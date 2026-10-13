Sdružení Lepší Nové Město, kde byl letos nestraník Michal Šmarda opět lídrem, komunální volby posledních osm let hravě opanovalo. A i předtím v nich politik dvakrát po sobě bodoval, tehdy ovšem ještě v čele ČSSD. Nyní však získalo jeho Lepší Nové Město pouze sedm mandátů, o jeden méně než před čtyřmi lety.
Vítězem voleb se tak stalo konkurenční JEDNO MĚSTO. Jeho jádro tvoří především politici z ODS a bývalého uskupení NOVÝ SMĚR, kteří uplynulé roky působili v opozici.
Mají-li být férově zapojeny všechny spolupracující subjekty, požadavek na posty ve vedení města a zastoupení v radě, s jakým JEDNO MĚSTO přišlo, není realizovatelný.