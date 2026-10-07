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Volby 2026 v Jihlavě: kdo kandiduje na primátora

Tereza Hrabinová
  17:46
Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi.

Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi.
Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi.
Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi.
Voliči v Jihlavě v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 rozhodnou o složení zastupitelstva města a tím i o novém primátorovi.
34 fotografií
Komunální volby 2026 v Jihlavě se konají 9. a 10. října a rozhodne se v nich o obsazení 37 křesel v Zastupitelstvu statutárního města Jihlavy. Voliči mají na výběr kandidáty z 10 volebních subjektů. Post primátora obhajuje Petr Ryška (ODS), proti němu stojí mimo jiné vítěz minulých voleb Radek Popelka (ANO) a exprimátorka Karolína Koubová. Přehled kandidátů průběžně aktualizujeme.

Volby 2026 v Jihlavě přehledně

  • Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
  • Počet mandátů: 37 zastupitelů města Jihlavy
  • Počet kandidátek: 10
  • Současný primátor: Petr Ryška (ODS)
  • Současná koalice: ANO, ODS a KDU-ČSL
  • Všechny kandidátky pro Jihlavu ve volebním speciálu
  • Senátní volby: v Jihlavě se letos nekonají – senátor Miloš Vystrčil má mandát do roku 2028
Jihlava má jednu a tutéž radnici už 600 let. Jistě, během těch staletí se sídlo úřadu několikrát rozšířilo a vizuálně proměnilo. Stále však jde o jednu budovu. Letošní kulaté výročí si magistrát připomíná nejen jako oslavu jedné budovy, ale jako důkaz ambicí tehdejších měšťanů. (20. března 2026)
V Jihlavě se otevřel nový centrální dopravní terminál za 1,8 miliardy korun. Proměnila se v něj lokalita bývalého městského nádraží. Vyrostla tu zcela nová budova, přibyla i ulice. (24. června 2026)
Jihlavská radnice ruší v sobotu poplatky ve fialovém a oranžovém režimu, pod který spadá i parkování na snímku u pošty na Masarykově náměstí. Slibuje si od toho mimo jiné oživení centra města.
Obchodní dům Prior na jihlavském Masarykově náměstí
34 fotografií

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Jihlavský magistrát obhajuje primátor Petr Ryška, který vede společnou kandidátku ODS, lidovců a TOP 09 nazvanou Tým pro Jihlavu. Hlavními vyzyvateli jsou vítěz voleb 2022 Radek Popelka za ANO a exprimátorka Karolína Koubová, která vede Piráty a Fórum Jihlava. Nováčkem v jihlavském souboji jsou Motoristé sobě. Celkem se o přízeň voličů uchází 10 uskupení.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice v zastupitelstvu
Tým pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)Petr Ryškaprimátor městakoalice
ANO 2011Radek Popelka1. náměstek primátorakoalice
Piráti a Fórum Jihlava (s podporou Zelených)Karolína Koubováředitelka spolku Zámek Žďár, exprimátorkaopozice
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍPetr Kabátekmanažer kvality a auditor kybernetické bezpečnostiopozice
SPD, Svobodní, PRO a TrikoloraPetr Paulučitel, zastupitel městaopozice
Motoristé soběKamil Vlčekvedoucí záchranné službynový subjekt
Naše Česko a Jihlava srdcemVít Prchaljednatel firmynový subjekt
Spolek za zdravou JihlavuMilan Matějkapodnikatelnový subjekt
Sociální demokracie a LeviceOndřej JunekOSVČnový subjekt
KSČMPavel Šlechtickýdůchodcenový subjekt

Jihlava bude vybírat primátora

Jihlavané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 37 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 19 hlasů.

Rozhodující bývá povolební vyjednávání. V roce 2022 sice vyhrálo ANO se 14 mandáty, ale primátorem se stal Petr Ryška z druhé ODS a KDU-ČSL, protože se obě uskupení dohodla na koalici. Exprimátorka Karolína Koubová s Piráty a Fórem Jihlava tehdy odešla do opozice. Letos jde ODS do voleb nově i s TOP 09 pod značkou Tým pro Jihlavu.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Tým pro Jihlavu obhajuje s primátorem Ryškou

Společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jde do voleb s dosavadním primátorem. Dvojkou je náměstek pro dopravu Petr Piáček, na kandidátce je i poslanec a bývalý hejtman Vítězslav Schrek.

  • Petr Ryška (ODS), primátor města, člen Českého olympijského výboru
  • Petr Piáček (KDU-ČSL), náměstek primátora pro dopravu
  • Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), architektka a urbanistka

Program: pokračovat v nastartovaném rozvoji města po dostavbě Horácké multifunkční arény a navázat Centrálním dopravním terminálem u vlakového nádraží; postupně rozšiřovat parkovací zóny do dalších částí města; podpořit bytovou výstavbu uvolněním zkostnatělého územního plánu a přípravou stavebních pozemků.

Co jsme slíbili, jsme splnili, tvrdí primátor Jihlavy. Na Facebooku ale nereaguje

ANO vede náměstek Popelka

Hnutí ANO, vítěz voleb 2022, staví do čela prvního náměstka primátora. Na kandidátce je i emeritní primátor Rudolf Chloupek a europoslankyně Jana Nagyová.

  • Radek Popelka (ANO), 1. náměstek primátora
  • Richard Šedivý (ANO), náměstek primátora, ekonom
  • Magdaléna Skořepová (ANO), náměstkyně primátora

Jdeme si pro primátora. Dnešní koalice funguje dobře, říká lídr ANO v Jihlavě

Program: zrychlit bytovou výstavbu, kterou hnutí označuje za masivní prioritu, a připravit k ní pozemky; dokončit a naplno zprovoznit Centrální dopravní terminál; zlepšit údržbu města a veřejného prostoru.

Petr Ryška (Tým pro Jihlavu)

Radek Popelka (ANO)

Karolína Koubová (Fórum Jihlava)

Piráty a Fórum Jihlava vede exprimátorka Koubová

Koalici Pirátů, Fóra Jihlava a Zelených vede bývalá primátorka, dnes ředitelka spolku Zámek Žďár. Dvojkou je sociální antropolog a zastupitel Daniel Škarka.

  • Karolína Koubová (Fórum Jihlava), ředitelka spolku Zámek Žďár, exprimátorka
  • Daniel Škarka (Fórum Jihlava), sociální antropolog, odborník na bytovou a sociální politiku
  • Tereza Kafková (Piráti), zastupitelka, architektka

Program: rozšiřovat fond městských nájemních bytů s dostupným a předvídatelným nájemným, přednostně pro mladé rodiny, seniory a potřebné profese; oživit centrum města, aby bylo atraktivní pro trávení času; transparentní radnice a zapojení veřejnosti do rozhodování.

Potřebujeme více městských bytů, myslí si lídryně Fóra Jihlava Koubová

Motoristé sobě jako nováček voleb

Hnutí Motoristé sobě kandiduje v Jihlavě jako v jediném městě na Vysočině. Vede ho vedoucí zdravotnické dopravy, dvojkou je poslanec Libor Forman.

  • Kamil Vlček (Motoristé sobě), vedoucí záchranné služby
  • Libor Forman (Motoristé sobě), poslanec Parlamentu ČR
  • Miroslav Holler (Motoristé sobě), podnikatel

Program: hlavním tématem je doprava a parkování – zjednodušší a uživatelsky přívětivý parkovací systém a nesouhlas s plošným rozšiřováním modrých zón; důraz na plynulou automobilovou dopravu ve městě.

Lídr jihlavských Motoristů: Nabízíme městu štíhlejší úřad a plynulejší dopravu

STAN vede auditor Kabátek

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jdou do voleb s manažerem kvality a auditorem kybernetické bezpečnosti. Na kandidátce je i náměstek ředitele jihlavské nemocnice Martin Skačáni.

  • Petr Kabátek (STAN), manažer kvality a auditor kybernetické bezpečnosti
  • Radek Hošek (STAN), manažer, majitel rodinné firmy
  • Adéla Vašíčková (STAN), studentka

Kamil Vlček (Motoristé sobě)

Milan Matějka (Spolek za zdravou Jihlavu)

Petr Kabátek (STAN)

Program: prioritou je hledat po volbách většinu s partnery s největší programovou shodou a jasnou představou o směřování města; důraz na bezpečnost, čistotu, dopravu, parkování, veřejný prostor a fungování městského úřadu. STAN chce posílit působení městské policie v problémových lokalitách, prosadit více zeleně a odpočinkových ploch při proměně Masarykova náměstí a otevřenější komunikaci radnice s občany.

Některým místům v Jihlavě se s rodinou cíleně vyhýbáme, říká lídr STAN Kabátek

Nováčci a další: SPD, Naše Česko a Spolek za zdravou Jihlavu

Kandidátku podala i řada dalších subjektů. Koalici SPD, Svobodných, PRO a Trikolory vede učitel a zastupitel Petr Paul; prosazuje slevu 50 procent na parkovací oprávnění pro Jihlavany, majitele nemovitostí ve městě a držitele ZTP/P.

Uskupení Naše Česko a Jihlava srdcem vede jednatel firmy Vít Prchal s důrazem na dostupné bydlení pro mladou generaci a klíčové profese. Dále kandidují Spolek za zdravou Jihlavu (Milan Matějka), Sociální demokracie a Levice (Ondřej Junek) a KSČM (Pavel Šlechtický).

Kdo vede Jihlavu dnes: primátor, koalice, opozice

Kdo vede Jihlavu dnes
UkazatelStav
PrimátorPetr Ryška (ODS)
Vítěz voleb 2022ANO, 28,52 % (14 mandátů)
KoaliceANO, ODS a KDU-ČSL
Počet zastupitelů37
Většina v zastupitelstvu19 hlasů
Volební účast 202244,19 %

Město vede primátor Petr Ryška (ODS), přestože jeho kandidátka v roce 2022 volby nevyhrála. Opírá se o koalici ANO, ODS a KDU-ČSL. Mezi náměstky jsou Radek Popelka, Richard Šedivý a Magdaléna Skořepová (všichni ANO). V opozici působí Piráti a Fórum Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Výsledky voleb 2022 v Jihlavě
StranaProcentaMandáty
ANO 201128,52 %14
ODS a KDU-ČSL22,67 %11
SPD s podporou Trikolory9,96 %4
STAN a nezávislí9,34 %4
Piráti a Fórum Jihlava8,35 %4

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinášejí v Jihlavě několik výrazných momentů:

  • primátor Petr Ryška (ODS) obhajuje post, který v roce 2022 získal i přesto, že jeho kandidátka nevyhrála
  • do souboje o vedení města se vrací exprimátorka Karolína Koubová, kulturní manažerka a ředitelka spolku Zámek Žďár, v čele Pirátů a Fóra Jihlava
  • ANO jde do voleb s vítězem roku 2022 Radkem Popelkou, který byl lídrem hnutí i před čtyřmi lety
  • Motoristé sobě kandidují v Jihlavě jako v jediném městě na Vysočině, na kandidátce mají poslance Libora Formana
  • Pavel Vacek, dokumentarista a hudebník (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora)
  • na kandidátce ANO je i emeritní primátor Rudolf Chloupek, který kvůli tomu opustil sociální demokracii

Bývalý primátor Jihlavy Rudolf Chloupek

Europoslankyně Jana Nagyová

Vítězslav Schrek

  • Jana Nagyová, europoslankyně za ANO, která v roce 2022 v Jihlavě kandidovala i do Senátu
  • Vítězslav Schrek, poslanec a bývalý hejtman Kraje Vysočina, je na kandidátce primátorova Týmu pro Jihlavu
  • Jaroslav Vymazal, bývalý primátor Jihlavy, kandiduje za Tým pro Jihlavu (Tým pro Jihlavu – ODS, lidovci, TOP 09)
  • Přemysl Martinek, filmový dramaturg a producent, někdejší dramaturg Febiofestu a ředitel distribuční společnosti Artcam, kandiduje za Piráty a Fórum Jihlava s podporou Zelených
  • Jiří Vybíhal, autor knih o jihlavské historii, mimo jiné publikace Jihlava pod hákovým křížem, kandiduje za Tým pro Jihlavu
  • Miroslav Skačáni, psychiatr a spisovatel, kandiduje za STAN

Bývalý primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal

Přemysl Martínek

Jiří Vybíhal

Hlavní témata voleb v Jihlavě

Horácká aréna a co bude dál. Nová Horácká multifunkční aréna pro zhruba 5 150 diváků nahradila zbořený zimní stadion a od konce roku 2025 hostí hokejovou Duklu, basketbal i koncerty; v roce 2026 se dostala mezi 52 nominovaných na titul Stavba roku a mezi 25 staveb České ceny za architekturu. Stála kolem 1,6 miliardy korun a spolkla velkou část městských investic, takže hlavním sporem je, jaké velké projekty si Jihlava může dovolit po ní.

Centrální dopravní terminál u nádraží. První etapa terminálu u jihlavského městského nádraží se otevřela v červnu 2026. Přinesla novou nádražní budovu, zastávky MHD a příměstských autobusů, parkoviště P+R i Evropskou ulici. Železniční a městská část dohromady vyšly přibližně na 1,8 miliardy korun. Město připravuje druhou etapu s autobusovým nádražím a navazujícím silničním propojením. Její koordinace s plánovanou vysokorychlostní tratí a financování patří k důležitým úkolům příštího vedení města.

Jihlava otevřela moderní terminál, z centra města odvede tisíce aut denně

Doprava, opravy ulic a modré zóny. Po letech velkých uzavírek se město soustředí na dokončování a cílené opravy – čeká je mimo jiné rekonstrukce Kosmákovy a Křížové ulice a povrchů na Masarykově náměstí. Rozšiřování modrých parkovacích zón do dalších čtvrtí ale kandidátky rozděluje: Tým pro Jihlavu je chce opatrně rozšiřovat, Motoristé a SPD jsou proti plošnému rozšiřování a prosazují slevy na parkovací oprávnění pro místní, majitele nemovitostí a držitele průkazu ZTP/P.

Dostupné bydlení. Napříč kandidátkami zaznívá potřeba městských nájemních bytů pro mladé rodiny a klíčové profese, tedy lékaře, učitele a strážníky. Soukromá výstavba běží například v projektu Panorama Heulos s 84 byty kousek od centra (dokončení 2027), spornými body kampaně ale zůstávají pomalé tempo městské výstavby, zastaralý územní plán a nepřipravené stavební pozemky. Piráti a Fórum Jihlava i Naše Česko prosazují, aby si město drželo vlastní byty s předvídatelným nájemným.

Vysočina ruší desítky okrsků. Lidi sveze k urnám zvláštní volební autobus

Pitná voda z Želivky. Mezi dlouhodobé investice patří vodovodní přivaděč z vodárenské nádrže Švihov na Želivce do Jihlavy, který má městu zajistit druhý, kvalitní zdroj pitné vody. Projekt je nákladný a táhne se roky, pro vedení města ale patří ke strategickým prioritám.

Oživení historického centra. Město připravuje revitalizaci Masarykova náměstí na základě architektonické soutěže a postupně obnovuje památkové domy – otevřelo například zrekonstruovaný Stříbrný dům na náměstí (čp. 21) propojující kulturu, film a vzdělání. Cílem je, aby lidé v centru trávili víc času; jak toho dosáhnout, je jedna z linií sporu mezi kandidátkami.

SPD v Jihlavě chce zlevnit parkování, posílit hlídky a sundat ukrajinskou vlajku

Senátní volby 2026 a Jihlava

V Jihlavě se letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 52 a volby se tu konaly v roce 2022. Mandát obhájil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Znovu se bude volit v roce 2028. Jihlavané tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města.

Jak volit v Jihlavě

Do Zastupitelstva města Jihlavy se volí 37 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 37 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, je hlasovací lístek neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.

Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává, hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Jihlavě bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé okrsky. V roce 2022 se do jihlavského zastupitelstva volilo 37 zastupitelů a volební účast dosáhla 44,19 procenta.

Nejčastější otázky

Kdy jsou komunální volby v Jihlavě?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.

Kolik zastupitelů se v Jihlavě volí?
Do Zastupitelstva města Jihlavy se volí 37 zastupitelů.

Volí se v Jihlavě letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 52, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Jihlavané volí pouze zastupitelstvo města.

Kdo je primátor Jihlavy?
Primátorem je Petr Ryška (ODS), který město vede od roku 2022. V letošních volbách post obhajuje jako lídr kandidátky Tým pro Jihlavu.

Kdo kandiduje na primátora Jihlavy?
Mezi hlavní kandidáty patří například Petr Ryška za Tým pro Jihlavu, Radek Popelka za ANO, Karolína Koubová za Piráty a Fórum Jihlava nebo Petr Kabátek za STAN. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.

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Na Havlíčkobrodsku spadlo ultralehké letadlo, zraněný je pilot

ilustrační snímek

Při nehodě ultralehkého letadla se v neděli odpoledne v Havlíčkově Brodě zranil pilot. Zřejmě nezvládl přistávací manévr a dopadl s letadlem zhruba dvě stě metrů od přistávací plochy na golfové...

4. října 2026  19:15

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