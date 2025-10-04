Na Vysočině se raduje ANO, naopak nervozita panuje u SPD a hlavně Stačilo!

Autor:
  16:08aktualizováno  16:22
Na Vysočině je v parlamentních volbách sečtena více než polovina okrsků. S velkým náskokem zatím vede hnutí ANO, připisuje si 37 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU, následuje STAN a SPD. Zajímavostí je, že většina stran krajský volební štáb na Vysočině vůbec nemá. A pokud ano, neúčastní se ho volební špičky.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Ve štábu ANO v jihlavském Domě zdraví panuje mírný optimismus. Jeho členy těší celostátní výsledky i prozatímní výsledky v kraji, byť jsou pod celostátním průměrem.

Lídryně kandidátky Monika Oborná ocenila především vysokou volební účast. „Snažili jsme se ostatně s kolegy do poslední chvíle působit na lidi, aby šli volit – bez ohledu na to, komu nakonec ten hlas dají,“ konstatovala Oborná.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
299 fotografií

Z náročné kampaně, kdy se svými kolegy projela všech 704 obcí na Vysočině, je prý sice unavená, ale vzpomíná na ni ráda. „Bylo to těžkých osm měsíců, ale od lidí jsem získala spoustu poznatků a podnětů, jimiž bych se, pokud budu zvolena, ráda dál jako poslankyně zabývala,“ dodala Oborná.

Štáb ANO se sešel už dvě hodiny po poledni. Přítomna v tu chvíli byla i jednička kandidátky Monika Oborná i další přední představitelé hnutí na Vysočině – například stávající poslanci Drahoslav Ryba a Josef Kott, poslanec a hejtman kraje Martin Kukla či jihlavský radní Jiří Kotlík, který byl na kandidátní listině na páté pozici.

Výsledky - Kraj Vysočina

ANO 2011

36,37 %
strana získala 74 797 hlasů
6
+2

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,14 %
strana získala 47 593 hlasů
4
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,86 %
strana získala 24 389 hlasů
2
+1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,33 %
strana získala 15 087 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

6,87 %
strana získala 14 133 hlasů
1
0

Motoristé sobě

6,84 %
strana získala 14 069 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,7 %
strana získala 9 664 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,21 %
strana získala 2 493 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,49 %
strana získala 1 023 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,25 %
strana získala 527 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,21 %
strana získala 449 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,2 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 284 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,09 %
strana získala 197 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,09 %
strana získala 188 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 112 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 97 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 84 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Martin Kukla kandidoval na posledním, dvacátém místě kandidátky. „Jsem na kandidátce hlavně jako podpora kolegů. Naši voliči obecně moc nekroužkují,“ nepředpokládá Kukla, že by pokračoval i nadále jako poslanec. „Zvládat obě funkce bylo nyní opravdu velmi náročné, sáhl jsem si i na dno sil,“ podotkl.

Průběžná čísla Kuklu těší. „Je ještě předčasné se radovat, ale kdyby to tak vydrželo, budeme rádi,“ sdělil.

Podobně mluvil i poslanec Josef Kott. „Je to zatím velmi potěšující výsledek, nezbývá, než voličům za hlasy, které nám dali, poděkovat. Uvidíme ale, jak se bude sčítání vyvíjet. Mohou přijít na řadu okrsky, které situaci změní.“

ONLINE: Babišovo ANO dominuje, Fiala z SPD mluví o podpoře menšinové vlády

Naopak Otakar Březina, starosta Kozojídek na jižní Moravě, který je lídrem Stačilo! na Vysočině, zatím pochopitelně z průběžných výsledků nadšený není. Uskupení nepřesáhlo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny. „Uvidíme. To je to jediné, co na to můžu v tuhle chvíli říct. Tři desetiny ztrácíme na pět procent. Takže jak říkám, uvidíme.“

Spokojen není ani Radek Koten, poslanec a jednička kandidátky SPD. „Pevně věřím, že se to ještě změní,“ pravil. Strana doufala v dvouciferný výsledek a tajně doufala v procent patnáct. Po polovině sečtených hlasů na Vysočině neměla ani 8 procent. „Ještě není sečteno v místech, kde máme větší podporu. Výsledky nejsou ještě ani v mém bydlišti,“ dodal Koten.

Lepší průběžný výsledek čekali ve štábu koalice SPOLU. Její krajské špičky, včetně jedničky Evy Decroix, se sešly v Divadelní kavárně v Jihlavě. Atmosféra tu byla vyrovnaná, ovšem nikterak bujará.

„Upřímně jsem čekal celkové výsledky trochu lepší. Snad jediná pozitivní zpráva pro mě je, že tam stále nedosahují pět procent komunisti. Hnutí ANO pravděpodobně tyto volby vyhraje. A pokud to tak bude, budeme mít před sebou další čtyři roky práce,“ konstatoval Vítězslav Schrek, bývalý krajský hejtman a jeden z předních kandidátů.

Jak dodal, vysoká procenta hnutí ANO ho překvapila. „Pravděpodobně se podařilo ve společnosti nastavit opravdu atmosféru naštvání. Já nemám pocit, že by čtyřicet procent lidí bylo naštvaných. Proto mi to trochu nesedí s tím počtem lidí, které jsem potkal já během kampaně,“ podotkl.

Předseda Motoristů na Vysočině a dvojka jejich zdejší kandidátky Libor Forman považoval průběžné výsledky kolem 16. hodiny za nadějné. „Můj subjektivní pocit je velice dobrý. Za Vysočinu i obecně mám svůj optimismus a říkám si, že to dobře dopadne. Na druhou stranu ale říkám, počkejme až bude sečtený poslední hlas, jinak je to předčasné komentovat,“ uvedl Libor Forman, který sleduje sčítání v pražském volebním štábu Motoristů.

Zajímavostí letošních voleb na Vysočině je absence velké většiny krajských volebních štábů. Ty se sešly pouze dva, v Jihlavě je zřídily hnutí ANO a koalice SPOLU. Oba jsou však v hodně redukované podobě. Navíc špičky kandidátek během odpoledne odjížděly do centrálního štábu v Praze.

Menší strany své volební štáby na Vysočině vůbec nezřizovaly. „Prvních sedm lidí z naší kandidátky jede do centrálního volebního štábu v Praze. Mnoho dalších našich členů je členy volebních komisí. Krajský volební štáb by neměl kdo a ani pro koho uspořádat,“ avizoval s předstihem poslanec Radek Koten, jednička kandidátky SPD na Vysočině.

Od společného sledování průběžných výsledků voleb se letos rozhodlo na Vysočině upustit i uskupení Stačilo! „Každý je doma u televize. Ale spojení mezi námi samozřejmě funguje, telefony žhavíme,“ hlásil s úsměvem šedesátiletý lékárník Miloslav Vrzal, člen KSČM a zastupitel Kraje Vysočina.

Velmi podobně to mají i třeba STAN, Piráti, Motoristé.

Mandáty a zvolení poslanci

Volební štáb hnutí ANO v Jihlavě (4. října 2025)
Volební štáb koalice SPOLU v Jihlavě (4. října 2025)
Volební štáb hnutí ANO v Jihlavě (4. října 2025)
Volby v Březníku na Třebíčsku (3. října 2025)
14 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

Řidičům ve Žďáře se ulevilo, otevřela se propojka výpadovek na Brno a Jihlavu

Průjezd Žďárem je zase o něco snazší. Ve městě, sužovaným letos sérií uzavírek, se otevřela propojka Brněnské a Jihlavské ulice. A to včetně kruhového objezdu na výjezdu na Brno, který byl na trase...

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární...

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

Na Vysočině se raduje ANO, naopak nervozita panuje u SPD a hlavně Stačilo!

Na Vysočině je v parlamentních volbách sečtena více než polovina okrsků. S velkým náskokem zatím vede hnutí ANO, připisuje si 37 procent. Na druhém místě je koalice SPOLU, následuje STAN a SPD....

4. října 2025  16:08

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární...

3. října 2025  14:06

Podruhé během týdne. Anonym nahlásil bombu v jihlavské škole, kde se bude volit

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:29

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale...

3. října 2025  5:47

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  18:33

Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou...

2. října 2025  14:32

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Šestnáctiletí mladíci kradli celé letní prázdniny, nadělali škodu za statisíce

Sérii vloupání a krádeží, ke kterým docházelo během letošních prázdnin na Chotěbořsku, mají na svědomí dva teprve šestnáctiletí mladíci. Škoda na odcizených věcech a poškozených autech šplhá do...

1. října 2025  14:28

Největší investice v dějinách Žďáru. Kraj postaví moderní zařízení pro seniory

Volný pozemek před zdravotnickou školou ve Žďáře nad Sázavou změní podobu, vznikne tam moderní zařízení pro seniory. Stavbu za zhruba 700 milionů korun postaví Kraj Vysočina, který v září s městem...

1. října 2025  11:37

Advantage Consulting, s.r.o.
ZKUŠENÝ KONSTRUKTÉR (42-58.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Kraj Vysočina
nabízený plat: 42 000 - 58 000 Kč

Dalších 32 297 volných pozic

Stavba kolejí jihlavské polytechniky může pokračovat, rozhodlo odvolacího řízení

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) může pokračovat ve stavbě svých nových kolejí u Fritzovy ulice. Krajský úřad Středočeského kraje jako odvolací orgán sporu o stavbu kolejí vydal ve čtvrtek...

1. října 2025  9:05

Poslední velká uzavírka a pro letošek hotovo. Kudy řidiči v Jihlavě neprojedou

Poslední velká uzavírka v tomto roce v Jihlavě. Tak mluví primátor Jihlavy Petr Ryška o chystaných dopravních omezeních v Havlíčkově ulici, v místech okružní křižovatky u sila, která jsou postupně...

30. září 2025  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.