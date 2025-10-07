Hejtman Kukla jako poslanec končí. Sáhl jsem si na dno, říká o souběhu funkcí

Rok zastával Martin Kukla (ANO) dvě významné funkce najednou. Loni na podzim se stal hejtmanem Kraje Vysočina, do toho dál působil jako poslanec. Skloubit obě práce podle něj nebylo rozhodně snadné. „Bylo to na úkor mé rodiny a spánku, sáhl jsem si na své dno,“ shrnul Kukla.
Takové starosti už Martin Kukla nebude muset řešit. Do Sněmovny se totiž nedostal. Ve sněmovních volbách kandidoval, stejně jako další čtyři hejtmani z hnutí ANO, až na poslední, v jeho případě dvacáté pozici. „Cílem bylo, abychom pomohli našim kolegům na vyšších místech kandidátky,“ podotkl Kukla.

Že by jej voliči „vykroužkovali“ a poslali ho tak opět do Sněmovny, neviděl hejtman od začátku jako moc pravděpodobné. „Naši voliči stejně moc nekroužkují,“ zmínil hejtman.

Kukla nakonec obdržel od lidí bezmála čtyři a půl tisíce preferenčních hlasů, tedy z kandidátky ANO nejvíce hned po vysočinské lídryni Monice Oborné, jež získala hlasů celkem 4 716. Na „skok“, který by mu pomohl k udržení mandátu poslance, to však zdaleka nestačilo.

Tento úspěch u občanů nakonec zakusili tři z pěti kandidujících Babišových hejtmanů. Největším skokanem se stal ústecký Richard Brabec, jenž se z poslední 26. pozice vyšvihl díky kroužkování do čela. Dále uspěl rovněž olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk a plzeňský Kamal Farhan.

„Poloviční hejtman ne. Podívejte, co jsem zvládl“

Kukla se tak nyní bude moci plně soustředit na svoji práci pro kraj, byť si dle svých slov rozhodně nemyslí, že by ji uplynulý rok nějak šidil.

„Někdo možná občas říkal, že jsem jenom poloviční hejtman, ale není tomu tak. Stačí se podívat, co všechno jsem za tu dobu zvládl, kde jsem všude byl, s kým jsem se setkal. Vidět mě, myslím, bylo víc než dost. Na mnoha akcích jsem si dokonce vyslechl, že tam hejtman zavítal vůbec poprvé,“ popsal Kukla.

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Zmínil, že objel například všechny okresní schůze hasičů, řadu chovatelských výstav i bezpočet kulturních a společenských akcí či soutěží napříč celým krajem. „Za víkend jsem zvládl klidně devět deset akcí, což je hodně náročné. A nejen pro mě, ale i pro úřad, protože pracuji opravdu sedm dní v týdnu,“ konstatoval Kukla.

Sobotní odpoledne a večer strávil v jihlavském volebním štábu ANO, hned v neděli však zamířil coby čelní představitel kraje na vyhlášenou chovatelskou Výstavu Vysočiny v Bohdalově na Žďársku, kam se tradičně sjíždějí chovatelé zvířat z celého kraje.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,11 %
strana získala 103 972 hlasů
4
0

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,28 %
strana získala 67 037 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,8 %
strana získala 33 976 hlasů
1
0

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,32 %
strana získala 21 099 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,07 %
strana získala 20 373 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,8 %
strana získala 19 588 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 13 537 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,2 %
strana získala 3 477 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 430 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 730 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,22 %
strana získala 657 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,21 %
strana získala 623 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,14 %
strana získala 430 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,1 %
strana získala 315 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 261 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 161 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 134 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 122 hlasů
0
0
Zobrazit další
Kukla nyní hodlá pokračovat v již rozdělané práci pro kraj. „Řada věcí se nám už podařila nebo zrovna daří, dost nás toho ale ještě čeká. Nudit se určitě nebudu,“ míní hejtman.

