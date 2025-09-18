Iniciativa Mladí pro demokracii, za níž stojí několik studentů vyšších ročníků Gymnázia Žďár nad Sázavou, se při volbě aktérů úterní politické debaty rozhodně nedržela při zemi. Pořadatelé – tedy hlavně Ondřej Urban, Ondřej Daniel a Matěj Bukáček, sáhli rovnou po lídrech největších stran, usilujících na Vysočině o přízeň voličů v nadcházejících říjnových volbách do Poslanecké sněmovny.
A přední politici na pozvání nejenže kývli, ale skutečně pak i dorazili. „Mám velkou radost, že mají mladí lidé o politiku zájem. A je opravdu velmi důležité, abyste pak i přišli k volbám,“ vyzvala studenty poslankyně Monika Oborná, lídryně hnutí ANO na Vysočině.
Společně s ní před nabitým sálem knihovny vystoupila i ministryně spravedlnosti a poslankyně Eva Decroix, stojící v čele vysočinské kandidátky koalice SPOLU.
Dále se představil ministr průmyslu a obchodu, poslanec a lídr hnutí STAN na Vysočině Lukáš Vlček. Čtvrtým řečníkem byl poslanec Radek Koten, jednička kandidátky SPD v kraji.
Kultivovaná diskuze
A byť mezi účastníky besedy dominovali mladí lidé, dávající při hlasování publika k daným otázkám najevo příklon spíše k zástupcům koaličních stran, beseda se odehrávala ve velmi kultivovaném duchu. Studenti při představení lídrů i při jejich loučení ocenili potleskem férově všechny politiky, ovace navíc si pak vysloužila během debaty už jen Eva Decroix. Nedošlo naopak na žádné pískání, hádky či protesty.
„Naší snahou je být nestranní, chceme pouze podporovat veřejnou diskusi o politice. Své politické názory do našich akcí a příspěvků nepromítáme,“ vysvětlil za organizátory Ondřej Urban, student čtvrtého ročníku žďárského gymnázia.
Moderátor Matěj Bukáček pokládal politikům sérii otázek, které dnešní mladé zajímají. Jednou z nich byla i možnost přijetí eura.
„Jsme proexportně orientovaná země, naši hlavní partneři jsou součástí eurozóny. To, že Česká republika nemá dodnes euro, je ohromná ekonomická chyba,“ má jasno Lukáš Vlček. Ten vyslovil i obavu, že během přešlapování Česku „ujede vlak“.
„V situaci, kdy plníme patřičné ekonomické parametry, naší ekonomice se daří, podařilo se zkrotit inflaci a zadlužování státu, tak by stálo za to mít trochu víc politické odvahy,“ míní Vlček.
Naproti tomu Oborná potvrdila cíl ANO zachovat českou korunu. „Nebála bych se strašení, že zůstaneme někde bokem. Ovšem ve chvíli, kdy vstoupíme do eurozóny a přijmeme euro, začínáme i ručit a přebírat veškeré závazky eurozóny. Včetně zadlužení některých států,“ varovala poslankyně, s níž souhlasil rovněž zástupce SPD Koten.
Potřeba je většina
Při hlasování o přijetí evropské měny zvedla v sále ruku „pro“ asi polovina lidí. „Chceme-li ale přijmout euro, potřebujeme, aby se zvedla většina. Musíme se o tom bavit napříč společností, nesmí si z toho politici dělat svůj volební program, volební trhák. Diskuze o euru se totiž stává pravidelným tématem před každými volbami, a za tu dobu se nám už trochu vyprázdnila,“ konstatovala Decroix s tím, že vysvětlovat a hovořit o tomto tématu s veřejností vidí jako krok nutný k přijetí evropské měny.
Poměrně předvídatelně, v duchu svých volebních programů, reagovali lídři i na většinu dalších předložených okruhů. Jako velmi aktuální se pro mladé diváky ukázalo třeba téma práv homosexuálních párů, kde pro jejich právo uzavírat plnohodnotné svazky nazývající se manželství i s možností adopce dětí, zvedla ruku většina publika.
„Já jsem v tomto velmi konzervativní. Pokud se tu máme bavit o něčem, co zajistí budoucnost dalších generací, tak je to skutečně jen manželství muže a ženy, z ostatních svazků následovník vzniknout nemůže,“ řekl k tomu Koten.
Od letoška už homosexuální páry získaly řadu manželských práv, ať už jde o společné jmění, vdovský či vdovecký důchod. Podle Decroix, ale i opoziční poslankyně Oborné, je to ale stále velice aktuální téma, a dá se předpokládat, že diskuze o dalších změnách bude ve Sněmovně pokračovat i v nadcházejícím volebním období.
Pokračovat bude i politická osvěta pořadatelů úterní žďárské debaty Mladých pro demokracii. „Celé září máme v plánu vydávat hodně příspěvků zaměřených na volby. Ostatně už nyní jsou to dva denně. Náš program vyvrcholí zhruba 2. října videem, kde budou všichni naši členové motivovat lidi k tomu, aby šli volit, “ dodal Urban.
Reakce politiků jsou kladné, říká student pořadatel
Když před rokem a půl zakládala trojice studentů žďárského gymnázia iniciativu Mladí pro demokracii, cílem bylo probudit zájem o politiku a veřejné dění i u dalších spolužáků. Ondřej Urban, Ondřej Daniel a Jiří Dittrich, jimž v té době bylo kolem sedmnácti až osmnácti let, patřili totiž jen k menšině studentů, kteří tuto problematiku sledovali. „Právě mladá generace by se přitom měla do veřejného života aktivně zapojovat, zajímat se o politické dění a hlavně – chodit k volbám,“ míní Urban.
Aktivita trojice, zahrnující hlavně natáčení tematických rozhovorů a příspěvků na sociální sítě, už ale nese plody.
„Dnešní debata ukázala, že se nám ve škole daří zájem o politické dění zvyšovat. Většina publika byla tvořena právě studenty našeho gymnázia,“ hodnotí Urban. To byl ale podle něj jen první cíl. „Pokud se dnes člověk podívá na náš Instagram, kde máme přes čtyři a půl tisíce sledujících, je jasné, že náš dosah už hranice žďárského gymnázia přerostl. Myslím, že se nám daří oslovovat hodně mladých po celé republice,“ říká Urban.
Z týmu sice ubyl Jiří Dittrich, jenž odešel studovat na prestižní školu Open Gate, přibyl do ní ale Matěj Bukáček, který úterní debatu moderoval. Sestavě pak ještě pomáhají další tři členové.
Vlastní politické názory studenti do tvorby nepromítají, snaží se být nestranní. „Chodíme na politické akce, oslovujeme zástupce celého politického spektra a ptáme se třeba na to, proč bychom měli volit právě je, co nám mohou nabídnout nebo na témata, která mladé trápí – třeba Evropská unie či manželství pro všechny,“ objasňuje Urban s tím, že reakce politiků jsou pozitivní. A byť se sám o politiku zajímá už řadu let, vstoupit do ní zatím neplánuje. „Baví mě náš projekt a chci se mu věnovat opravdu naplno,“ dodal student.