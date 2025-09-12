Dnes je Vrzalová členkou strany, jejíž generální tajemník žije v Rusku. Tam ostatně ona sama poslední dva roky opakovaně jezdí.
Proč nejezdí také na Ukrajinu a jak vidí tamní současnou válku? Co jí vadí na hnutí, jejíž hlavní tváří je Kateřina Konečná? A proč se nyní spojila s expremiérem Jiřím Paroubkem a jeho ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie)?
„Podporovat mír zasíláním zbraní? Nevěřím tomu. Jsem zastánkyně diplomatického řešení.“
Před rokem jste opustila KSČM kvůli nesouhlasu s projektem Stačilo! Bylo to v době, kdy váš manžel byl lídrem Stačilo! v krajských volbách a stal se na hejtmanství zastupitelem. Odešla jste na Vysočině z KSČM sama, nebo vás bylo víc?
Bylo to čistě moje osobní rozhodnutí. Odešla jsem sama, dokonce i manžel zůstal v KSČM a normálně za Stačilo! i teď kandiduje ve volbách.