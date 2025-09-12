KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Helena Vrzalová z KSČ s předsedou ČSSD, expremiérem Jiřím Paroubkem, za jehož stranu kandiduje ve volbách. | foto: Archiv Heleny Vrzalové

Radek Laudin
  13:00
Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s projektem Stačilo! A to na rozdíl od jejího manžela, který za Stačilo! opakovaně kandiduje. Sama se stala členkou KSČ a uchází se o hlasy za ČSSD.

Dnes je Vrzalová členkou strany, jejíž generální tajemník žije v Rusku. Tam ostatně ona sama poslední dva roky opakovaně jezdí.

Proč nejezdí také na Ukrajinu a jak vidí tamní současnou válku? Co jí vadí na hnutí, jejíž hlavní tváří je Kateřina Konečná? A proč se nyní spojila s expremiérem Jiřím Paroubkem a jeho ČSSD (Česká suverenita sociální demokracie)?

„Podporovat mír zasíláním zbraní? Nevěřím tomu. Jsem zastánkyně diplomatického řešení.“

Před rokem jste opustila KSČM kvůli nesouhlasu s projektem Stačilo! Bylo to v době, kdy váš manžel byl lídrem Stačilo! v krajských volbách a stal se na hejtmanství zastupitelem. Odešla jste na Vysočině z KSČM sama, nebo vás bylo víc?
Bylo to čistě moje osobní rozhodnutí. Odešla jsem sama, dokonce i manžel zůstal v KSČM a normálně za Stačilo! i teď kandiduje ve volbách.

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

