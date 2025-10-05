Sociální demokracii zachrání jen generace s odvahou k razantním změnám, míní Šmarda

Premium

Fotogalerie 5

Končící předseda Michal Šmarda na sjezdu SOCDEM | foto: Martin Veselý, MAFRA

Autor:
  14:16
Pokud do Sociální demokracie (SOCDEM) nepřijdou zcela nové politické tváře, strana zanikne. Myslí si to padesátiletý Michal Šmarda, bývalý předseda strany a starosta Nového Města na Moravě. V červenci ze SOCDEM vystoupil na protest proti společné kandidatuře s hnutím Stačilo!, jehož kandidáti nyní v parlamentních volbách pohořeli.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak hodnotíte výsledek voleb?
Jsem rád, že v České republice nedojde ke změně režimu, jak někteří říkali před volbami. Hnutí ANO je jasným vítězem voleb, je třeba mu poblahopřát. Myslím, že nedojde k žádnému posunu České republiky směrem k nějakým extrémním pozicím. Je pravděpodobné, že vláda, která vznikne, bude euroskeptická, z čehož osobně radost nemám, ale určitě nebude proruská, z čehož radost mám. Hnutí ANO bude mít velice silnou pozici ve vládě a bude mít příležitost realizovat svůj program, to je zcela zjevné.

V České republice není poptávka po proruské a protievropské levicové politice. To je jasné poselství těchto voleb.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

Z vraždy ženy na Jihlavsku je podezřelý její syn, soud mladíka poslal do vazby

V Kněžicích na Jihlavsku došlo v pátek v noci k rodinné tragédii. Svou matku v bytovém domě zavraždil s největší pravděpodobností její syn. Policisté ho zadrželi krátce po činu, v neděli ho obvinili...

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Na Vysočině v parlamentních volbách jasně dominovalo, jako i jinde v republice, hnutí ANO. Získalo zde přes 36 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU s 23 procenty, třetí byl STAN s bezmála 12...

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární...

Záchrankou na Vysočině zmítají spory, lékaři kritizují i poruchové přístroje

Ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) Vladislava Filová rezignovala. Funkci dala k dispozici po pondělním jednání s vedením kraje, který ZZS zřizuje. Novinářům to řekl hejtman...

Sociální demokracii zachrání jen generace s odvahou k razantním změnám, míní Šmarda

Premium

Pokud do Sociální demokracie (SOCDEM) nepřijdou zcela nové politické tváře, strana zanikne. Myslí si to padesátiletý Michal Šmarda, bývalý předseda strany a starosta Nového Města na Moravě. V...

5. října 2025  14:16

Změna musí přijít co nejdříve, lidé už na ni čekají, říká lídryně ANO Oborná

Třetí volební období bude načínat ve Sněmovně Monika Oborná, která do voleb vstupovala jako jednička kandidátky ANO na Vysočině. Voliči jí dali 4 716 hlasů a poslali ji tak, stejně jako tři její...

5. října 2025  12:40

Větrná energetika je na Vysočině v kurzu, tři referenda dopadla pro investory kladně

Celkem osm míst na Vysočině čekalo nejen na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ale také na to, jak dopadla vypsaná referenda. V šesti obcích byla tématem výstavba větrných elektráren, ve...

4. října 2025  20:47,  aktualizováno  5.10 8:48

Jihlava hlasovala pro ANO. Souboj o čtvrté místo zvládlo lépe SPD

Jihlavu, stejně jako většinu republiky, ovládlo hnutí ANO, které tak ve městě vyhrálo se ziskem 32,36 procent hlasů. Druhá koalice SPOLU zaostala o necelých šest procent. Třetí skončilo hnutí STAN se...

4. října 2025  20:15

Na Vysočině se raduje ANO i Motoristé, smutní SPOLU, SPD a hlavně Stačilo!

Na Vysočině v parlamentních volbách jasně dominovalo, jako i jinde v republice, hnutí ANO. Získalo zde přes 36 procent hlasů. Druhá skončila koalice SPOLU s 23 procenty, třetí byl STAN s bezmála 12...

4. října 2025  16:08,  aktualizováno  18:31

Na samém konci turistické sezony se po opravě znovu otevírá Santiniho perla

Tak trochu ve stínu poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře zůstává blízký Dolní hřbitov. Je pod ním přitom podepsán, stejně jako v případě zmíněné památky UNESCO, tentýž legendární...

3. října 2025  14:06

Podruhé během týdne. Anonym nahlásil bombu v jihlavské škole, kde se bude volit

Policisté v pátek evakuovali prostory Základní školy Křížová v Jihlavě. Do školy v centru města, jen kousek od Masarykova náměstí, přišel ráno anonymní mail. Neznámý pisatel v něm vyhrožoval...

3. října 2025  9:52,  aktualizováno  10:29

Na Vysočině se s volbami koná osm referend. V šesti jde o větrné elektrárny

Osm obcí na Vysočině se v pátek a v sobotu chystá nejenom na volby do Poslanecké sněmovny, ale také na místní referendum. Celkem šest z nich přitom bude řešit výstavbu větrných elektráren. Lidé ale...

3. října 2025  5:47

Babiš podává ruku komunistům, řekla na happeningu plném umělců Němcová

Několik stovek lidí se sešlo na happeningu NE komunistům, který se odpoledne až do pozdního večera konal na jihlavském Masarykově náměstí. V úvodu zazpívala operní pěvkyně Dagmar Pecková státní hymnu...

2. října 2025  10:44,  aktualizováno  18:33

Investice za tři čtvrtě miliardy. Humpolec bude centrem vzdělávání v zemědělství

Českou zemědělskou akademii a Školní statek v Humpolci čeká nevídaná modernizace za tři čtvrtě miliardy korun. Plán, který má být dokončen v roce 2034, už schválil Kraj Vysočina. V areálu vzniknou...

2. října 2025  14:32

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Jágrik o svém vstupu do ligy: Spadla ze mě tíha, že musím někomu něco dokazovat

Výrazný pokrok ve své profesionální kariéře v posledních týdnech zaznamenal fotbalový brankář Adam Jágrik. Pětadvacetiletý odchovanec Velkého Meziříčí, který jedenáct let působil v jihlavském FC...

2. října 2025

Na Pekelném vrchu si děti vyzkouší lezení do úlu, mraveniště i ptačího hnízda

Velký včelí úl, mraveniště nebo ptačí hnízdo. Takové atraktivní prvky budou moci už brzy zkoumat děti i dospělí nedaleko Třebíče. Naučnou stezku na vrch Pekelný kopec s oblíbenou rozhlednou dává do...

2. října 2025  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.