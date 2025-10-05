Jak hodnotíte výsledek voleb?
Jsem rád, že v České republice nedojde ke změně režimu, jak někteří říkali před volbami. Hnutí ANO je jasným vítězem voleb, je třeba mu poblahopřát. Myslím, že nedojde k žádnému posunu České republiky směrem k nějakým extrémním pozicím. Je pravděpodobné, že vláda, která vznikne, bude euroskeptická, z čehož osobně radost nemám, ale určitě nebude proruská, z čehož radost mám. Hnutí ANO bude mít velice silnou pozici ve vládě a bude mít příležitost realizovat svůj program, to je zcela zjevné.
V České republice není poptávka po proruské a protievropské levicové politice. To je jasné poselství těchto voleb.