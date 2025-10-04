Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Ve štábu ANO v jihlavském Domě zdraví panuje mírný optimismus. Jeho členy těší celostátní výsledky i prozatímní výsledky v kraji, byť jsou pod celostátním průměrem.
Lídryně kandidátky Monika Oborná ocenila především vysokou volební účast. „Snažili jsme se ostatně s kolegy do poslední chvíle působit na lidi, aby šli volit – bez ohledu na to, komu nakonec ten hlas dají,“ konstatovala Oborná.
Z náročné kampaně, kdy se svými kolegy projela všech 704 obcí na Vysočině, je prý sice unavená, ale vzpomíná na ni ráda. „Bylo to těžkých osm měsíců, ale od lidí jsem získala spoustu poznatků a podnětů, jimiž bych se, pokud budu zvolena, ráda dál jako poslankyně zabývala,“ dodala Oborná.
Štáb ANO se sešel už dvě hodiny po poledni. Přítomna v tu chvíli byla i jednička kandidátky Monika Oborná i další přední představitelé hnutí na Vysočině – například stávající poslanci Drahoslav Ryba a Josef Kott, poslanec a hejtman kraje Martin Kukla či jihlavský radní Jiří Kotlík, který byl na kandidátní listině na páté pozici.
Výsledky - Kraj Vysočina
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
VÝZVA 2025
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Levice
Martin Kukla kandidoval na posledním, dvacátém místě kandidátky. „Jsem na kandidátce hlavně jako podpora kolegů. Naši voliči obecně moc nekroužkují,“ nepředpokládá Kukla, že by pokračoval i nadále jako poslanec. „Zvládat obě funkce bylo nyní opravdu velmi náročné, sáhl jsem si i na dno sil,“ podotkl.
Průběžná čísla Kuklu těší. „Je ještě předčasné se radovat, ale kdyby to tak vydrželo, budeme rádi,“ sdělil.
Podobně mluvil i poslanec Josef Kott. „Je to zatím velmi potěšující výsledek, nezbývá, než voličům za hlasy, které nám dali, poděkovat. Uvidíme ale, jak se bude sčítání vyvíjet. Mohou přijít na řadu okrsky, které situaci změní.“
|
ONLINE: Babišovo ANO dominuje, Fiala z SPD mluví o podpoře menšinové vlády
Naopak Otakar Březina, starosta Kozojídek na jižní Moravě, který je lídrem Stačilo! na Vysočině, zatím pochopitelně z průběžných výsledků nadšený není. Uskupení nepřesáhlo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny. „Uvidíme. To je to jediné, co na to můžu v tuhle chvíli říct. Tři desetiny ztrácíme na pět procent. Takže jak říkám, uvidíme.“
Spokojen není ani Radek Koten, poslanec a jednička kandidátky SPD. „Pevně věřím, že se to ještě změní,“ pravil. Strana doufala v dvouciferný výsledek a tajně doufala v procent patnáct. Po polovině sečtených hlasů na Vysočině neměla ani 8 procent. „Ještě není sečteno v místech, kde máme větší podporu. Výsledky nejsou ještě ani v mém bydlišti,“ dodal Koten.
Lepší průběžný výsledek čekali ve štábu koalice SPOLU. Její krajské špičky, včetně jedničky Evy Decroix, se sešly v Divadelní kavárně v Jihlavě. Atmosféra tu byla vyrovnaná, ovšem nikterak bujará.
„Upřímně jsem čekal celkové výsledky trochu lepší. Snad jediná pozitivní zpráva pro mě je, že tam stále nedosahují pět procent komunisti. Hnutí ANO pravděpodobně tyto volby vyhraje. A pokud to tak bude, budeme mít před sebou další čtyři roky práce,“ konstatoval Vítězslav Schrek, bývalý krajský hejtman a jeden z předních kandidátů.
Jak dodal, vysoká procenta hnutí ANO ho překvapila. „Pravděpodobně se podařilo ve společnosti nastavit opravdu atmosféru naštvání. Já nemám pocit, že by čtyřicet procent lidí bylo naštvaných. Proto mi to trochu nesedí s tím počtem lidí, které jsem potkal já během kampaně,“ podotkl.
Předseda Motoristů na Vysočině a dvojka jejich zdejší kandidátky Libor Forman považoval průběžné výsledky kolem 16. hodiny za nadějné. „Můj subjektivní pocit je velice dobrý. Za Vysočinu i obecně mám svůj optimismus a říkám si, že to dobře dopadne. Na druhou stranu ale říkám, počkejme až bude sečtený poslední hlas, jinak je to předčasné komentovat,“ uvedl Libor Forman, který sleduje sčítání v pražském volebním štábu Motoristů.
Zajímavostí letošních voleb na Vysočině je absence velké většiny krajských volebních štábů. Ty se sešly pouze dva, v Jihlavě je zřídily hnutí ANO a koalice SPOLU. Oba jsou však v hodně redukované podobě. Navíc špičky kandidátek během odpoledne odjížděly do centrálního štábu v Praze.
Menší strany své volební štáby na Vysočině vůbec nezřizovaly. „Prvních sedm lidí z naší kandidátky jede do centrálního volebního štábu v Praze. Mnoho dalších našich členů je členy volebních komisí. Krajský volební štáb by neměl kdo a ani pro koho uspořádat,“ avizoval s předstihem poslanec Radek Koten, jednička kandidátky SPD na Vysočině.
Od společného sledování průběžných výsledků voleb se letos rozhodlo na Vysočině upustit i uskupení Stačilo! „Každý je doma u televize. Ale spojení mezi námi samozřejmě funguje, telefony žhavíme,“ hlásil s úsměvem šedesátiletý lékárník Miloslav Vrzal, člen KSČM a zastupitel Kraje Vysočina.
Velmi podobně to mají i třeba STAN, Piráti, Motoristé.