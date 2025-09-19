Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Radek Laudin
  14:00
Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského paláce v Itálii, Španělsku a Jižní Americe. Do politiky vstupuje v nadcházejících volbách poprvé.
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
5 fotografií

Proč chcete přestoupit z diplomacie do politiky?
Zdá se mi, že v našem politickém spektru chybí pravicová konzervativní strana. Byl jsem odjakživa volič ODS jako mnoho našich členů. Já i má rodina máme antikomunistickou minulost už od generace mých dědečků. Na politické scéně se už děje dost toho, co se nám nelíbí. Měli bychom proto vystoupit z komfortní zóny a snažit se s tím něco udělat.

Rozhovory s lídry

Tímto rozhovorem začíná představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně. Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění. Příští díl se zaměří na krajského lídra Stačilo! Otakara Březinu.

Ve kterém momentě jste přestal volit ODS?
Ve chvíli, kdy vznikl spolek SPOLU. V současnosti už ODS není pravicová konzervativní strana, jaká dříve byla.

Bydlíte v Brandýsku u Kladna ve Středočeském kraji. Jaký máte vztah k Vysočině?
Už jako chlapec jsem trávil víkendy i prázdniny v obci Kletečná, která se nedávno „proslavila“ tím, že tam chovají tygry. Kamarád mého otce si tam tehdy pořídil nemovitost, dával ji dohromady, tak jsme se mu snažili pomoci. Tam jsem se třeba naučil chytat ryby jen na vlasec.

V posledních letech jste tu někdy býval?
Za mého působení v Itálii jsem zastupoval Kraj Vysočina při jednáních s regionem, který se jmenuje Friuli-Venezia Giulia. Stál jsem u položení základů spolupráce, která pokračuje dodnes.

Proč nejste lídrem ve Středočeském kraji, kde žijete?
Já si nekladl žádné podmínky, kde bych měl nebo neměl být.

Nechal jste to na rozhodnutí strany?
Kontakty našeho celostátního předsedy Petra Macinky a krajského předsedy na Vysočině Libora Formana vyústily v to, že bych měl být lídrem v tomto kraji.

Volební kalkulačka 2025

Je pravda, že na kandidátce za vámi už následuje třináct jmen z Kraje Vysočina.
Beru to tak, že jsem ve své dosavadní praxi zastupoval vždy všechny kraje naší republiky v různých odvětvích. Ať už to byly kulturní spolupráce, či na bázi byznysu. Musel jsem univerzálně zastupovat jakýkoliv kraj, poznat jeho přednosti, potřeby.

Karel Beran

  • Narodil se v roce 1966 a vyrůstal na pražských Vinohradech.
  • Vystudoval ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity a získal titul inženýr.
  • Kariéru na ministerstvu zahraničí zahájil v roce 1992. Vystřídal tam různé vedoucí funkce.
  • Později zastával post generálního konzula v Miláně. Byl také velvyslancem pro Španělsko a Andorské knížectví, později i pro Argentinu, Paraguay a Uruguay.
  • Hovoří anglicky, španělsky, italsky a rusky.
  • Má čtyři děti a ve volném čase se rád věnuje sportu.

Není škoda, že znovu jako Motoristé neopakujete společnou kandidaturu s hnutím Přísaha?
Za mě to škoda není. Pro mě je důležitý náš program a byl bych nerad, kdyby se rozdrobil či modifikoval podle nějakých potřeb. Vždy je složité, když máte nějakého partnera. A oficiální stránka věci je taková, že Přísaha rozhodla, že se nechce s Motoristy dále propojovat. Takže možná je to škoda pro Přísahu.

Jaká je podle vás největší přednost Vysočiny?
Je z logistického hlediska důležitým regionem mezi Čechami a Moravou. Jsou tady poctiví a pracovití lidé. Ti jsou pravou předností kraje. Vysočinu teď čeká boom související s rozšířením dukovanské elektrárny.

V čem to bude pro kraj příležitost?
Stát by měl podpořit modernizaci klíčové infrastruktury. Možná by měl zvážit i zkapacitnění železniční dopravy. Je projekt vysokorychlostní železnice, který má bohužel své minusy. Celkově budou velké investice, bavíme se o přílivu pracovních sil. Hovoří se o propojení s privátním sektorem a jeho zapojení až ze šedesáti procent. Rozvoji Vysočiny v příštích deseti letech prospěje, že budou pracovní příležitosti a zmírní se odliv lidí z kraje.

Kde vidíte největší problém Vysočiny, na kterém je potřeba zapracovat?
Jak na různých místech během kampaně hovoříme s občany, tak jsou to zdravotnictví, doprava samozřejmě. To trápí lidi. Možná otázka, jak to bude s emisními povolenkami pro domácnosti. To je silné téma. V neposlední řadě je tady problém retenčních nádrží pro zadržování vody. S tím vším chceme něco dělat, máme to v programu. Vydali jsme osm milionů výtisků našeho programu a probíhá další dotisk.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Tady v kraji je letitý problém s nedostatkem zubařů. Co s tím?
Chceme, aby probíhaly systémové motivace. Vyšší úhrady a bonusy pro nové registrace. Aby to přitáhlo lékaře i do jiných regionů. Ve zdravotnictví jsou taky neprůhledná výběrová řízení. Chceme, aby existoval transparentní systém, který by byl řízen přímo zdravotními pojišťovnami. Rádi bychom zajistili digitalizaci a modernizaci zdravotnictví v tom smyslu, aby existovaly jednotné elektronické systémy. To v dnešní době neexistuje. Dochází tak k problémům u pacientů, ke zdvojování agend. Chtěli bychom i zvýšit pravomoci sester, aby lékařům ubylo trošku práce. Je potřeba se zasadit o flexibilní úvazky, to by taky mělo pomoci, stejně jako smluvní mzdy.

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025)
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025)
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025)
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025)
5 fotografií

Vy jste procestoval svět, žil v několika zemích. Co byste z nich chtěl přenést k nám?
Obecně respekt a základní slušnost. Někdy mi při sledování dění v našem parlamentu připadá, že jsme za posledních třicet let urazili cestu tam, kam jsem si nepředstavoval. Chtěl bych, aby mé zkušenosti pomohly něco změnit na současné politice. Způsob, jakým se u nás politika v současnosti vede, pak následně znamená, že občané už v politiku nevěří, nezajímá je. A otázkou zůstává, kolik z nich si ještě řekne, že stojí za to jít volit. Dnes se hovoří o tom, že máme tři miliony občanů na hranici chudoby. To je poměrně zvláštní a nevím, jak a čím jsme k tomu dospěli. I mě samotnému se nežije úplně dobře, abych řekl pravdu. To vše, co na nás dopadlo, od pandemie až po agresi Ruska na Ukrajině, má samozřejmě svoje důsledky. A já se domnívám, že se věci daly řešit lépe. Nebo že je ještě příležitost něco změnit.

Jak se jako Motoristé díváte na oblast životního prostředí?
My jsme pro ekologii, ale pro rozumnou ekologii. Musí být v rovnováze hospodářská a ekologická část. Jsme odpůrci Green Dealu. Od toho se všechno odvíjí. Teď se dostáváme do velké drahoty energií a něco dalšího se chystá. Je to jako temný mrak za našimi zády. Nechci, aby občané, kteří musí topit uhlím nebo dřívím, se dostávali do potíží. Dnes když chcete moderní technologie na vytápění, tak i když jsou dotované, hovoříme o statisících. Když se tyto věci začaly řešit, tak já ještě žil u Mělníka v domě z roku 1910 po rodičích. Po návratu z Argentiny jsem tam ještě donedávna bydlel. Z toho důvodu, že jsem už ten dům neutáhl, jsem ho musel prodat. Přesunul jsem se do něčeho modernějšího, menšího. A to nebylo jednoduché.

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Vy byste asi díky své dosavadní praxi mohl být ministrem zahraničí, kdyby nastala vhodná konstelace. Měl byste o to zájem?
Nejde mi o osobní ambice stát se ministrem, získat nějaký post. Moje role je, že chci podpořit vstup nové strany do parlamentu, která bude reprezentovat konzervativní pravici. A máme linie, přes které nejdeme. Mezi ně patří, že vláda musí jít tvrdě směrem k Evropské komisi, jinak nedostane naši podporu. Nepodpořili bychom ani vládu podporovanou komunisty, tedy hnutím Stačilo!

Na závěr odlehčeme. Vy jste působil kromě jiných zemí také v Argentině. Kdyby se tam někdo ze čtenářů chystal, co mu doporučíte?
V první řadě bych doporučil obezřetnost. Hlavní město je nebezpečné i za bílého dne na jakémkoliv místě. Na první pohled vypadá všechno v pořádku, ale jsou schopni vás tam přepadnout jen kvůli tomu, že držíte v ruce iPhone. Třeba Boca, historická část Buenos Aires, kde působí fotbalový klub Boca Juniors. Tam pokud šel český turista, tak v téměř 99 procentech případů byl okraden, připraven o doklady. Jinak je Argentina krásná země. Má neuvěřitelné přírodní bohatství. Jen letecké spojení tam nemají ideální. Dá se tam ale jinak podnikat mnoho věcí. Mají skvělou infrastrukturu pro lyžování. Můžete se podívat na konec světa do Ohňové země. Taky na ledovce, vodopády. Rozhodně bych doporučil i Mendozu, nejznámější oblast pěstování vín.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili...

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kličkoval, pak nadýchal přes dvě promile. Řidič putoval z D1 na záchytku

Ten řidič nemůže být v pořádku, pomyslel si ve čtvrtek ráno jiný šofér na dálnici D1 u Měřína, když před ním ze strany na stranu kličkovalo Audi A4. A tak zavolal na policii. Hlídka vozidlo zastavila...

19. září 2025  9:44

Zastávka, nástupiště i přechod. Cestující vlakem získají ve Velkém Meziříčí lepší zázemí

Jako rozsáhlou a velkorysou označuje vedení Velkého Meziříčí rekonstrukci vlakové zastávky v Družstevní ulici, která začala zkraje září. Stanice v blízkosti centra města prochází nyní obnovou za více...

19. září 2025  6:35

Na Havlíčkobrodsku vlak srazil a zabil člověka. Podruhé za 24 hodin

Mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec ve čtvrtek odpoledne nákladní vlak srazil a usmrtil člověka. Oznámila to mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli nehodě přerušily provoz vlaků na...

18. září 2025  21:49

Poplatek za pohotovost? Pětistovka už by někoho trochu odradit mohla, říká primář

Premium

Dvanáct let je primářem dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Ovšem místo toho, aby se Martin Zimen prioritně staral o jeho chod, řeší až příliš často obsazenost pohotovostní služby a její zneužívání....

18. září 2025

Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc

Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...

18. září 2025  16:56

Jak s eurem a sňatky homosexuálů? Studenti pozvali na debatu politické špičky

Přijetí eura, pomoc Ukrajině, zakotvení zákona o referendu či plnohodnotná manželství pro homosexuální páry. To jsou jen některá z témat, o nichž se hovořilo na politické debatě ve žďárské knihovně....

18. září 2025  12:17

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Už žádné výpadky elektřiny. V Neufe jsou soběstační, energie ovládá počítač

Hrdinové moderní energetiky. Tak se jmenuje soutěž o nejzajímavější projekty, jež využívají obnovitelné zdroje a nabízejí ucelená chytrá řešení. Hlavní cenu mezi firmami si letos odnesla společnost...

18. září 2025  8:10

Vlak na Havlíčkobrodsku usmrtil člověka, provoz stál déle než tři hodiny

Vlak na Havlíčkobrodsku ve středu odpoledne srazil a usmrtil člověka, uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. České dráhy kvůli tomu na déle než tři hodiny přerušily provoz vlaků. Obnovili jej před...

17. září 2025  19:56

Velbloud v zemi nikoho má reálný základ, představení uvádí Horácké divadlo

Na reálném základu je postaven příběh, který měl v sobotu českou premiéru v Horáckém divadle Jihlava. Na jevišti ožilo téma z poválečného Československa o skupině skautů, která putuje z Havlíčkova...

17. září 2025  15:04

Střídání uzavírek. Řidiče čeká od čtvrtka při průjezdu sídlištěm změna

Finální vrstvy asfaltu už dostává Žižkova ulice, část hlavního tahu ze Žďáru nad Sázavou na Havlíčkův Brod. Po jeden a půl měsíce trvající rekonstrukci bude první úsek silnice I/19 otevřen ve čtvrtek...

17. září 2025  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.