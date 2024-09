Na Vysočině obhájili posty oba senátoři. Žáková i Tecl porazili soupeře z ANO

Na Třebíčsku byl o druhé kolo senátních voleb nadprůměrný zájem. K hlasovacím urnám přišla více než pětina oprávněných voličů. Oproti jiným volbám je to sice velmi málo, protože ale velká většina senátní volby pomíjí, je přes 21 procent vysoko nad celostátním průměrem.

Soupeřem Hany Žákové, obhajující senátorky a někdejší starostky Koněšína, byl Drahoslav Ryba z hnutí ANO. Bývalý generální ředitel hasičského záchranného sboru a poslanec za svou soupeřkou výrazně zaostal. Zatím Žáková posbírala 56,22 procenta, Ryba získal 43,77 procenta hlasů.

„Jsem moc vděčná, že si lidé do volebních místností našli cestu, i když obecně druhé kolo takovou účast nemívá. Za to jim patří velký dík,“ uvedla pětapadesátiletá politička.

„Obhájit post je vždycky těžší, než se do Senátu dostat poprvé. Před šesti lety bylo všechno jinak - byly komunální volby, takže mnohem vyšší účast, a také tu neobhajoval pan senátor, takže všichni měli stejnou startovací čáru,“ zavzpomínala Žáková. Podle ní nyní uspěla hlavně díky tomu, že lidé vidí, že tu pro ně šest let byla a zůstal za ní kus práce.

Letošní volby jsou dle jejích slov specifické i tím, že se staly referendem o vládě. „Je mi velmi líto nynější krajské rady, která tady čtyři roky odváděla poctivou práci. Byla smetena tím, že se z voleb udělalo referendum o vládě Petra Fialy. Totéž se bohužel propsalo i do voleb senátních,“ konstatovala.

Ve své další činnosti se chce zaměřit na výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany a vše, co s tím souvisí. „Je to věc, která je pro Třebíčsko naprosto zásadní a musíme se jí maximálně věnovat. Bude to obrovská akce, která ovlivní celý region,“ zdůraznila senátorka.

Šest let působila jako předsedkyně podvýboru pro energetiku a dopravu. Byla tak u spousty novel energetického zákona, které se týkají právě i dostavby Dukovan. „Navíc znám velmi dobře celý region, řadu let jsme tady starostovala,“ podotkla Žáková.

Dnešní volební den strávila senátorka úklidem a vařením, zavítala rovněž na svatováclavskou mši do Studence. „Samotné sčítání výsledků jsem sledovala doma s rodinou a blízkými, které jsem pozvala a přichystala pro ně pohoštění,“ dodala.

„I když to na vítězství nestačilo, vážím si těch více než osmi tisíc lidí, kteří mi ve druhém kole senátních voleb dali svůj hlas. A samozřejmě také blahopřeji vítězce,“ vyjádřil se po sečtení hlasů Drahoslav Ryba.

Roli na výsledku mohlo podle něj mohl sehrát i fakt, že není přímo z Třebíčska, ale z Radostína nad Oslavou na Žďársku. „V samotné volební kampani jsem to ale jako nevýhodu nepociťoval. Tam je jedno, jestli bydlíte v Třebíči, nebo za kopečkem,“ uvedl jednašedesátiletý poslanec, jenž sobotu strávil částečně v posteli, jelikož ho skolila viróza.

V plánu má nyní pokračovat ve své práci poslance. „Již v úterý je na pořadu další jednání,“ podotkl Ryba.

Chrudimsko a Havlíčkobrodsko obhájil Tecl

Ve volebním obchodu Chrudim, kam spadá i více než polovina Havlíčkobrodska, přišlo ke druhému kolu senátních voleb voličů o něco méně. Volební komisaři spočítali účast na bezmála 19 procent. I to bylo nad republikovým průměrem.

Paradoxem druhého kola je, že v obvodu pojmenovaném Chrudim soupeřili dva kandidáti z Havlíčkova Brodu. Více voličů dalo hlas Janu Teclovi, dosavadnímu senátorovi a bývalému starostovi Brodu. Získal 52 procent hlasů. Svého soupeře Vladimíra Slávku z hnutí ANO, současného havlíčkobrodského místostarostu, porazil o čtyři procenta.

Obhajobu postu si Jan Tecl nadělil ke svým jednašedesátým narozeninám, které oslavil v pátek. „To ne já, voliči mi dali krásný dárek,“ smál se.

Dlouho se při sčítání jevil souboj mezi ním a Vladimírem Slávkou vyrovnaně. Až ve druhé polovině získal Tecl rozhodující náskok. „Rozhodla asi široká podpora, která se mi dostala od osobností i od politických stran. A věřím, že i práce, kterou jsem coby senátor pro region vykonal v posledních šesti letech,“ podotkl Tecl.

Je rád, že v Senátu může navázat na svou dosavadní práci. Rád by i pokračoval ve výboru pro vzdělávání. „Mým konkrétním cílem pak je věnovat se přípravě nového rámcového vzdělávacího programu. A chovat se i nadále slušně,“ doplnil.

Vladimír Slávka je s účastí ve druhém kole senátních voleb spokojen, že nezvítězil, ho ani tolik nemrzí. Už před finálovým kláním sám sebe označoval na outsidera. „Sláva vítězům, čest poraženým,“ prohlásil po sečtení hlasů.

Účast v nějaké formě celostátních voleb pro něj byla v 66 letech premiérová. „Byla to obrovská zkušenost, ale i spousta nervů,“ říká. Za rok kandidovat do poslanecké sněmovny nechce. A že by si za šest let zopakoval souboj o Senát, už vzhledem k věku nevidí příliš reálně. „Ještě jednou to zkusím za dva roky v komunálních volbách, to asi bude konec,“ dodal.

Oba kandidáti velice kladně hodnotí celou volební kampaň. Vzhledem k tomu, že se z působení na brodské radnici velice dobře znají, chovali se k sobě v období voleb v rukavičkách. „Kampaň byla velice slušná a férová,“ potvrdil Slávka.