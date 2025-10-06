Bývalý hejtman porazil současného. Schrek se z ČEZ přesune do Sněmovny

Vítězslav Schrek (ODS) - Martin Kukla (ANO) 9 239 : 4 446. Souboj bývalého hejtmana Kraje Vysočina s tím současným v letošních parlamentních volbách vyzněl jednoznačně ve prospěch kandidáta koalice SPOLU. Ten se díky preferenčním hlasům posunul ze čtvrtého na druhé místo kandidátky a poprvé v kariéře se probojoval do parlamentu.
Bývalý hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek ve volebním čtábu koalice SPOLU v Jihlavě. (4. října 2025)

„Osobně to samozřejmě vnímám jako určitý úspěch, o který jsem otevřeně usiloval,“ připouští Schrek, který byl po své stranické kolegyni Evě Decroix (11 492) druhým nejúspěšnějším sběratelem přednostních hlasů na Vysočině.

„Mám z toho ale smíšené pocity. Pro mě je to takové déja vu. Rok zpátky jsem byl v podobné situaci, kdy jsem se mohl radovat z nějakého osobního úspěchu. A zároveň smutnil z neúspěchu týmu,“ připustil Schrek rozporuplné pocity.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,11 %
strana získala 103 972 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,28 %
strana získala 67 037 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,8 %
strana získala 33 976 hlasů
1
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,32 %
strana získala 21 099 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,07 %
strana získala 20 373 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,8 %
strana získala 19 588 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 13 537 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 477 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 430 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 730 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,22 %
strana získala 657 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 623 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 430 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 315 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 261 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 161 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 134 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 122 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Stejně jako v loňských krajských volbách se SPOLU muselo sklonit před hnutím ANO. „Loni se naší koalici podařilo udělat velmi dobrý výsledek, v krajském zastupitelstvu jsme posílili o čtyři mandáty. Bohužel, kolegové ze STAN, lidovci a Piráti tenkrát neuspěli. Nebylo možné poskládat krajskou vládu na půdorysu koalice demokratických stran, a tak jsem se rozhodl odejít do opozice,“ vrací se do minulosti Schrek.

Ten se z pozice hejtmana, kterou vykonával v letech 2020 až 2024, přesunul na post řadového krajského zastupitele. Kromě toho se věnoval pedagogické činnosti, když přednášel sociální politiku na Vysoké škole polytechnické. Na kandidátce pro letošní volby byl veden jako manažer v energetice.

Pracoval na akčním plánu dostavby Dukovan

„Pracoval jsem v Praze, pro ČEZ. Věnoval jsem se především rozvojovým možnostem na Vysočině,“ komentuje pozici manažera pro územní rozvoj ČEZ. „Takže jsem hodně pracoval v rámci samosprávy, v takovém propojeném módu, třeba na přípravě akčního plánu pro výstavbu nového bloku v Dukovanech,“ prozradil.

Volební štáb koalice SPOLU v Jihlavě. (4. října 2025)
„Je to téma, kterému jsem se velmi intenzivně věnoval čtyři roky jako hejtman. Byla to taková logická linka,“ doplnil. A téma dostavby Dukovan, vedle svého tradičního tématu sociálně-zdravotní problematiky, chce řešit také jako nově zvolený poslanec.

„Určitě jsem za ten rok nasbíral spoustu zkušeností, nových znalostí. A hlavně vím, jaké potřeby v tuto chvíli vnímá náš region,“ říká Schrek, který zároveň zůstává krajským zastupitelem a zastupitelem krajského města.

„Přiznávám, že jsem čekal lepší výsledek. Že by to mohlo dopadnout nějakou politickou plichtou,“ okomentoval Schrek konečný výsledky voleb. „Na druhou stranu je fajn, že ve Sněmovně nejsou komunisté a oslabili i různí extremisté,“ zmínil neúspěch Stačilo! a SPD.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Schrekův výsledek vyautoval trojku na krajské kandidátce SPOLU, zástupce ředitele Střední průmyslové školy stavební Havlíčkův Brod a brodského radního Jana Matějku (TOP 09), jehož bývalý hejtman přeskočil. „Honza je šikovný chlap. Věřím, že příští rok může být třeba výborným místostarostou Havlíčkova Brodu,“ povzbudil kolegu nový poslanec.

