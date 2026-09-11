Hnutí šéfa Andreje Babiše předsedá na Vysočině Martin Kukla. Ten redakci iDNES.cz ani na opakované žádosti neodpověděl, proč kandidáta v regionu nevybrali. Ani koho by věrným voličům ANO doporučil na Žďársku volit. A to tam do horní komory Parlamentu ČR kandidují hned dva jeho koaliční partneři z hejtmanství: poslanec Radek Koten z SPD a novoměstský starosta a bývalý šéf SOCDEM Michal Šmarda (bezpartijní).
Jen o něco málo sdílnější než Kukla byl ministr a první místopředseda ANO Karel Havlíček. „Žďár nad Sázavou není jediný obvod, kde ANO kandidáta nemá. Předsednictvo se tak rozhodlo. Více to komentovat nebudeme,“ uvedl Havlíček. Ani on voličům vládního hnutí nedoporučil, koho na Žďársku volit.
V jeho funkcích by mohl vzniknout časem docela chaos. Otázkou je, proč člověk, který je poslancem, kandiduje do Senátu. Já tomu nerozumím. Nemyslím si, že když se z poslance stane senátor, tak získá víc možností, jak ovlivňovat život ve svém regionu. To poslanec má těch možností víc. Tohle by neudělal člověk, který chce být užitečnější.
Michal Šmardakandidát SOCDEM na post senátora o Radku Kotenovi (SPD)
Neoficiálně se v politických kruzích hovoří o tom, že Kuklu postavil premiér Andrej Babiš před hotovou věc s tím, že Žďársko uvolnil hnutí Naše Česko hejtmana Martina Kuby, respektive hnutí MY dalšího hejtmana Martina Netolického. A právě Netolický podporuje ve volbách starostu Šmardu, bývalého kolegu ze SOCDEM. Byl i u startu jeho předvolební kampaně. Obě hnutí, Naše Česko i MY, spolupracují a nejsou vůči premiéru Babišovi tak ostrá jako současná parlamentní opozice. Spekuluje se o tom, že jednou by mohla být v případě voličského zájmu koaličními partnery ANO.
„Nejsem určitě domluvený s pány Babišem nebo Kubou,“ uvedl starosta Šmarda s tím, že ani s nikým dalším z hnutí ANO o své kandidatuře nejednal. Bere to tak, že koaličním kandidátem současné vlády na Žďársku je poslanec Koten z SPD.
Proč se „zapomnělo“ na Rybu?
I ten ale tvrdí, že se s nikým z hnutí ANO nedomlouval. A velmi ho překvapilo, že nejsilnější vládní hnutí v jeho domovské oblasti nikoho nenasadilo. „Neřešil jsem podporu. Uvidíme, jak dopadne první kolo. Pokud by dopadlo dobře, požádal bych si o podporu,“ popsal Koten.
Podle Šmardy si ANO racionálně vyhodnotilo, že letos nepostaví kandidáta na Žďársku. V minulých volbách tam totiž jejich kandidát Libor Černý skončil až na čtvrtém místě.
Zajímavostí ale je, že na Žďársku žije výrazná postava ANO, generál Drahoslav Ryba, bývalý ředitel hasičů v Česku a současný poslanec Babišova hnutí.
ANO předloni Rybu poslalo jako poslance do senátních voleb na Třebíčsku, kde nebydlel. Přesto se tam dostal do druhého kola, v němž nakonec prohrál. A nyní ho hnutí nenasazuje v jeho domovském Žďársku, kde je známější...
Šmarda Kotenovi nerozumí
Michal Šmarda říká, že nechce žádat o stranickou podporu hnutí ANO. „Budu se ucházet o podporu všech voličů, a to i voličů ANO,“ doplnil. A diví se, proč Koten kandiduje do Senátu, když je teď poslancem za SPD. Navíc má další placenou funkci na jihlavském hejtmanství, kde šéfuje výboru ohledně rozšíření dukovanské elektrárny.
„V jeho funkcích by mohl vzniknout časem docela chaos. Otázkou je, proč člověk, který je poslancem, kandiduje do Senátu. Já tomu nerozumím. Nemyslím si, že když se z poslance stane senátor, tak získá víc možností, jak ovlivňovat život ve svém regionu. To poslanec má těch možností víc. Tohle by neudělal člověk, který chce být užitečnější,“ míní Šmarda.
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Podle Kotena vznikla jeho kandidatura tak, že ho navrhlo vedení SPD.„Protože chodím do médií a ve žďárském okrese jsem mediálně nejviditelnější. Naše krajská organizace to podpořila,“ popsal Koten.
V případě zvolení je připraven skončit jako poslanec. Práce v Poslanecké sněmovně se podle něj zhoršila poté, co tam vstoupil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. V Senátu by podle něj byla klidnější atmosféra.
„Teď jsme vládní poslanci a návrhy se dají konečně prosadit. Senát nám ale bohužel vrací zákony. Řekl bych, že skoro jen z plezíru, protože to chce zdržovat. Kdyby se do Senátu dostalo více normálních lidí, prosadili bychom v krátké době důležité změny. Práce poslance mě baví. Není to tak, že bych chtěl utéct. V Senátu bych byl podobně platný,“ míní Radek Koten.
Nechtějí riskovat, myslí si Černý z ODS
Za ODS jde na Žďársku do voleb lékař Radek Černý. Podle něj jsou za přístupem hnutí ANO k tamním senátním volbám hlubší důvody. „Obecně záleží na typu voleb. ANO má své lokální patrioty do komunálních voleb pro praktickou politiku měst a obcí. Jsou bez většího přesahu a zájmu k celostátním tématům. V poslaneckých volbách, ale i v krajských jedou kandidáti na celostátní vlně. Viz třeba to heslo Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala. Jedou na tom, co zrovna pan Babiš naslibuje,“ uvedl Radek Černý.
A ví, že také centrální politický marketing premiérova hnutí je na velmi profesionální úrovni. „Takže v poslaneckých a krajských volbách záleží méně na tom, kdo kandiduje, a více na tom, na kterém je místě kandidátky,“ doplnil. Senátorské volby jsou podle kandidáta ODS jediné, kde je vše více o jednom člověku. Ten musí investovat jméno, čas, soukromí a peníze.
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„Musí taky dokázat relevantně argumentovat, proč on má být tím zvoleným, to znamená mít výsledky své práce a nějaké ‚renomé‘. Tady je ten doping celostátních témat a pevné voličské základny méně efektivní,“ míní kandidující lékař.
Konkrétně ve žďárském obvodu se dle jeho mínění v hnutí ANO nikdo nevyprofiloval. „Nikdo nechce riskovat a vzít osobní zodpovědnost, investovat čas a peníze do kampaně. I vzhledem k tradičně horším výsledkům v minulých několika senátních volbách,“ uzavřel Radek Černý.
„Méně peněz, větší dluhy, ale rychlá řešení“
Když na Žďársku uspěje Šmarda, bude to pro něj návrat do vyšší politiky. A jak on coby bývalý šéf SOCDEM vidí současnou vládu Andreje Babiše, který sociálním demokratům přebral spoustu voličů?
V odpovědi se starosta Nového Města snažil vyváženě najít klady a zápory. Na špatnou stranu zařadil seškrtání peněz pro kraje na opravy silnic, schodkový návrh státního rozpočtu a špatné vztahy mezi vládou a prezidentem.
Naopak ocenil, že ministr školství dělá ve svém resortu pozitivní změny k lepšímu. „Velmi dobrým způsobem se také postavili k palivové krizi, reagovali rychle. Efektivně přistupují k výstavbě jaderných bloků,“ kvitoval Šmarda. Ten byl před dvěma lety také u vzniku krajské koalice SOCDEM s ANO, SPD, PRO, Trikolorou za podpory Stačilo! Stále je i krajským zastupitelem a chce obhájit post starosty.
Klement chce svůj post obhájit
V současnosti je senátorem na Žďársku lidovec Josef Klement. V roce 2020 porazil ve druhém kole voleb právě Šmardu a své křeslo chce letos obhájit. Klement nechce spekulovat, proč ANO nenasadilo svého člověka do boje o Senát.
„Já pro náš region pracuji naplno šestým rokem. Když říkám naplno, myslím tím, že preferuji práci na plný úvazek bez nějakých ‚vedlejšáků‘. Snad je to i zadostiučinění. Pomohl jsem nejen s mobilním signálem, ale i ve zdravotnictví a dalších odvětvích,“ zhodnotil sám Klement svoje působení.