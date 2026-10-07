Volby 2026 v Jihlavě přehledně
- Termín: pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a sobota 10. října od 8 do 14 hodin
- Počet mandátů: 37 zastupitelů města Jihlavy
- Počet kandidátek: 10
- Současný primátor: Petr Ryška (ODS)
- Současná koalice: ANO, ODS a KDU-ČSL
- Všechny kandidátky pro Jihlavu ve volebním speciálu
- Senátní volby: v Jihlavě se letos nekonají – senátor Miloš Vystrčil má mandát do roku 2028
Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek
Jihlavský magistrát obhajuje primátor Petr Ryška, který vede společnou kandidátku ODS, lidovců a TOP 09 nazvanou Tým pro Jihlavu. Hlavními vyzyvateli jsou vítěz voleb 2022 Radek Popelka za ANO a exprimátorka Karolína Koubová, která vede Piráty a Fórum Jihlava. Nováčkem v jihlavském souboji jsou Motoristé sobě. Celkem se o přízeň voličů uchází 10 uskupení.
|Subjekt
|Lídr 2026
|Současná funkce / povolání
|Pozice v zastupitelstvu
|Tým pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|Petr Ryška
|primátor města
|koalice
|ANO 2011
|Radek Popelka
|1. náměstek primátora
|koalice
|Piráti a Fórum Jihlava (s podporou Zelených)
|Karolína Koubová
|ředitelka spolku Zámek Žďár, exprimátorka
|opozice
|STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
|Petr Kabátek
|manažer kvality a auditor kybernetické bezpečnosti
|opozice
|SPD, Svobodní, PRO a Trikolora
|Petr Paul
|učitel, zastupitel města
|opozice
|Motoristé sobě
|Kamil Vlček
|vedoucí záchranné služby
|nový subjekt
|Naše Česko a Jihlava srdcem
|Vít Prchal
|jednatel firmy
|nový subjekt
|Spolek za zdravou Jihlavu
|Milan Matějka
|podnikatel
|nový subjekt
|Sociální demokracie a Levice
|Ondřej Junek
|OSVČ
|nový subjekt
|KSČM
|Pavel Šlechtický
|důchodce
|nový subjekt
Jihlava bude vybírat primátora
Jihlavané 9. a 10. října nezvolí primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 37 míst v zastupitelstvu a primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo; k jeho zvolení je potřeba většina alespoň 19 hlasů.
Rozhodující bývá povolební vyjednávání. V roce 2022 sice vyhrálo ANO se 14 mandáty, ale primátorem se stal Petr Ryška z druhé ODS a KDU-ČSL, protože se obě uskupení dohodla na koalici. Exprimátorka Karolína Koubová s Piráty a Fórem Jihlava tehdy odešla do opozice. Letos jde ODS do voleb nově i s TOP 09 pod značkou Tým pro Jihlavu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Tým pro Jihlavu obhajuje s primátorem Ryškou
Společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jde do voleb s dosavadním primátorem. Dvojkou je náměstek pro dopravu Petr Piáček, na kandidátce je i poslanec a bývalý hejtman Vítězslav Schrek.
- Petr Ryška (ODS), primátor města, člen Českého olympijského výboru
- Petr Piáček (KDU-ČSL), náměstek primátora pro dopravu
- Barbora Zemanová Brossová (TOP 09), architektka a urbanistka
Program: pokračovat v nastartovaném rozvoji města po dostavbě Horácké multifunkční arény a navázat Centrálním dopravním terminálem u vlakového nádraží; postupně rozšiřovat parkovací zóny do dalších částí města; podpořit bytovou výstavbu uvolněním zkostnatělého územního plánu a přípravou stavebních pozemků.
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ANO vede náměstek Popelka
Hnutí ANO, vítěz voleb 2022, staví do čela prvního náměstka primátora. Na kandidátce je i emeritní primátor Rudolf Chloupek a europoslankyně Jana Nagyová.
- Radek Popelka (ANO), 1. náměstek primátora
- Richard Šedivý (ANO), náměstek primátora, ekonom
- Magdaléna Skořepová (ANO), náměstkyně primátora
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Program: zrychlit bytovou výstavbu, kterou hnutí označuje za masivní prioritu, a připravit k ní pozemky; dokončit a naplno zprovoznit Centrální dopravní terminál; zlepšit údržbu města a veřejného prostoru.
Piráty a Fórum Jihlava vede exprimátorka Koubová
Koalici Pirátů, Fóra Jihlava a Zelených vede bývalá primátorka, dnes ředitelka spolku Zámek Žďár. Dvojkou je sociální antropolog a zastupitel Daniel Škarka.
- Karolína Koubová (Fórum Jihlava), ředitelka spolku Zámek Žďár, exprimátorka
- Daniel Škarka (Fórum Jihlava), sociální antropolog, odborník na bytovou a sociální politiku
- Tereza Kafková (Piráti), zastupitelka, architektka
Program: rozšiřovat fond městských nájemních bytů s dostupným a předvídatelným nájemným, přednostně pro mladé rodiny, seniory a potřebné profese; oživit centrum města, aby bylo atraktivní pro trávení času; transparentní radnice a zapojení veřejnosti do rozhodování.
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Motoristé sobě jako nováček voleb
Hnutí Motoristé sobě kandiduje v Jihlavě jako v jediném městě na Vysočině. Vede ho vedoucí zdravotnické dopravy, dvojkou je poslanec Libor Forman.
- Kamil Vlček (Motoristé sobě), vedoucí záchranné služby
- Libor Forman (Motoristé sobě), poslanec Parlamentu ČR
- Miroslav Holler (Motoristé sobě), podnikatel
Program: hlavním tématem je doprava a parkování – zjednodušší a uživatelsky přívětivý parkovací systém a nesouhlas s plošným rozšiřováním modrých zón; důraz na plynulou automobilovou dopravu ve městě.
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STAN vede auditor Kabátek
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ jdou do voleb s manažerem kvality a auditorem kybernetické bezpečnosti. Na kandidátce je i náměstek ředitele jihlavské nemocnice Martin Skačáni.
- Petr Kabátek (STAN), manažer kvality a auditor kybernetické bezpečnosti
- Radek Hošek (STAN), manažer, majitel rodinné firmy
- Adéla Vašíčková (STAN), studentka
Program: prioritou je hledat po volbách většinu s partnery s největší programovou shodou a jasnou představou o směřování města; důraz na bezpečnost, čistotu, dopravu, parkování, veřejný prostor a fungování městského úřadu. STAN chce posílit působení městské policie v problémových lokalitách, prosadit více zeleně a odpočinkových ploch při proměně Masarykova náměstí a otevřenější komunikaci radnice s občany.
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Nováčci a další: SPD, Naše Česko a Spolek za zdravou Jihlavu
Kandidátku podala i řada dalších subjektů. Koalici SPD, Svobodných, PRO a Trikolory vede učitel a zastupitel Petr Paul; prosazuje slevu 50 procent na parkovací oprávnění pro Jihlavany, majitele nemovitostí ve městě a držitele ZTP/P.
Uskupení Naše Česko a Jihlava srdcem vede jednatel firmy Vít Prchal s důrazem na dostupné bydlení pro mladou generaci a klíčové profese. Dále kandidují Spolek za zdravou Jihlavu (Milan Matějka), Sociální demokracie a Levice (Ondřej Junek) a KSČM (Pavel Šlechtický).
Kdo vede Jihlavu dnes: primátor, koalice, opozice
|Ukazatel
|Stav
|Primátor
|Petr Ryška (ODS)
|Vítěz voleb 2022
|ANO, 28,52 % (14 mandátů)
|Koalice
|ANO, ODS a KDU-ČSL
|Počet zastupitelů
|37
|Většina v zastupitelstvu
|19 hlasů
|Volební účast 2022
|44,19 %
Město vede primátor Petr Ryška (ODS), přestože jeho kandidátka v roce 2022 volby nevyhrála. Opírá se o koalici ANO, ODS a KDU-ČSL. Mezi náměstky jsou Radek Popelka, Richard Šedivý a Magdaléna Skořepová (všichni ANO). V opozici působí Piráti a Fórum Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.
|Strana
|Procenta
|Mandáty
|ANO 2011
|28,52 %
|14
|ODS a KDU-ČSL
|22,67 %
|11
|SPD s podporou Trikolory
|9,96 %
|4
|STAN a nezávislí
|9,34 %
|4
|Piráti a Fórum Jihlava
|8,35 %
|4
Známé tváře, návraty a odchody
Letošní volby přinášejí v Jihlavě několik výrazných momentů:
- primátor Petr Ryška (ODS) obhajuje post, který v roce 2022 získal i přesto, že jeho kandidátka nevyhrála
- do souboje o vedení města se vrací exprimátorka Karolína Koubová, kulturní manažerka a ředitelka spolku Zámek Žďár, v čele Pirátů a Fóra Jihlava
- ANO jde do voleb s vítězem roku 2022 Radkem Popelkou, který byl lídrem hnutí i před čtyřmi lety
- Motoristé sobě kandidují v Jihlavě jako v jediném městě na Vysočině, na kandidátce mají poslance Libora Formana
- Pavel Vacek, dokumentarista a hudebník (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora)
- na kandidátce ANO je i emeritní primátor Rudolf Chloupek, který kvůli tomu opustil sociální demokracii
- Jana Nagyová, europoslankyně za ANO, která v roce 2022 v Jihlavě kandidovala i do Senátu
- Vítězslav Schrek, poslanec a bývalý hejtman Kraje Vysočina, je na kandidátce primátorova Týmu pro Jihlavu
- Jaroslav Vymazal, bývalý primátor Jihlavy, kandiduje za Tým pro Jihlavu (Tým pro Jihlavu – ODS, lidovci, TOP 09)
- Přemysl Martinek, filmový dramaturg a producent, někdejší dramaturg Febiofestu a ředitel distribuční společnosti Artcam, kandiduje za Piráty a Fórum Jihlava s podporou Zelených
- Jiří Vybíhal, autor knih o jihlavské historii, mimo jiné publikace Jihlava pod hákovým křížem, kandiduje za Tým pro Jihlavu
- Miroslav Skačáni, psychiatr a spisovatel, kandiduje za STAN
Hlavní témata voleb v Jihlavě
Horácká aréna a co bude dál. Nová Horácká multifunkční aréna pro zhruba 5 150 diváků nahradila zbořený zimní stadion a od konce roku 2025 hostí hokejovou Duklu, basketbal i koncerty; v roce 2026 se dostala mezi 52 nominovaných na titul Stavba roku a mezi 25 staveb České ceny za architekturu. Stála kolem 1,6 miliardy korun a spolkla velkou část městských investic, takže hlavním sporem je, jaké velké projekty si Jihlava může dovolit po ní.
Centrální dopravní terminál u nádraží. První etapa terminálu u jihlavského městského nádraží se otevřela v červnu 2026. Přinesla novou nádražní budovu, zastávky MHD a příměstských autobusů, parkoviště P+R i Evropskou ulici. Železniční a městská část dohromady vyšly přibližně na 1,8 miliardy korun. Město připravuje druhou etapu s autobusovým nádražím a navazujícím silničním propojením. Její koordinace s plánovanou vysokorychlostní tratí a financování patří k důležitým úkolům příštího vedení města.
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Doprava, opravy ulic a modré zóny. Po letech velkých uzavírek se město soustředí na dokončování a cílené opravy – čeká je mimo jiné rekonstrukce Kosmákovy a Křížové ulice a povrchů na Masarykově náměstí. Rozšiřování modrých parkovacích zón do dalších čtvrtí ale kandidátky rozděluje: Tým pro Jihlavu je chce opatrně rozšiřovat, Motoristé a SPD jsou proti plošnému rozšiřování a prosazují slevy na parkovací oprávnění pro místní, majitele nemovitostí a držitele průkazu ZTP/P.
Dostupné bydlení. Napříč kandidátkami zaznívá potřeba městských nájemních bytů pro mladé rodiny a klíčové profese, tedy lékaře, učitele a strážníky. Soukromá výstavba běží například v projektu Panorama Heulos s 84 byty kousek od centra (dokončení 2027), spornými body kampaně ale zůstávají pomalé tempo městské výstavby, zastaralý územní plán a nepřipravené stavební pozemky. Piráti a Fórum Jihlava i Naše Česko prosazují, aby si město drželo vlastní byty s předvídatelným nájemným.
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Pitná voda z Želivky. Mezi dlouhodobé investice patří vodovodní přivaděč z vodárenské nádrže Švihov na Želivce do Jihlavy, který má městu zajistit druhý, kvalitní zdroj pitné vody. Projekt je nákladný a táhne se roky, pro vedení města ale patří ke strategickým prioritám.
Oživení historického centra. Město připravuje revitalizaci Masarykova náměstí na základě architektonické soutěže a postupně obnovuje památkové domy – otevřelo například zrekonstruovaný Stříbrný dům na náměstí (čp. 21) propojující kulturu, film a vzdělání. Cílem je, aby lidé v centru trávili víc času; jak toho dosáhnout, je jedna z linií sporu mezi kandidátkami.
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Senátní volby 2026 a Jihlava
V Jihlavě se letos senátní volby nekonají. Město patří do senátního obvodu č. 52 a volby se tu konaly v roce 2022. Mandát obhájil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Znovu se bude volit v roce 2028. Jihlavané tak v říjnu 2026 dostanou pouze hlasovací lístek do zastupitelstva města.
Jak volit v Jihlavě
Do Zastupitelstva města Jihlavy se volí 37 zastupitelů, takže volič může rozdělit nejvýše 37 hlasů. Lze zakřížkovat celou jednu kandidátku, jednotlivé kandidáty napříč stranami (takzvané panašování), nebo oba způsoby kombinovat.
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Při kombinaci se hlasy nejprve započtou jednotlivě označeným kandidátům a z označené kandidátky se doplní zbytek do počtu volených zastupitelů. Pokud volič označí více kandidátů, než kolik se jich volí, je hlasovací lístek neplatný. Neplatný je také tehdy, když volič označí více než jednu celou kandidátku.
Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává, hlasovat lze jen v místě, kde je volič zapsán.
Kde sledovat výsledky
Průběžné i konečné výsledky voleb v Jihlavě bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. K dispozici budou výsledky za celé město i jednotlivé okrsky. V roce 2022 se do jihlavského zastupitelstva volilo 37 zastupitelů a volební účast dosáhla 44,19 procenta.
Nejčastější otázky
Kdy jsou komunální volby v Jihlavě?
Komunální volby se uskuteční v pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 8 do 14 hodin.
Kolik zastupitelů se v Jihlavě volí?
Do Zastupitelstva města Jihlavy se volí 37 zastupitelů.
Volí se v Jihlavě letos senátor?
Ne. Město patří do senátního obvodu č. 52, který se bude volit až v roce 2028. V říjnu 2026 Jihlavané volí pouze zastupitelstvo města.
Kdo je primátor Jihlavy?
Primátorem je Petr Ryška (ODS), který město vede od roku 2022. V letošních volbách post obhajuje jako lídr kandidátky Tým pro Jihlavu.
Kdo kandiduje na primátora Jihlavy?
Mezi hlavní kandidáty patří například Petr Ryška za Tým pro Jihlavu, Radek Popelka za ANO, Karolína Koubová za Piráty a Fórum Jihlava nebo Petr Kabátek za STAN. Kandidáta na primátora ovšem voliči nevolí přímo – primátora následně vybírá nové zastupitelstvo.