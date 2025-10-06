Bývalý hejtman porazil současného. Schrek se z ČEZ přesune do Sněmovny

„Osobně to samozřejmě vnímám jako určitý úspěch, o který jsem otevřeně usiloval,“ připouští Schrek, který byl po své stranické kolegyni Evě Decroix (11 492) druhým nejúspěšnějším sběratelem přednostních hlasů na Vysočině.
„Mám z toho ale smíšené pocity. Pro mě je to takové déja vu. Rok zpátky jsem byl v podobné situaci, kdy jsem se mohl radovat z nějakého osobního úspěchu. A zároveň smutnil z neúspěchu týmu,“ připustil Schrek rozporuplné pocity.
Výsledky - Kraj Vysočina
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
VÝZVA 2025
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Stejně jako v loňských krajských volbách se SPOLU muselo sklonit před hnutím ANO. „Loni se naší koalici podařilo udělat velmi dobrý výsledek, v krajském zastupitelstvu jsme posílili o čtyři mandáty. Bohužel, kolegové ze STAN, lidovci a Piráti tenkrát neuspěli. Nebylo možné poskládat krajskou vládu na půdorysu koalice demokratických stran, a tak jsem se rozhodl odejít do opozice,“ vrací se do minulosti Schrek.
Ten se z pozice hejtmana, kterou vykonával v letech 2020 až 2024, přesunul na post řadového krajského zastupitele. Kromě toho se věnoval pedagogické činnosti, když přednášel sociální politiku na Vysoké škole polytechnické. Na kandidátce pro letošní volby byl veden jako manažer v energetice.
Pracoval na akčním plánu dostavby Dukovan
„Pracoval jsem v Praze, pro ČEZ. Věnoval jsem se především rozvojovým možnostem na Vysočině,“ komentuje pozici manažera pro územní rozvoj ČEZ. „Takže jsem hodně pracoval v rámci samosprávy, v takovém propojeném módu, třeba na přípravě akčního plánu pro výstavbu nového bloku v Dukovanech,“ prozradil.
„Je to téma, kterému jsem se velmi intenzivně věnoval čtyři roky jako hejtman. Byla to taková logická linka,“ doplnil. A téma dostavby Dukovan, vedle svého tradičního tématu sociálně-zdravotní problematiky, chce řešit také jako nově zvolený poslanec.
„Určitě jsem za ten rok nasbíral spoustu zkušeností, nových znalostí. A hlavně vím, jaké potřeby v tuto chvíli vnímá náš region,“ říká Schrek, který zároveň zůstává krajským zastupitelem a zastupitelem krajského města.
„Přiznávám, že jsem čekal lepší výsledek. Že by to mohlo dopadnout nějakou politickou plichtou,“ okomentoval Schrek konečný výsledky voleb. „Na druhou stranu je fajn, že ve Sněmovně nejsou komunisté a oslabili i různí extremisté,“ zmínil neúspěch Stačilo! a SPD.
Schrekův výsledek vyautoval trojku na krajské kandidátce SPOLU, zástupce ředitele Střední průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod a brodského radního Jana Matějku (TOP 09), jehož bývalý hejtman přeskočil. „Honza je šikovný chlap. Věřím, že příští rok může být třeba výborným místostarostou Havlíčkova Brodu,“ povzbudil kolegu nový poslanec.