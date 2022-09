Dukla se do nové haly vrátí na podzim 2025, věří lídr jihlavské ODS Ryška

Petr Ryška je zároveň už několik let předsedou Českého svazu plaveckých sportů, působí v předsednictvu Evropské plavecké ligy a v Českém olympijském výboru. Před ranním rozhovorem s MF DNES se v noci nevyspal. „Protože mám moc práce,“ zdůvodnil unaveně.

Nepřetěžujete se?

Přetěžuji. Čekám na komunální volby, jak dopadnou. Budu se muset rozmyslet. Pokud zůstanu v uvolněné funkci na radnici, tak už bych na jaře nekandidoval na funkci předsedy Českého svazu plaveckých sportů.

Petr Ryška Pětapadesátiletý lídr ODS a lidovců se narodil v Jihlavě.

Jako plavec byl v juniorské reprezentaci.

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a zároveň geografii.

Je diplomovaný trenér a učitel tělocviku a zeměpisu.

Vedl plavecké kluby v Praze a Jihlavě i juniorskou reprezentaci.

Je předsedou Českého svazu plaveckých sportů.

S manželkou vychovali syna, jenž studuje práva.

Jste ve funkci náměstka primátorky více než dva a půl roku. Jaký z toho máte pocit?

Mám pod sebou sport a hlavně odbor rozvoje města. To znamená investice, dotace. Ta práce mě velice baví, naplňuje. Skvěle se mi spolupracuje s většinou úředníků i s kolegy politiky. Za to jsem rád. Když se třeba na ministerstvu podařilo vyjednat o padesát milionů víc na centrální dopravní terminál, než jsme měli původně dostat, tak z toho jsem měl radost. A vím, že to městu pomáhá. Začne se tam u dnešního městského nádraží v létě roku 2024 přeložkami sítí a následně propojením na kruhový objezd u Rozkvětu. Správa železnic tam začne stavbou nové nádražní budovy. To bude první etapa. Další etapy budou vytvoření autobusového nádraží, propojení na Fritzovu ulici a také na Hamerníkovu. To bude nejspíš až v letech 2027 až 2028.

Jak se vám spolupracuje s paní primátorkou?

S paní primátorkou vycházím dobře. Já vycházím dobře s většinou kolegů, nejsem konfliktní typ. Snažím se vždy věci řešit. Je ale pravda, a to teď nemluvím jen o paní primátorce, že když je nějaký problém, tak ten často zůstane na mně a na mém kolegovi Davidu Bekem, který je radní. Zkrátka to zůstane na nás z ODS, abychom to vyřešili.

Tak to bylo i s ukončením letitého vodohospodářského sporu v tomto volebním období?

Ne. Tam musím uznat, že paní primátorka měla hlavní slovo.

Byl to dobrý způsob, jak se ten spor ukončil?

Byla to nejlepší varianta. Kdyby to bylo spravedlivé, tak Jihlava by měla dostat vyšší finanční kompenzace. Ale to vůbec nebylo reálné v té době. Pokud by se spor táhl dál, tak to by byla horší varianta.

Kdy bude opět hrát Dukla Jihlava domácí zápasy v Jihlavě?

(přemýšlí) Tak. Já doufám...

Stačí, když mi řeknete rok.

Já doufám, že v roce 2025. Na podzim.

V jaké hale?

V nové.

Jak dlouho potrvá stav, kdy stojí starý prázdný stadion a nic se v něm neděje?

Nemůže to trvat moc dlouho, maximálně pár měsíců.

Takže ještě letos?

No tak... My bychom rádi, kdyby to bylo už letos. Nejpozději na jaře příštího roku se s tím musí začít něco dělat.

Proč nebylo vše naplánováno tak, aby se začalo bourat hned po odchodu bruslařů?

Problém je, že konec stávajícího stadionu nešlo oddálit. Nemohli jsme protáhnout jeho životnost.

Nemohli jste v koalici od roku 2018 zařídit, aby fungovala současná hala aspoň o sezonu déle? Pak by vám vše lépe navazovalo.

Pokud by to bylo vůbec možné, taky by to bylo o milionech, možná o desítkách milionů investic do střechy starého stadionu.

Teď jste ale pod velmi silným tlakem...

Do tlaku nás dostalo dvacet let předtím. Pozor, životnost toho stadionu skončila už v roce 2009.

Ale ODS skoro celých těch dvacet let byla v Jihlavě u vlády. S dvouletou přestávkou, jestli se nemýlím.

Ano, kromě dvou let. ODS ale nebyla hlavním prvkem v posledních koalicích. Od roku 2014 nemáme primátora. Ódéeska už několikrát chtěla arénu postavit, ale neprošlo to. Naše strana samozřejmě může mít nějaký podíl na tom, že se to ještě neudělalo, ale já si spíš hodnotím období, kdy jsem u toho já.

V tomto volebním období se pozoruhodně vyvinul vztah vaší koalice k firmě Kronospan. Jak teď vidíte spolupráci s touto firmou?

Nějakým způsobem spolupracovat musíme. A samozřejmě musíme tlačit Kronospan do kouta, aby co nejvíc plnil to, co my chceme v oblasti životního prostředí.

Končící volební období nebylo snadné kvůli pandemii i válce na Ukrajině. Co vás přesto od roku 2018 potěšilo, že se ve městě povedlo?

Je fajn, že se oživilo náměstí v létě i v zimě, přestože to stojí nějaké peníze. V mé oblasti působení jsem rád, že se povedlo dokončit sjezd z přivaděče na ulici Romana Havelky. Ten hodně odlehčil dopravě. Jsem rád i za sjezd u Pávova, že jsme se domluvili s Ředitelstvím silnic a dálnic. Potěšil mě i pumptrack u řeky, že se mi na něj podařilo vyjednat dotaci s krajem. Pumptrack oživil prostor Českého mlýna. Jsem rád i za nově udělané dopravní hřiště i opravy domů v městské památkové rezervaci. A taky je dobře, že se podařilo zachovat pobočky pošty na Březinkách i na Erbence. Do toho se vložili kolegové David Beke a Miloš Vystrčil. Povedla se i řada drobnějších věcí.

Předvolební seriál Rozhovory s lídry Rozhovorem s Petrem Ryškou pokračuje seriál, který představuje vybrané lídry stran a hnutí, jež budou ve volbách usilovat o křesla v jihlavském zastupitelstvu. Pořadí rozhovorů se odvíjí od výsledku loňských sněmovních a minulých komunálních voleb. Příští, závěrečný díl se zaměří na hnutí ANO, jehož kandidátku vede Radek Popelka.

A v oblasti sportu?

Je víc organizovaných sportovců v Jihlavě než před čtyřmi lety. Těší mě, že spolupracujeme se všemi provozovateli sportovních zařízení a se zástupci různých organizací. S většinou vycházíme velmi dobře. Snad se podařilo, že po sobě vzájemně nejdou, ale naopak se respektují.

V posledních čtyřech letech se opravdu změnil život na Masarykově náměstí díky zimnímu bruslení a letním akcím, to se vám musí nechat. Přesto je častým tématem diskusí složení obyvatel v centru, mnozí Jihlaváci se tam necítí dobře. Máme v centru ghetto poté, co zmizela ghetta v Jarní ulici a za hřbitovem na Havaji?

Já si nemyslím, že tady je v centru ghetto. V každém případě tady ale problémy jsou a musí se řešit.

Jak?

Změnit složení obyvatelstva. Dostat do centra pokud možno i vzdělanější střední třídu. Udělat byty i pro vyšší třídu, která by tady chtěla bydlet. Aby se centrum stalo dobrou adresou. Jihlava má ještě v centru neobydlené domy a byty. S tím se musí hýbat. Stálo by za zvážení i zintenzivnění práce policie. Nemyslím si, že by bylo v centru nebezpečno, ale někdy je tu nepříjemně, že se tady člověku nechce být. A to je třeba změnit, aby tady lidé chtěli být.

Vaše koalice ukončila pobyt kolotočů na náměstí v jednom pouťovém červnovém týdnu. Bylo to dobře?

Bylo to kolektivní rozhodnutí vedení města. Mně osobně tady až tak nevadily. Rozumím ale tomu, že lepší je mít je někde jinde.

Co bude jinak v Jihlavě roku 2026, kdy skončí další volební období?

Doufám, že bude centrální dopravní terminál v místě dnešního městského nádraží. Ten je důležitý i kvůli vysokorychlostní trati, která tu jednou povede. Budou opravené další ulice a chodníky, které souvisí s rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury. Ta musí intenzivně probíhat každý rok. V tuto chvíli máme naplánováno celkem dvacet ulic, které by se měly v příštích čtyřech letech opravit. A s kolegou Martinem Laštovičkou z KDU-ČSL jsme hodně dělali na tom, aby se Jihlava začala připojovat na Želivku. Z ní sem přivedeme vodu. Už děláme projektovou dokumentaci. To Jihlava hodně potřebuje, jinak by se nemohla rozvíjet. To musí udělat kdokoli, kdo tady po volbách bude. Jinak na tom bude Jihlava špatně.