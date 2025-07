Odchází i šéf strany na Jihlavsku Michal Musil. Bývalý hejtman, poslanec a nynější krajský radní Jiří Běhounek je kritizuje za to, že opouštějí potápějící se loď.

Zároveň současný krajský šéf SOCDEM Martin Hyský ještě před blížícími se volbami neví, kdo bude v kraji kandidovat společně s komunistickým hnutím. Pražské vedení strany s ním o tom zatím do tohoto úterý nemluvilo.

Přitom už měl Hyský připravenou samostatnou kandidátku sociálních demokratů, kterou měl vést Běhounek. Ten už ale nyní nechce kandidovat do Poslanecké sněmovny společně s hnutím Stačilo! ani s nikým jiným.

Otřesy na radnicích

Současných otřesů už se nechce účastnit starosta dvoutisícových Okříšek Zdeněk Ryšavý a stranu opouští.

„Pětatřicet let jsem členem sociální demokracie, ale nikdy jsem se nestyděl tak jako nyní,“ uvedl poté, co předsedkyně strany Jana Maláčová potvrdila společnou kandidaturu SOCDEM a Stačilo!.

Komunisté a jejich spojenci podle něj jen sociální demokraty využijí k posílení volebního zisku a pak je odkopnou. „Jen pár jednotlivců možná dostane funkce,“ míní Ryšavý.

Podobné rozčarování zažívá starosta Rožné Libor Pokorný. „Jsem z toho strašně zklamaný. Je mi 61 let a zažil jsem minulý režim. Měl jsem v něm velké problémy,“ popsal starosta, jak ho spojení SOCDEM a komunistů zasáhlo. Původně zvažoval, že by s ostatními starosty v letošních volbách za sociální demokracii kandidoval.

Společně s komunisty to ale rozhodně vylučuje. Nyní se rozhoduje, jestli stranu opustí, nebo zkusí ještě počkat, jestli se SOCDEM zkusí vrátit ke svým kořenům. „Mám to teď tak padesát na padesát,“ dodal.

Vedení kraje beze změn

Jiný přístup mají zástupci strany, kteří nyní vedou kraj v koalici s hnutím ANO a SPD. Sociální demokraty tam vedle Jiřího Běhounka zastupuje náměstek hejtmana Vladimír Novotný, což je v této funkci krajský rekordman. Zastává ji v různých politických konstelacích již od roku 2008. V tomto volebním období tak dosáhne dvaceti let ve stejné funkci.

„Členem sociální demokracie zůstávám. Snad jen dodatek, že nejsem v souladu s celým postupem přípravy na kandidaturu SOCDEM do Poslanecké sněmovny,“ uvedl Novotný.

Své pohnutky ale nechtěl s na rozdíl od kolegů více přiblížit. „To si zatím vyříkáváme uvnitř, takže bez komentáře,“ dodal s tím, že starosty Nového Města i Okříšek dál považuje za své kolegy a kamarády. „Pro mě se nic nemění,“ dodal Novotný.

Stranu neopustí ani Jiří Běhounek, výrazná postava dřívější ČSSD na Vysočině po roce 2008, která jí pomáhala k volebním úspěchům. „Diskuse o všem okolo mě nechávají klidným,“ uvedl.

A nechápe, proč různí jeho kolegové nyní dávají od SOCDEM ruce pryč. „Položme si otázku, proč opouštějí stranu v nesnázích? Jací to byli sociální demokraté? Krize SOCDEM nevznikla teď. Mnozí v průběhu let byli u toho. Není nic snazšího než zdrhnout, když je loď k potopení,“ míní Běhounek. Podle něj kolegové na odchodu ze strany jen uvádějí zástupný problém.

SOCDEM v kraji dál vede Martin Hyský. A zůstává předsedou, přestože mu současná situace nevyhovuje. „Nejsem smířený s tím, co Stačilo! deklaruje. Jejich vztah k Evropské unii mi hodně vadí. Vystoupení z EU by byla ekonomická sebevražda, my přece jen nejsme Švýcarsko,“ řekl Hyský.

Původně hodlal kandidovat na poslance spolu s Běhounkem i Ryšavým samostatně za SOCDEM. Teď v úterý ale po změnách ještě jako krajský šéf strany neměl informace, jak to bude s kandidátkou nyní. „Asi se to bude rozhodovat v Praze, ale proces ještě do detailu nevím,“ doplnil.

Neutrální postoj

Jeho strana má starostu i v Jaroměřicích nad Rokytnou. Je jím Jaroslav Soukup a ve straně setrvá i po volebním spojení s komunisty. „Určitě zůstanu dál, jsem u sociálních demokratů už hodně let a nějaký vrtoch mě nerozhodí,“ sdělil s tím, že o vyšší politiku se už tak moc nezajímá.

Ke spojení s komunisty má neutrální postoj. „Jestli je to výhodné, nebo není, těžko hodnotit. Výsledek ukáže. Na každé cestě, po které jdeme, zpočátku nevíme, jestli je dobrá, či špatná,“ zauvažoval starosta. Sám nemá ambici postoupit letos ve volbách z Jaroměřic do vyšší politiky. „Já myslím, že bude dost jiných, kteří se budou snažit tam protlačit,“ odhadl.

Už minulý týden naopak oznámil novoměstský starosta a expředseda sociální demokracie Michal Šmarda, že považuje spojenectví SOCDEM se Stačilo! za historickou chybu. V srpnu nezaplatí členský příspěvek a skončí ve straně.

Jeho taktéž odcházející kolega ve straně Ryšavý zrekapituloval, co u sociálních demokratů zažil od roku 1990. „Poznal jsem v sociální demokracii spoustu skvělých lidí, ale i kariérních zmetků – ti už v ní ovšem nejsou dávno, ti jsou dnes v SPD, ANO a jiných stranách. Nechci být jako naši ministři v Babišově vládě, kteří si stanovovali nepřekročitelné červené linie a potom je překračovali jednu za druhou. Už na jaře jsem si stanovil, že spolupráce se Stačilo! je moje červená linie – a ta teď padla,“ napsal starosta Ryšavý na sociální síti.

Mává na rozloučenou sociální demokracii, která už teď podle něj moc sociálnědemokratická není. „Loučím se se skutečnými sociálními demokraty, kteří v ní ještě zbyli. Třeba se ještě někdy setkáme v lepších časech. Sociálním demokratem ale zůstávám, protože to je v srdci, a ne ve stranické průkazce,“ dodal.