Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Proč chcete přestoupit z diplomacie do politiky?
Zdá se mi, že v našem politickém spektru chybí pravicová konzervativní strana. Byl jsem odjakživa volič ODS jako mnoho našich členů. Já i má rodina máme antikomunistickou minulost už od generace mých dědečků. Na politické scéně se už děje dost toho, co se nám nelíbí. Měli bychom proto vystoupit z komfortní zóny a snažit se s tím něco udělat.
Tímto rozhovorem začíná představení hlavních stran, jež v říjnových volbách usilují na Vysočině o křesla ve Sněmovně. Pořadí určil výsledek posledních sněmovních voleb a u stran, které v nich tehdy nekandidovaly, průzkumy veřejného mínění. Příští díl se zaměří na krajského lídra Stačilo! Otakara Březinu.
Ve kterém momentě jste přestal volit ODS?
Ve chvíli, kdy vznikl spolek SPOLU. V současnosti už ODS není pravicová konzervativní strana, jaká dříve byla.
Bydlíte v Brandýsku u Kladna ve Středočeském kraji. Jaký máte vztah k Vysočině?
Už jako chlapec jsem trávil víkendy i prázdniny v obci Kletečná, která se nedávno „proslavila“ tím, že tam chovají tygry. Kamarád mého otce si tam tehdy pořídil nemovitost, dával ji dohromady, tak jsme se mu snažili pomoci. Tam jsem se třeba naučil chytat ryby jen na vlasec.
V posledních letech jste tu někdy býval?
Za mého působení v Itálii jsem zastupoval Kraj Vysočina při jednáních s regionem, který se jmenuje Friuli-Venezia Giulia. Stál jsem u položení základů spolupráce, která pokračuje dodnes.
Proč nejste lídrem ve Středočeském kraji, kde žijete?
Já si nekladl žádné podmínky, kde bych měl nebo neměl být.
Nechal jste to na rozhodnutí strany?
Kontakty našeho celostátního předsedy Petra Macinky a krajského předsedy na Vysočině Libora Formana vyústily v to, že bych měl být lídrem v tomto kraji.
Je pravda, že na kandidátce za vámi už následuje třináct jmen z Kraje Vysočina.
Beru to tak, že jsem ve své dosavadní praxi zastupoval vždy všechny kraje naší republiky v různých odvětvích. Ať už to byly kulturní spolupráce, či na bázi byznysu. Musel jsem univerzálně zastupovat jakýkoliv kraj, poznat jeho přednosti, potřeby.
Není škoda, že znovu jako Motoristé neopakujete společnou kandidaturu s hnutím Přísaha?
Za mě to škoda není. Pro mě je důležitý náš program a byl bych nerad, kdyby se rozdrobil či modifikoval podle nějakých potřeb. Vždy je složité, když máte nějakého partnera. A oficiální stránka věci je taková, že Přísaha rozhodla, že se nechce s Motoristy dále propojovat. Takže možná je to škoda pro Přísahu.
Jaká je podle vás největší přednost Vysočiny?
Je z logistického hlediska důležitým regionem mezi Čechami a Moravou. Jsou tady poctiví a pracovití lidé. Ti jsou pravou předností kraje. Vysočinu teď čeká boom související s rozšířením dukovanské elektrárny.
V čem to bude pro kraj příležitost?
Stát by měl podpořit modernizaci klíčové infrastruktury. Možná by měl zvážit i zkapacitnění železniční dopravy. Je projekt vysokorychlostní železnice, který má bohužel své minusy. Celkově budou velké investice, bavíme se o přílivu pracovních sil. Hovoří se o propojení s privátním sektorem a jeho zapojení až ze šedesáti procent. Rozvoji Vysočiny v příštích deseti letech prospěje, že budou pracovní příležitosti a zmírní se odliv lidí z kraje.
Kde vidíte největší problém Vysočiny, na kterém je potřeba zapracovat?
Jak na různých místech během kampaně hovoříme s občany, tak jsou to zdravotnictví, doprava samozřejmě. To trápí lidi. Možná otázka, jak to bude s emisními povolenkami pro domácnosti. To je silné téma. V neposlední řadě je tady problém retenčních nádrží pro zadržování vody. S tím vším chceme něco dělat, máme to v programu. Vydali jsme osm milionů výtisků našeho programu a probíhá další dotisk.
Tady v kraji je letitý problém s nedostatkem zubařů. Co s tím?
Chceme, aby probíhaly systémové motivace. Vyšší úhrady a bonusy pro nové registrace. Aby to přitáhlo lékaře i do jiných regionů. Ve zdravotnictví jsou taky neprůhledná výběrová řízení. Chceme, aby existoval transparentní systém, který by byl řízen přímo zdravotními pojišťovnami. Rádi bychom zajistili digitalizaci a modernizaci zdravotnictví v tom smyslu, aby existovaly jednotné elektronické systémy. To v dnešní době neexistuje. Dochází tak k problémům u pacientů, ke zdvojování agend. Chtěli bychom i zvýšit pravomoci sester, aby lékařům ubylo trošku práce. Je potřeba se zasadit o flexibilní úvazky, to by taky mělo pomoci, stejně jako smluvní mzdy.
Vy jste procestoval svět, žil v několika zemích. Co byste z nich chtěl přenést k nám?
Obecně respekt a základní slušnost. Někdy mi při sledování dění v našem parlamentu připadá, že jsme za posledních třicet let urazili cestu tam, kam jsem si nepředstavoval. Chtěl bych, aby mé zkušenosti pomohly něco změnit na současné politice. Způsob, jakým se u nás politika v současnosti vede, pak následně znamená, že občané už v politiku nevěří, nezajímá je. A otázkou zůstává, kolik z nich si ještě řekne, že stojí za to jít volit. Dnes se hovoří o tom, že máme tři miliony občanů na hranici chudoby. To je poměrně zvláštní a nevím, jak a čím jsme k tomu dospěli. I mě samotnému se nežije úplně dobře, abych řekl pravdu. To vše, co na nás dopadlo, od pandemie až po agresi Ruska na Ukrajině, má samozřejmě svoje důsledky. A já se domnívám, že se věci daly řešit lépe. Nebo že je ještě příležitost něco změnit.
Jak se jako Motoristé díváte na oblast životního prostředí?
My jsme pro ekologii, ale pro rozumnou ekologii. Musí být v rovnováze hospodářská a ekologická část. Jsme odpůrci Green Dealu. Od toho se všechno odvíjí. Teď se dostáváme do velké drahoty energií a něco dalšího se chystá. Je to jako temný mrak za našimi zády. Nechci, aby občané, kteří musí topit uhlím nebo dřívím, se dostávali do potíží. Dnes když chcete moderní technologie na vytápění, tak i když jsou dotované, hovoříme o statisících. Když se tyto věci začaly řešit, tak já ještě žil u Mělníka v domě z roku 1910 po rodičích. Po návratu z Argentiny jsem tam ještě donedávna bydlel. Z toho důvodu, že jsem už ten dům neutáhl, jsem ho musel prodat. Přesunul jsem se do něčeho modernějšího, menšího. A to nebylo jednoduché.
Vy byste asi díky své dosavadní praxi mohl být ministrem zahraničí, kdyby nastala vhodná konstelace. Měl byste o to zájem?
Nejde mi o osobní ambice stát se ministrem, získat nějaký post. Moje role je, že chci podpořit vstup nové strany do parlamentu, která bude reprezentovat konzervativní pravici. A máme linie, přes které nejdeme. Mezi ně patří, že vláda musí jít tvrdě směrem k Evropské komisi, jinak nedostane naši podporu. Nepodpořili bychom ani vládu podporovanou komunisty, tedy hnutím Stačilo!
Na závěr odlehčeme. Vy jste působil kromě jiných zemí také v Argentině. Kdyby se tam někdo ze čtenářů chystal, co mu doporučíte?
V první řadě bych doporučil obezřetnost. Hlavní město je nebezpečné i za bílého dne na jakémkoliv místě. Na první pohled vypadá všechno v pořádku, ale jsou schopni vás tam přepadnout jen kvůli tomu, že držíte v ruce iPhone. Třeba Boca, historická část Buenos Aires, kde působí fotbalový klub Boca Juniors. Tam pokud šel český turista, tak v téměř 99 procentech případů byl okraden, připraven o doklady. Jinak je Argentina krásná země. Má neuvěřitelné přírodní bohatství. Jen letecké spojení tam nemají ideální. Dá se tam ale jinak podnikat mnoho věcí. Mají skvělou infrastrukturu pro lyžování. Můžete se podívat na konec světa do Ohňové země. Taky na ledovce, vodopády. Rozhodně bych doporučil i Mendozu, nejznámější oblast pěstování vín.