obce i jako poslanec po volbách?
Bez ohledu na jejich výsledek bych už v komunálních volbách nekandidoval. Už cítím, že bych pro vesnici nebyl přínosem.

