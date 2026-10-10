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Na Pelhřimovsku a Žďársku vedou v senátních volbách starostové Med a Šmarda

Autor:
  16:39
Ladislav Med

Ladislav Med | foto: ČTK

Michal Kozár
Jaroslav Chalupský
Radek Černý
Michal Šmarda
6 fotografií
V polovině sečtených hlasů v prvním kole senátních voleb na Pelhřimovsku vede starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS), který zatím dostal 29,58 procent hlasů. Na Žďársku si drobný náskok drží starosta nového Města na Moravě Michal Šmarda (Volt Česko).

Výsledky voleb 2026

Do volebního obvodu č. 15, který zahrnuje celý okres Pelhřimov a část okresu Jindřichův Hradec, se o šestiletý senátorský mandát uchází šest kandidátů. Kromě Ladislava Meda za ODS s podporou STAN, TOP 09, KDU-ČSL a STO, také současný senátor Jaroslav Chalupský za Srdcem a Rozumem, Pavel Hodáč za KSČM, Lucie Pavlů Řádová za SPD, starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár za ANO a Karolína Kubisková za Výzvu 2025.

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Od samotného úvodu sčítání se na prvních dvou pozicích objevoval Med společně s Kozárem (ANO 2011). Zbývající čtyři kandidáti mají od obou prvně jmenovaných odstup.

Med se pohybuje už řadu let v čele Pelhřimova, stál u projektů, které mají postupně měnit město k lepšímu. Od investic do škol a veřejného prostoru přes rozvoj sportovišť až po dlouhodobé projekty v místních částech města.

„Do Senátu nekandiduji proto, abych dělal velkou politiku. Kandiduji proto, abych do ní přinesl zkušenost z praxe. Zkušenost člověka, který každý den vidí, jak zákony dopadají na města, školy, nemocnice, podnikatele i běžné rodiny,“ vysvětloval důvody své kandidatury.

Podle něj jsou praktické věci, jako dostupnost lékařské péče či bydlení pro mladé rodiny s dětmi zcela zásadní.

„Nemyslím si, že politik má slibovat všechno všem. Má říkat pravdu, nést odpovědnost za svá rozhodnutí a dotahovat věci do konce. To je způsob práce, kterému věřím,“ zaznělo mimo jiné v jeho předvolební prezentaci.

Šmarda vede, Koten z SPD je zatím mimo

Na Vysočině se nový senátor volí i na Žďársku. Tam od je samého počátku sčítání hlasů ve vedení jednapadesátiletý nestraník a dlouholetý starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, jehož kandidaturu podpořilo hnutí Volt Česko a další menší strany. Někdejší šéf SOCDEM se zatím na špici drží s 29,59 procenty hlasů.

Doslova na paty šlape Šmardovi pětapadesátiletý kandidát KDU-ČSL Josef Klement, který senátorské křeslo v regionu po šesti letech obhajuje. Ten má nyní 26,24 procent hlasů.

V klání o post v horní komoře Parlamentu se tak na Žďársku opět sešli oba rivalové z roku 2020. Právě tito dva kandidáti totiž tehdy postoupili do druhého kola senátních voleb. V něm Šmardu nakonec lidovec Klement, tehdy ještě coby žďárský místostarosta, porazil. Získal tehdy bezmála 60 procent hlasů.

Třetí pozice aktuálně patří ortopedovi Radku Černému (ODS). Třiapadesátiletý žďárský lékař zatím od voličů obdržel 22,34 % hlasů. O jednotky procent zaostává za Černým kandidát SPD - poslanec a krajský zastupitel Radek Koten. Průběžné výsledky u něj ukazují skóre 16,86 % hlasů.

Na chvostu se momentálně drží nestraník David Moos ze Senetářova v Jihomoravském kraji, a to s výsledkem oscilujícím kolem pěti procent hlasů. Tohoto v regionu v podstatě neznámého bezpartijního kandidáta podporuje politická strana Spojení demokraté - Sdružení nezávislých. Před dvěma lety kandidoval Moos v krajských volbách v Jihomoravském kraji za hnutí STAČILO!

Volební účast v senátních volbách v okrsku Žďár nad Sázavou se nyní pohybuje kolem 54 procent.

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