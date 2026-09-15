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Slavníč na Vysočině bude opět bez voleb. Starostové tu mají těžký osud

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  14:00
Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních...

Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních komunálních voleb. V říjnu tak správu obce na dobu neurčitou převezme úředník ministerstva vnitra. (20. srpna 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Slavníč je jediná plnohodnotná obec havlíčkobrodského okresu, která leží jižně...
O tom, že se ve Slavníči volby konat nebudou, zatím není na úřední desce...
Výrazným prvkem ve Slavníči je dálniční most na severním konci obce. Šíří se z...
Nástěnka, výdejní box a zvonička s lavičkou v centru obce. (20. srpna 2026)
10 fotografií
Na Vysočině je celkem 704 obcí. Ve všech z nich se v říjnu uskuteční komunální volby. Až na jedinou výjimku. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se volby konat nebudou. Kvůli sporům se už podruhé nesešel dostatečný počet kandidátek. Správu nad obcí proto opět převezme úředník ministerstva vnitra.

„Obec tím šeredně utrpí. Ale třeba si tu lidé uvědomí, že je něco špatně,“ zlobí se na své spoluobčany současný starosta Jan Korbela. Obec vede více než jedenáct let. Před čtyřmi roky dostal nejvíce hlasů z jediné šestičlenné kandidátky. Nyní se ale rozhodl za současné situace už nekandidovat. Jak tvrdí, stojí za tím delší neshody i jedno rozhodnutí jeho kolegů v zastupitelstvu.

„Jeden ze zastupitelů si postavil mobilní dům. Sice na vlastním pozemku, ale v rozporu s územním plánem. Ostatní zastupitelé mu k tomu schválili přípojku elektřiny přes obecní pozemek. To je za mě nepřijatelné. Kdo jiný by měl územní plán dodržovat, když ne sami zastupitelé? “ objasňuje záležitost Korbela.

Považuji to za jakési zlaté padáky. S tím rozhodně nesouhlasím a nechci mít nic společného. S takovými lidmi dál vést obec nechci.

Jan Korbelastarosta Slavníče

„Někteří mu to schválili s tím, že oni už dál v zastupitelstvu pokračovat nebudou. Považuji to za jakési zlaté padáky. S tím rozhodně nesouhlasím a nechci mít nic společného. S takovými lidmi dál vést obec nechci,“ zlobí se starosta.

Za obec nese odpovědnost. V případě jakéhokoliv protiprávního postupu by právě on byl prvním, na koho by se orgány obrátily. Ostatně ve Slavníči by to nebylo nic nového. Před soudem stanuli už dva Korbelovi předchůdci...

Skončí mandát, přijde ministerský úředník

Ve vesnici, v níž žije kolem 65 stálých obyvatel a jejíž největší dominantou je most, po němž vede dálnice D1, se pak nesešel dostatečný počet kandidátů, aby z nich po volbách šlo sestavit pětičlenné zastupitelstvo. Správu nad obcí tak převezme úředník ministerstva vnitra.

„Funkční období stávajícího zastupitelstva obce skončí 9. října 2026, kdy zaniknou mandáty všech zastupitelů. V obcích, kde se volby neuskuteční pro nedostatek kandidátů, jmenuje ministerstvo vnitra od následujícího dne správce obce,“ informovala mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.

Slavníč je jediná plnohodnotná obec havlíčkobrodského okresu, která leží jižně od dálnice D1. (20. srpna 2026)
O tom, že se ve Slavníči volby konat nebudou, zatím není na úřední desce zmínka. (20. srpna 2026)
Výrazným prvkem ve Slavníči je dálniční most na severním konci obce. Šíří se z něho neustávající hluk od projíždějících vozidel. Silnice pod ním by opravu rozhodně potřebovala. (20. srpna 2026)
Nástěnka, výdejní box a zvonička s lavičkou v centru obce. (20. srpna 2026)
10 fotografií

Takový správce ovšem není plnohodnotnou náhradou obecních orgánů. Jeho činnost je výrazně omezená pouze na nezbytně nutné úkony a zajištění zákonných povinností obce. „Například na plnění dříve uzavřených smluv, úhradu běžných závazků, zajištění základních služeb pro občany, jako je svoz komunálního odpadu, a základní správu obecního majetku,“ upřesnila mluvčí.

Nic dalšího správce vykonávat nemůže. A dokonce nemůže nakládat ani s majetkem obce. „Nemůže tedy například prodávat či zastavovat obecní nemovitosti, sjednat pro obec úvěr nebo rozhodovat o akcích směřujících k dalšímu rozvoji, vybavenosti či zvelebování obce,“ dodala Nguyenová.

Co bude s opravou silnice? A co s kabely?

Podle Jana Korbela touto správou právě v tuto dobu Slavníč výrazně utrpí. „Jako jediná obec po modernizaci D1 jsme dokázali vybojovat kompletní opravu silnice skrz obec. Měla se dělat včetně podkladů a propustků. Navazuje na to i položení optického kabelu a to je pro nás zásadní. Jestli to neuděláme teď, už se k nám investor nikdy nevrátí,“ objasňuje.

Sám ale věří, že tato krizová situace nepotrvá dlouho. Až se objeví dostatečný počet kandidátů, ministerstvo může vyhlásit dodatečné volby. Z nich může lehko nové zastupitelstvo a posléze i vedení obce vzejít. V tu chvíli by mu ministerský úřad veškeré pravomoci vrátil.

Obec, která nemá starostu, musí vydržet třeba i čtyři dny potmě

Vyloučené není, že by Jan Korbela ve funkci neuvolněného starosty třeba i dál pokračoval. „Uvidíme, jaký to bude mít vývoj,“ pokrčí rameny.

Ministerský správce není pro Slavníč nic nového. Ke stejnému řešení došlo už v turbulentním období roku 2014. Kvůli sporům o hospodaření obce se zdejší politická scéna zcela zhroutila. Zastupitelé postupně rezignovali a nikdo se voleb nechtěl aktivně účastnit. Několik měsíců obec řídil ministerský správce.

Mnohé ze sporů pak zašly ještě dál. Padala trestní oznámení a před soudem postupně stanuli dva starostové, kteří Slavníč vedli před Janem Korbelou. Nejprve to byl pro podezření ze zneužití pravomocí a zpronevěry Petr Matoušů, po něm kvůli vytěžení obecního lesa Milan Povolný. Prvně jmenovaný byl obvinění nakonec zproštěn.

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