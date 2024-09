Na Vysočině postupují současní senátoři, soupeře budou mít z hnutí ANO

Hlasovat v senátních volbách přišlo na Třebíčsku téměř 35 procent voličů. Největší část z nich podpořila současnou senátorku a bývalou starostku Koněšína Hanu Žákovou, získala přes 41 procent hlasů. Druhý Drahoslav Ryba měl výraznější odstup deseti procent hlasů.

Další kandidáti proti této dvojici neměli šanci. Třetí starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý (SOCDEM) zůstal pod deseti procenty. Zbylí kandidáti měli do sedmi procent.

„Voliči dokázali ocenit moji šestiletou práci pro náš region a mě těší, v jakém na Třebíčsku přišli počtu. Ale ještě není všemu konec. Rozhodne až druhé kolo,“ vzkázala Žáková.

Právě přimět občany, aby volili ještě jednou, bude podle ní to nejtěžší. Stejně, jak to vnímala před šesti lety. Mnoho voličů totiž senátní volby po prvním kole pustí z hlavy. „Pro lidi je to obtížné, ke druhému kolu už se jim nechce, pro některé je to i obtížné,“ konstatovala.

Podle ní vedle práce pro region rozhodlo i to, že je na Třebíčsku místní. „V předminulém období, když jsem ještě byla starostkou, jsme měli senátora odjinud. Udělal spoustu práce. Ale když ho člověk potřeboval v regionu, nebyl tu. Neměl takové to místní srdce,“ pravila Žáková.

Místní srdce nemá ani Drahoslav Ryba, který ji bude soupeřem v druhém kole. Bývalý generální ředitel hasičského záchranného sboru žije na sousedním Žďársku. Do druhého kola senátních voleb ho vynesla zejména kandidatura za úspěšné hnutí ANO.

„Bude důležité, aby lidé přišli znovu za týden i ke druhému kolu voleb. Ideální by bylo, kdyby přišli i ti, jejichž kandidáti nyní neuspěli,“ svěřil se Ryba. Sám hodlá najezdit po Třebíčsku spoustu kilometrů a věnovat se zejména setkávání s lidmi.

Zároveň poukázal na to, že hnutí ANO má v Senátu málo zástupců. Chtěl by domopoci tomu, aby hrálo silnější roli. „Byť by si to někdo přál, Senát nelze zrušit. Musíme proto dosáhnout toho, abychom v něm hráli důležitější roli,“ doplnil.

O Chrudimsko si to rozdají dva Broďáci

Na Vysočině se o senátní post bojuje i na Chrudimsku, do něhož spadá větší část Havlíčkobrodska. Pikantní je, že o tento volební obvod si to nakonec rozdají dva kandidáti z Havlíčkova Brodu. Z lítého boje o každý hlas nakonec vzešel senátor Jan Tecl, který porazil brodského místostarostu Vladimíra Slávku o necelých pět set hlasů. Třetí skončil s odstupem a ziskem dvaceti procent starosta Hlinska Miroslav Krčil.

„Výsledky považuji za vysvědčení za práci, kterou jsem v uplynulých šesti letech odvedl nejen v Senátu, ale i v celém volebním obvodu,“ prohlásil Jan Tecl. Za hlasy poděkoval nejen voličům ODS, ale i jejích koaličních partnerů. Přeje si, aby v takovém počtu přišli i ve druhém kole.

Že mu bude soupeřem pro druhé kolo Vladimír Slávka, nečekal. „Ale na druhou stranu, je to zástupce nejsilnější politické strany v Česku,“ podotkl Jan Tecl na adresu svého soupeře pro druhé kolo.

A zároveň dobrého známého. Oba společně působili na radnici v Havlíčkově Brodě. „Známe se. Proto předpokládám, že kampaň i před druhým kolem bude naprosto korektní, jako dosud,“ konstatoval senátor.

Vladimír Slávka byl příjemně překvapený volební účastí. I v následujícím týdnu hodlá jezdit zejména po Chrudimsku a přesvědčovat voliče. Jak říká, region je pro něj trochu „za plotem“. Označuje ho za „pohrobka Východočeského kraje“ a chtěl by se zasloužit o jeho překreslení.

Že se ve druhém kole utká právě s Janem Teclem, považuje za mírně pikantní. „Dobře se známe z působení na havlíčkobrodské radnici. Předpokládám, že to bude férový souboj, při němž nemíním vytahovat žádné špinavé prádlo,“ řekl.