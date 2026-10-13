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Poprvé po šestnácti letech nevyhrál volby: Na křesle starosty nelpím, říká Šmarda

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  16:00

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Michal Šmarda | foto:  Michal Růžička, MAFRA

První kolo senátních voleb na Žďársku někdejší šéf SOCDEM Michal Šmarda ovládl. Nad druhým Josefem Klementem vyhrál o téměř 900 hlasů. Avšak křeslo starosty Nového Města na Moravě se pod ním tentokrát zhouplo. Poprvé po šestnácti letech jeho strana neskončila v komunálních volbách první.

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Sdružení Lepší Nové Město, kde byl letos nestraník Michal Šmarda opět lídrem, komunální volby posledních osm let hravě opanovalo. A i předtím v nich politik dvakrát po sobě bodoval, tehdy ovšem ještě v čele ČSSD. Nyní však získalo jeho Lepší Nové Město pouze sedm mandátů, o jeden méně než před čtyřmi lety.

Vítězem voleb se tak stalo konkurenční JEDNO MĚSTO. Jeho jádro tvoří především politici z ODS a bývalého uskupení NOVÝ SMĚR, kteří uplynulé roky působili v opozici.

Mají-li být férově zapojeny všechny spolupracující subjekty, požadavek na posty ve vedení města a zastoupení v radě, s jakým JEDNO MĚSTO přišlo, není realizovatelný.

Michal Šmardastarosta Nového Města na Moravě

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