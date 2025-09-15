Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Autor: ,
  19:15
Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup desítek středoškoláků s transparenty, kteří pískali na píšťalky, chřestili klíči a skandovali hesla proti Babišovi. Příznivců byly stovky.

V Jihlavě odpoledne Babiš zakončil sérii mítinků, které měl v severozápadním koutu Vysočiny. Po Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě měl den vrcholit v Jihlavě. Na zdejším Masarykově náměstí mu doprovod dělali i další špičky ANO – Karel Havlíček a Alena Schillerová.

„Babiše už ne!“ nebo „Stát není firma.“ To však předseda hnutí, jež je velkým favoritem letošních voleb, v Jihlavě slyšel. Na Vysočině šlo v tomto předvolebním období o dosud největší a nejhlasitější antidemonstraci.

Předvolební mítink hnutí ANO v Jihlavě. Andrej Babiš tu měl své příznivce, ale i nemálo odpůrců. (15. září 2025)
Předvolební mítink hnutí ANO v Jihlavě. Andrej Babiš tu měl své příznivce, ale i nemálo odpůrců. (15. září 2025)
Předvolební mítink hnutí ANO v Jihlavě. Andrej Babiš tu měl své příznivce, ale i nemálo odpůrců. (15. září 2025)
Předvolební mítink hnutí ANO v Jihlavě. Andrej Babiš tu měl své příznivce, ale i nemálo odpůrců. (15. září 2025)
11 fotografií

Občas k protestujícím skrze mezeru mezi oběma skupinami, kterou hlídali policisté z antikonfliktního týmu, pronikl někdo z tábora Babišových příznivců a došlo k několika strkanicím.

„Vy jste se zbláznili?“ křičel na studenty hubený šedovlasý muž ve světlé košili, který opakovaně vrážel do jejich první řady.

„Vy s nimi souhlasíte, když je natáčíte?“

„A vy jste kdo? Vy s těma mladejma souhlasíte, že jo, když je nahráváte?“ zastupovala s křikem reportérovi iDNES.cz cestu starší žena a snažila se zabránit natáčení.

Dvě ženy si nabraly Babišových letáků a knih plné nákupní tašky a plánovaly, že jimi podělí známé a příbuzné.

Někteří teenageři stranou demonstrantů se bavili tím, že si babišovce natáčeli na mobily a vyvolávali tak krátké bezvýsledné honičky v davu.

Premiér Fiala přijel na Ostravsko. Táhni na Západ, pokřikovali na něj lidé

Veselí při Babišových proslovech vzbudil Rom středního věku, v Jihlavě nazývaný Černý perla. Svérázný muž je známý tím, že za nocí z vlastní vůle za pronášení květnatých monologů uklízí veřejná prostranství. Babišovi položil nepříliš srozumitelný dotaz ohledně třídění odpadu v Evropské unii.

Babiš ukončil akci informacím ke shromáždění, že mítink odpůrců svolal „člověk, který je stejný fanatik, jako ten, co mě praštil“.

Někteří příznivci zvládli tři mítinky za den

Hlasitou demonstrací v Jihlavě skončil pondělní výjezd Andreje Babiše na Vysočinu. Už dopoledne byl v Ledči nad Sázavou, o hodinu a půl později v sousední Světlé nad Sázavou. Oba mítinky se obešly bez jakýchkoliv narušení. Účastnili se jich z drtivé většiny senioři, ve Světlé bylo i několik středoškoláků. Nikterak se ale neprojevovali.

V Havlíčkově Brodě si půl hodiny po poledni na Havlíčkovo náměstí přišlo Andreje Babiše poslechnout asi sto lidí, rovněž vesměs vyššího věku. S předsedou ANO se mnozí fotili a žádali o podpisy. V diskusi Babiš opakoval, jak špatná je současná vláda a sliboval, co všechno, pokud bude vládnout, změní a zlepší. Žádného konkrétního řešení se však lidé nedočkali, na dotazy ohledně covidu pak Babiš reagoval podrážděně.

Reportér iDNES.cz si všiml, že někteří senioři stihli objet všechny tři mítinky. Mezi Babišovými stoupenci patřili k nejaktivnějším, jejich potlesk byl nejvýraznější. „Ať žije Babiš,“ hlasitě zakřičeli v Ledči nad Sázavou.

Vstoupit do diskuse (112 příspěvků)

Nejčtenější

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

Kamionu se za jízdy nečekaně převrátil vlek, trefil projíždějící osobní vůz

O velkém štěstí v neštěstí může mluvit řidič osobního vozidla Citroën, který ve středu po deváté hodině ranní jel u obce Studnice na Třebíčsku. Do jeho vozu totiž nečekaně narazil vlek uvolněný z...

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

Nová naučná stezka se sochami a minirozhlednou upomíná na zavraždění Mariany

„Tohle ještě nic není, běžte si to projít celé, je to nádhera,“ říká u cedule s dřevořezbou dívky hovorný penzista v klobouku. Příběhem dívky Mariany, zavražděné v roce 1689 lupičem nedaleko Štěměch...

Památky na Vysočině zlákaly víc návštěvníků, polepšily si hlavně Telč a Lipnice

Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) na Vysočině navštívilo v době od ledna do konce srpna celkem 117 882 lidí. Je to o jedenáct procent více než loni za stejnou dobu. Vyplývá to ze...

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

Tři stovky příznivců a asi o polovinu méně jeho odpůrců. Andreje Babiše na jeho předvolebním mítinku v Jihlavě čekalo bouřlivé přivítání. O zvukovou kulisu se staral zejména zástup středoškoláků s...

15. září 2025  19:15

Z vraždy muže na Pelhřimovsku obvinili jeho manželku, hrozí jí až 18 let

Kriminalisté z Vysočiny vyšetřují vraždu, která se stala na začátku září v Božejově na Pelhřimovsku. V rodinném domě tam jednašedesátiletá žena zřejmě zabila v hádce svého o osm let staršího manžela....

15. září 2025  12:58

Rizikové křížení silnic Veverka na Třebíčsku už je po úpravách průjezdné

Silničáři dokončili úpravy nebezpečné křižovatky Veverka na silnici I/23 u Rokytnice nad Rokytnou. Na příjezdech po vedlejších silnicích od samoty Veverka a od Chlístova byly posunuty značky „dej...

15. září 2025  11:44

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:19

Psi, bobří ocasy i šneci. Jídelníček starých Horáků byl pestrý

Premium

Zmíní-li se strava našich předků na Horácku – tedy zjednodušeně řečeno i ve velké části Vysočiny – vybaví se většině lidí nejspíš brambory. Možná i hrách, kroupy, zelí. Navzdory bídě ale byly pokrmy...

14. září 2025

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Nejen brambory, ale i vodní melouny mohou být z Vysočiny. Není to nesmyslné tvrzení z kategorie sci-fi. Farmáři z Útěchoviček na Pelhřimovsku už třetí sezonu melouny pěstují a přímo u pole také...

13. září 2025  9:08

Skvost Moravy v nenápadném kostele. Historické varhany obdivují i světoví odborníci

Cílem varhanářů, varhaníků a dalších umělců z celé republiky i ze zahraničí je nyní často Sněžné na Žďársku. Tamní kostel svatého Kříže totiž ukrývá skutečný historický skvost - barokní varhany z...

12. září 2025  16:09

KSČM se neměla schovávat za Stačilo!, spojuje se s populisty, říká komunistka od Paroubka

Premium

Osmnáct let byla Helena Vrzalová členkou KSČM. Ve straně to dotáhla až na krajskou předsedkyni na Vysočině. Na podzim ale předsednickou funkci složila a stranu opustila, protože nesouhlasí s...

12. září 2025

Pracují pro město a kraj, mají dvě placené funkce. A chtějí se stát i poslanci

V nadcházejících sněmovních volbách kandidují na Vysočině i politici, kteří už nyní mají dvě placené funkce a usilují o třetí. Zároveň je i řada těch, kteří jsou nyní vytížení na radnicích a vedle...

12. září 2025  7:30

Slaměnou Sněhurku se sedmi trpaslíky u Jakubova nahradil Rákosníček a dva žabáci

Pohádkový Rákosníček a dvě žáby v nadreálné velikosti zkrášlují od víkendu příjezd po silnici I/38 do Jakubova na Třebíčsku. Místní tvůrci zde jako každoročně už po jednadvacáté vytvořili na...

11. září 2025  14:34

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Spotřeba mléčných výrobků roste, jsou však příliš levné, shodli se experti z oboru

V Česku druhým rokem po sobě stoupá spotřeba mléčných výrobků. Každý Čech jich za poslední rok zkonzumoval v průměru 261 kilogramů, o šest kilo více než před rokem. Mléčné výrobky jsou však příliš...

11. září 2025  11:55

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

KoresponDance, mezinárodní festival tance, nového cirkusu a pohybového divadla, se po svém červnovém zahájení v Jihlavě a červencovém vyvrcholení ve Žďáře nad Sázavou rozloučí s diváky v Novém Městě...

11. září 2025  8:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.