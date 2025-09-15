V Jihlavě odpoledne Babiš zakončil sérii mítinků, které měl v severozápadním koutu Vysočiny. Po Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě měl den vrcholit v Jihlavě. Na zdejším Masarykově náměstí mu doprovod dělali i další špičky ANO – Karel Havlíček a Alena Schillerová.
„Babiše už ne!“ nebo „Stát není firma.“ To však předseda hnutí, jež je velkým favoritem letošních voleb, v Jihlavě slyšel. Na Vysočině šlo v tomto předvolebním období o dosud největší a nejhlasitější antidemonstraci.
Občas k protestujícím skrze mezeru mezi oběma skupinami, kterou hlídali policisté z antikonfliktního týmu, pronikl někdo z tábora Babišových příznivců a došlo k několika strkanicím.
„Vy jste se zbláznili?“ křičel na studenty hubený šedovlasý muž ve světlé košili, který opakovaně vrážel do jejich první řady.
„Vy s nimi souhlasíte, když je natáčíte?“
„A vy jste kdo? Vy s těma mladejma souhlasíte, že jo, když je nahráváte?“ zastupovala s křikem reportérovi iDNES.cz cestu starší žena a snažila se zabránit natáčení.
Dvě ženy si nabraly Babišových letáků a knih plné nákupní tašky a plánovaly, že jimi podělí známé a příbuzné.
Někteří teenageři stranou demonstrantů se bavili tím, že si babišovce natáčeli na mobily a vyvolávali tak krátké bezvýsledné honičky v davu.
Veselí při Babišových proslovech vzbudil Rom středního věku, v Jihlavě nazývaný Černý perla. Svérázný muž je známý tím, že za nocí z vlastní vůle za pronášení květnatých monologů uklízí veřejná prostranství. Babišovi položil nepříliš srozumitelný dotaz ohledně třídění odpadu v Evropské unii.
Babiš ukončil akci informacím ke shromáždění, že mítink odpůrců svolal „člověk, který je stejný fanatik, jako ten, co mě praštil“.
Někteří příznivci zvládli tři mítinky za den
Hlasitou demonstrací v Jihlavě skončil pondělní výjezd Andreje Babiše na Vysočinu. Už dopoledne byl v Ledči nad Sázavou, o hodinu a půl později v sousední Světlé nad Sázavou. Oba mítinky se obešly bez jakýchkoliv narušení. Účastnili se jich z drtivé většiny senioři, ve Světlé bylo i několik středoškoláků. Nikterak se ale neprojevovali.
V Havlíčkově Brodě si půl hodiny po poledni na Havlíčkovo náměstí přišlo Andreje Babiše poslechnout asi sto lidí, rovněž vesměs vyššího věku. S předsedou ANO se mnozí fotili a žádali o podpisy. V diskusi Babiš opakoval, jak špatná je současná vláda a sliboval, co všechno, pokud bude vládnout, změní a zlepší. Žádného konkrétního řešení se však lidé nedočkali, na dotazy ohledně covidu pak Babiš reagoval podrážděně.
Reportér iDNES.cz si všiml, že někteří senioři stihli objet všechny tři mítinky. Mezi Babišovými stoupenci patřili k nejaktivnějším, jejich potlesk byl nejvýraznější. „Ať žije Babiš,“ hlasitě zakřičeli v Ledči nad Sázavou.