Pelhřimov dál povede ODS a starosta Med, vítězné ANO skončí v opozici

Medovým prvním místostarostou bude Zdeněk Jaroš (TOP 09). Druhým místostarostou bude Karel Kratochvíl za KDU-ČSL, který na tomto postu vystřídá spolustraníka Josefa Kocha. „Gesce budou prakticky stejné jako v předchozím volebním období,“ uvedl Med.

V sedmičlenné pelhřimovské radě bude mít ODS tři členy, KDU-ČSL dva a TOP 09 a Piráti po jednom.

O tom, že by chtěla stávající koalice pokračovat na stejném půdorysu jako dosud, hovořil Ladislav Med prakticky hned od oznámení výsledků voleb. Nováčkem v koalici jsou Piráti, kteří získali jeden mandát. Piráti by v nové koalici měli mít vliv především na oblast IT, digitalizace, případně školství.

V opozici skončí vítěz voleb, hnutí ANO, které má stejně jako ODS pět mandátů. „O širší koalici jsme jednali s ANO i s ČSSD. Jejich zástupci ale měli podmínku rozšíření koalice o oba subjekty. To jsme odmítli,“ popsal schůzky Med.

V Jihlavě se usmiřují po senátních volbách

Na brzké rozhodnutí o koalici to naopak zatím nevypadá v Jihlavě, kde nyní začalo druhé kolo vyjednávání. Znovu se sešlo u stolu vítězné hnutí ANO s druhou ODS. Podle lídra ANO Radka Popelky byla značná část schůzky věnovaná urovnávání vztahů po vypjaté kampani v druhém kole senátních voleb, kdy proti sobě stanuli Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO).

„Ty vztahy jsou narušeny, ale bavili jsme se i o všech možných variantách koalice,“ popsal Popelka s tím, že další schůzky budou pokračovat.

Druhé kolo jednání začalo i pro STAN. Tento týden se chce sejít s ODS i s ANO. Podle lídra Radka Hoška členové STAN preferují devatenáctičlennou koalici ve formátu ODS s KDU-ČSL, STAN a PiFO (Piráti a Fórum). „Je to křehká koalice, ale dává nám smysl. Chceme ovšem určitě jednat i s ANO,“ řekl Hošek.

Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice bez ODS

Do finále se naopak blíží vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou, kde se rýsuje čtyřkoalice Žďár - živé město (ŽŽM), ANO, KDU-ČSL a SOS Žďár (ČSSD a nezávislí). Dohromady mají 20 hlasů ze 27.

ODS, jež kandidovala společně s TOP 09, bude poprvé v historii ve vedení chybět.

„Koalice Společně ODS a TOP 09 navrhla a preferuje vznik koalice demokratických stran spolupracujících již na celostátní i krajské úrovni - ŽŽM (STAN), KDU-ČSL, Společně (ODS, TOP 09) a ČSSD. O tom jsme nedokázali ŽŽM, vítěze voleb, dosud přesvědčit,“ uvedl v prohlášení lídr Společně Jan Mokříš. Nabídku na účast v jedné koalici s hnutím ANO považuje za neakceptovatelnou.

Jednání měla pokračovat včera večer. „Budeme se bavit o konkrétních záležitostech, rozložení sil v radě a jménech,“ řekl předem starosta a lídr ŽŽM Martin Mrkos. Podle něj už jednání po vyjádření ODS naberou rychlý spád.