Druhé kolo začíná opět od nuly, ví čtveřice zájemců o Senát z Vysočiny

Do druhého kola senátních voleb na Vysočině postoupili Hana Žáková a Drahoslav Ryba (nahoře) za Třebíčsko. O Chrudimsko budou ve finále bojovat Jan Tecl a Vladimír Slávka. | foto: Archiv MAFRA

„Byl to opravdu výživný týden. Pokračovala jsem v kampani, zkoušela jsem mobilizovat voliče, aby druhé kolo nepodcenili, absolvovala jsem besedy s protikandidátem,“ vyjmenovala aktivity uplynulých šesti dní Žáková (STAN).

V prvním kole na Třebíčsku výrazně zvítězila. Někdejší starostka Koněšína získala přes 41 procent hlasů, bývalého generálního ředitele hasičského záchranného sboru Drahoslava Rybu porazila o deset procent. „Nic to ale neznamená. Druhé kolo začíná od nuly,“ varuje.

Pan Tecl je velkým favoritem druhého kola. Pokud bych náhodou zvítězil já, bylo by to pro mě velkým překvapením. Vladimír Slávka (ANO) kandidát na senátora za obchod Chrudimsko

Podporu do druhého kola má Žáková od stran pětikoalice. Snažila se o ni i u neúspěšného protikandidáta z prvního kola Zdeňka Ryšavého (SOCDEM), leč marně. Podobně to u něj zkoušel i Ryba, ale ani on veřejnou podporu nezískal. „Pan Ryšavý se konkrétně nevyjádřil,“ řekl Ryba.

I on měl týden mezi prvním a druhým kolem voleb nabitý. „Zrovna jsem mezi voliči v Třebíči,“ hlásil ve čtvrtek dopoledne. Kromě toho s Hanou Žákovou absolvoval i duely v televizi i rozhlasu.

Výsledek a rozdíl z prvního kola nepřeceňuje. „První kolo už neexistuje. Druhé startuje znovu od počátku,“ tvrdí.

Exstarosta proti místostarostovi

Ve volebním obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska, je druhé kolo soubojem dvou Broďáků z vedení města. Jan Tecl (ODS) býval starostou, posledních šest let je senátorem a post obhajuje. Vladimír Slávka je současným místostarostou.

„Pan Tecl je velkým favoritem druhého kola. Pokud bych náhodou zvítězil já, bylo by to pro mě velkým překvapením,“ prohlásil před druhým kolem Slávka.

Kolo první však skončilo velice těsně, Tecl v něm zvítězil jen o jedno a půl procenta, což bylo zhruba pět set hlasů.

„Očekávám opět velmi těsný výsledek, rozhodovat bude každý hlas,“ prohlásil Jan Tecl. V uplynulém týdnu si na svou stranu získal podporu od neúspěšného protikandidáta z kola prvního, bývalého místostarosty Chrudimi Romana Málka. „Velmi si toho vážím,“ řekl Tecl.

V tomto ohledu Slávka není o nic pozadu. Jeho kandidaturu podpořil starosta Hlinska Miroslav Krčil. Ten v kole prvním zůstal za postoupivší dvojicí na třetím místě. Kromě toho Slávku podpořil i místostarosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Tecl i Slávka do poslední chvíle oslovovali voliče, zejména na Chrudimsku. Slávka byl v tomto ohledu trochu v nevýhodě, čas musel dělit mezi kampaň a práci na brodské a radnici. Už se nechal slyšet, že v případě vítězství by si k senátorskému postu pozici místostarosty i nadále ponechal. „V mé práci pro město by nedošlo k žádným změnám,“ zopakoval.

Pánové z ANO se chystají do pražského štábu

Kde budou sčítání hlasů v sobotu odpoledne kandidáti sledovat, zatím nevědí. S výjimkou Hany Žákové. „Pozvala jsem rodinu s dětmi a vnoučaty,“ naznačila.

Pánové z ANO přemýšlejí, že by vyrazili do Prahy, pokud hnutí uspořádá společný štáb. Jan Tecl zatím mezi výletem za spolustraníky a odpočinkem doma váhá.

Volební místnosti se otevřou dnes ve 14 hodin. Odevzdat hlas bude možné do 22 hodin, pak opět v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky dostanou voliči až přímo v místnostech.