Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Takové starosti už Martin Kukla nebude muset řešit. Do Sněmovny se totiž nedostal. Ve sněmovních volbách kandidoval, stejně jako další čtyři hejtmani z hnutí ANO, až na poslední, v jeho případě dvacáté pozici. „Cílem bylo, abychom pomohli našim kolegům na vyšších místech kandidátky,“ podotkl Kukla.
Že by jej voliči „vykroužkovali“ a poslali ho tak opět do Sněmovny, neviděl hejtman od začátku jako moc pravděpodobné. „Naši voliči stejně moc nekroužkují,“ zmínil hejtman.
Kukla nakonec obdržel od lidí bezmála čtyři a půl tisíce preferenčních hlasů, tedy z kandidátky ANO nejvíce hned po vysočinské lídryni Monice Oborné, jež získala hlasů celkem 4 716. Na „skok“, který by mu pomohl k udržení mandátu poslance, to však zdaleka nestačilo.
Tento úspěch u občanů nakonec zakusili tři z pěti kandidujících Babišových hejtmanů. Největším skokanem se stal ústecký Richard Brabec, jenž se z poslední 26. pozice vyšvihl díky kroužkování do čela. Dále uspěl rovněž olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a plzeňský Kamal Farhan.
„Poloviční hejtman ne. Podívejte, co jsem zvládl“
Kukla se tak nyní bude moci plně soustředit na svoji práci pro kraj, byť si dle svých slov rozhodně nemyslí, že by ji uplynulý rok nějak šidil.
„Někdo možná občas říkal, že jsem jenom poloviční hejtman, ale není tomu tak. Stačí se podívat, co všechno jsem za tu dobu zvládl, kde jsem všude byl, s kým jsem se setkal. Vidět mě, myslím, bylo víc než dost. Na mnoha akcích jsem si dokonce vyslechl, že tam hejtman zavítal vůbec poprvé,“ popsal Kukla.
Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!
Zmínil, že objel například všechny okresní schůze hasičů, řadu chovatelských výstav i bezpočet kulturních a společenských akcí či soutěží napříč celým krajem. „Za víkend jsem zvládl klidně devět deset akcí, což je hodně náročné. A nejen pro mě, ale i pro úřad, protože pracuji opravdu sedm dní v týdnu,“ konstatoval Kukla.
Sobotní odpoledne a večer strávil v jihlavském volebním štábu ANO, hned v neděli však zamířil coby čelní představitel kraje na vyhlášenou chovatelskou Výstavu Vysočiny v Bohdalově na Žďársku, kam se tradičně sjíždějí chovatelé zvířat z celého kraje.
Kukla nyní hodlá pokračovat v již rozdělané práci pro kraj. „Řada věcí se nám už podařila nebo zrovna daří, dost nás toho ale ještě čeká. Nudit se určitě nebudu,“ míní hejtman.