V předvečer voleb žďárský ortoped Černý zveřejnil na svém facebookovém profilu bilanční příspěvek, který začíná vcelku poklidně. Černý se svojí manželkou Blankou v něm hodnotí náročnou kampaň, již si poctivě odpracovali, dále výstupy v televizi či závěrečný koncert pro veřejnost. Černá také zmiňuje, že její muž nic nepředstírá, a chová se stejně v kampani i v normálním životě.
„No a kdyby tě náhodou zvolili tím senátorem, nevyměníš mě hned po volbách?,“ obrací se potom na svého muže ve videu Černá. Ten reaguje: „Jo ty myslíš, jako se to stalo po minulých volbách? Do voleb otec křesťanské rodiny, a po volbách úprk za milenkou?,“ narážel občanský demokrat Černý na několik let starou situaci v rodině svého lidoveckého konkurenta. Vzápětí dodal, že on zatím své slovo a slib vždy dodržel, a nehodlá na tom nic měnit.
Josef Klement vnímá video jako zásah do svého soukromí a rodinného života. „Bylo to velmi nepříjemné, a to jak pro mě, tak pro moje děti. Takové zajíždění do osobních vztahů - to se v politice prostě nedělá,“ míní dosavadní senátor, jenž teď post v okrsku Žďár nad Sázavou po šesti letech obhajuje.
Příčinou ataku podle něj mohl být jeho předvolební slogan „Senát bez vedlejšáků“, který však nebyl směřován na nikoho konkrétního. „Pan doktor si to ale asi vztáhl sám na sebe a takto reagoval. Já jsem se přitom chtěl jen zavázat, že stejně, jako jsem se před šesti lety vzdal pozice žďárského místostarosty, tak i nyní chci svůj čas věnovat pouze senátorské práci,“ objasnil Klement.
„Nahlas zaznělo něco, co se celou dobu ví“
Černý si za zveřejněním kontroverzního prohlášení stojí, jedním dechem ale dodává, že nedokáže posoudit, zda mu tento krok pomohl, nebo naopak uškodil. „Reakce na video byly jak negativní, tak pozitivní. Spousta lidí mi psalo, že je dobře, že konečně nahlas zaznělo něco, co se stejně ve Žďáře celou dobu ví. Některým lidem se to ale samozřejmě nelíbilo,“ shrnul zpětnou vazbu lékař.
Ten zároveň vyvrací, že do situace, již komentoval, nevidí. V té době se totiž dle svých slov se zmiňovanou rodinou stýkal, takže si názor na průběh rozchodu mohl udělat dost jasný.
„Do detailů pochopitelně zacházet nechci, to mi nepřísluší. Jen jsem chtěl upozornit na to, že člověk, který se takto chová v osobním životě, podle mě nemůže být ani dobrý politik,“ myslí si Černý a doplňuje, že je zvyklý říkat věci na rovinu, což v tomto případě učinil.
„Pokud jsem kvůli tomu o jeden hlas prohrál volby, tak jsem asi udělal chybu. To teď neumím posoudit, ale zachoval jsem se prostě tak, jak mi v danou chvíli přišlo správné,“ dodal kandidát ODS s tím, že volební porážku čestně přijímá. O přepočítávání hlasů Černý usilovat nemíní, bude-li se však tímto směrem chtít vydat „jeho“ ODS, bránit se nebude.
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Co se týče podpory jednoho ze dvou politiků, již v regionu postoupili do druhého kola voleb, tak ta bude nejspíš směřovat - poněkud paradoxně - právě k Josefu Klementovi, nikoliv k Michalu Šmardovi. „Pro Milion chvilek pro demokracii jsem se zavázal, že když nepostoupím, podpořím takzvaně demokratického kandidáta. A z nás tří toto prohlášení podepsal ještě pan Klement,“ přiblížil Černý, který tedy předpokládá, že právě jeho nyní nějakým způsobem v kampani podpoří. „Předpokládám, že on by to stejné udělal i pro mě,“ dodal žďárský lékař.