Změnil názor. Po volbách už ve vedení Polné nebudu, vzkázal odsouzený starosta

„Vážení spoluobčané, po těžkém rozhodování považuji za správné Vám sdělit, že se po volbách nebudu ucházet o funkce ve vedení města Polná. Děkuji Vám za Vaši dlouholetou podporu. Bylo to něco krásného,“ stálo ve vzkazu zveřejněném na stránkách sdružení Nezávislí pro Polnou.
Zároveň ve svém prohlášení vyzval občany k podpoře spolupracujících uskupení, které v nadcházejících volbách zastupuje. Což je kromě už zmiňovaných Nezávislých pro Polnou také sdružení Poleňáci pro Polnou.
Hodně živo okolo stávajícího starosty bylo jednak okamžitě po zveřejnění srpnového rozsudku a následně potom i na posledním předvolebním jednání zastupitelstva, které vyvrcholilo odchodem šesti opozičních zastupitelů ze sálu.
Čas měl, ale nic nevysvětlil
Nelíbilo se jim totiž, že vedení radnice stáhlo z jednání opozicí navrhovaný bod o odvolání Jindřicha Skočdopoleho z funkce starosty.
„Pan starosta měl celé léto i pouť na to, aby se s námi sešel a celou věc vysvětlil. Neudělal to, dokonce ani nereagoval na naše e-maily. Soud rozhodl, a my si myslíme, že v čele města by neměl stát pravomocně odsouzený člověk,“ argumentovala tehdy opoziční zastupitelka Veronika Švomová (SNK POLNÁ 2030).
Podle místostarosty Martina Bohdálka (Nezávislí pro Polnou) však bylo vyřazení bodu ze zasedání logickým i etickým krokem. Starosta Skočdopole byl totiž v době konání zastupitelstva zdravotně indisponován.
„Je to standardní postup a běžně se stává, že se bod sejme v případě, kdy se týká někoho, kdo na tom zastupitelstvu není. Vzhledem k tomu, že je ten člověk hospitalizován a není na tom zdravotně dobře, mi přišlo velmi neetické a nehumánní o tom hlasovat,“ vysvětloval svoje rozhodnutí.
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Každopádně v té době se stále pracovalo s informací, že se Jindřich Skočdopole hodlá ucházet o místo ve vedení města i v nadcházejících komunálních volbách.
Spolustraníci tušili
Jeho nejbližší spolustraníci už v té době tušili, že zřejmě změní názor.
„Pro mě to, že se pan starosta nakonec rozhodl neucházet o vedoucí pozice ve městě, zase až takové překvapení nebylo. Zhruba čtrnáct dnů už jsem s tím počítal. Má totiž tolik zdravotních neduhů, plus to, co se kolem něj v poslední době odehrává, už na něj bylo zkrátka hodně. Usoudil proto, že nastal čas po dobře odvedené práci skončit,“ vysvětloval Bohdálek.
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Naopak opozice překvapená byla, nicméně nové rozhodnutí současného starosty vítá. „Myslím, že je to dobrá volba. Navíc je pozitivní, že dal voličům vědět s dostatečným předstihem před začátkem voleb,“ reagovala Švomová.
Jindřich Skočdopole se do problémů dostal poté, co naletěl podvodníkům. Po fiktivní investici do bitcoinů jim poslal přes milion korun z účtů Mikroregionu Polensko a fotbalového Slavoje Polná, a přestože celou škodu následně okamžitě uhradil ze svých zdrojů a vše také sám nahlásil policii, od soudu odešel s dvouletou podmínkou za zpronevěru.
Občané jsou vděční
„Každopádně faktem zůstává, že pan starosta za těch osmadvacet let Polnou neuvěřitelně pozvedl. Město šlo pod jeho vedením neskutečně dopředu, občanům nyní nabízí veškerou infrastrukturu,“ nepochybuje Bohdálek.
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A nutno dodat, že podobných reakcí pod zmiňovaným zveřejněným prohlášením Jindřicha Skočdopoleho je i od běžných obyvatel města celá řada.
„Děkujeme, pane starosto za vše, co jste pro Polnou udělal!!! Byl jste ten nejlepší starosta, co Polná mohla mít.“ – „I když nejsem ‚Poleňák‘, přesto se za něj stále považuji a Vy jste byl vždy mým starostou. Děkuji Vám za krásnou Polnou. Pevné zdraví!“… Stálo nejčastěji v komentářích.