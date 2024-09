Do koalice s ANO se na Vysočině hlásí SOCDEM, Starostové jsou na vážkách

Ve volbách na Vysočině zvítězilo hnutí ANO. Získalo 18 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Druhá ODS se Starosty pro občany obsadila 11 křesel. Lidovci a STAN mají po čtyřech. Tři místa získaly STAČILO! a SOCDEM. Zbylá dvě místa patří koalici SPD, Trikolory a PRO.

Už v neděli ráno se se svými voliči a příznivci na svém facebookovém profilu loučil stávající hejtman Vítězslav Schrek (ODS). „Naše koaliční uskupení Společně se starosty pro občany nevyhrálo a skončilo na druhém místě. Přestože jsme získali o čtyři zastupitelské mandáty víc, než jsme měli dosud, s našimi stávajícími koaličními partnery nejsme schopni sestavit většinovou krajskou vládu, a moje role hejtmana tím končí,“ napsal.

Jen tím potvrdil svá slova, která pronesl už v sobotu v podvečer, krátce po sečtení hlasů. Tehdy řekl, že spolupráce s hnutím ANO na krajské úrovni je pro něj neakceptovatelná. A protože bez SPD nebo STAČILO! by nesestavil nic, míří ODS do opozice.

Všechny karty tak má v ruce vítězné ANO. To si může vybírat, s kým bude chtít koalici sestavit. Na výběr má několik možností. Může se obrátit právě na strany, které v končícím období byly mimo krajské zastupitelstvo či mimo koalici. Že by se ANO spojilo se STAČILO! a SPD, však není všem členům úplně po chuti.

„Potřebujeme většinu. A nejlépe pak pohodlnou většinu, aby koalice byla stabilní a silná,“ prohlásil lídr ANO Martin Kukla. Z jeho slov je jasné, že ani on se nechce spoléhat pouze na výše zmíněné partnery, s nimiž by vytvořil většinu pouze o jeden jediný hlas.

„Chtěli bychom pokračovat,“ říká Novotný

Pravděpodobnější možnost je, že se ANO obrátí na SOCDEM. Obě strany už v minulosti spolupracovaly, koalici tvořily za působení hejtmana Jiřího Běhounka. Jako zkušeného krajského politika by ho navíc v týmu vesměs politických nováčků zřejmě brali. Stejně tak dosavadního náměstka hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného.

I on sám tuto možnost připouští. „Chtěli bychom pokračovat ve vedení Vysočiny tak, jak jsme doposud vždy byli součástí kraje. Sešli jsme se s hnutím ANO, byli bychom schopni si představit společnou koalici,“ přiznal Novotný ochotu s ANO spolupracovat.

Dohromady by však dali jen 21 hlasů. Bylo by tedy potřeba zapojení někoho třetího. První náznaky ve štábu ANO už v sobotu večer ukazovaly směrem ke STAN. S ním by koalice dosáhla na 25 mandátů, což už je poměrně výrazná většina.

Jak na možnou spolupráci s ANO bude STAN reagovat, však není zcela jasné. Mezi starosty se ozývají hlasy pro i proti. Mezi čtyřmi nově zvolenými krajskými zastupiteli za STAN je třeba třebíčský starosta Pavel Pacal. A v Třebíči v koalici s ANO už je. Naopak další ze zastupitelů Lukáš Vlček je zároveň poslancem za STAN a vůči ANO má na celostátní úrovni velké výhrady.

„Zatím tak nějak sami diskutujeme, co je pro nás důležité. Zda třeba opoziční role není pro naše voliče to, co by od nás chtěli a očekávali. Nedokážu teď říct, k čemu dospějeme, protože si tím sami nejsme úplně jistí,“ přiznal velké váhání lídr kandidátky STAN Adam Joura. Mimochodem, on sám může být jistým pojítkem. Je synem eurokomisařky Věry Jourové, která původně byla nominována právě hnutím ANO.

Kukla chce být hejtmanem i poslancem

„Zohledníme i to, jak se proti nám někteří vymezovali, vyjadřovali se o nás a jak se k nám chovali,“ konstatoval bez ukázání na konkrétní subjekt Martin Kukla. Přiznal tak, že si ANO vhodné partnery bude vybírat i podle jejich „chování“.

Podle všech tří dotázaných je sestavení případné koalice ještě hodně daleko. Joura i Novotný očekávají, že pokud by se série jednání měla rozvinout a dál pokračovat, nestane se tak dříve než koncem příštího týdne. ANO se podle Kukly nyní soustředí na podporu svých kandidátů v druhém kole senátních voleb, do něhož postoupil jak Drahoslav Ryba na Třebíčsku, tak Vladimír Slávka na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku.

Výsledky pro vaši obec

Představitelé STAČILO! a SPD nyní víceméně vyčkávají, zda se na ně vítěz voleb vůbec obrátí. „V nějaké chvíli vítěz voleb ohlásí výsledky jednání s jednotlivými aktéry. Uvidíme, co se podaří dojednat. Každopádně ta spolupráce s námi se vyloženě nabízí. Pro nás ale bude důležité, zda by v možné koalici byly strany pětikoalice. To by pro nás bylo nepřijatelné,“ vzkázal lídr SPD Radek Koten.

Lídr STAČILO! Miloslav Vrzal potvrdil, že s vítězným ANO už jednu schůzku absolvoval. „Ale byla to víceméně schůzka prvotní, spíš jen gratulace vítězi. Na další zatím domluveni nejsme,“ prozradil. Případnou spolupráci s hnutím ANO pak označil za „zajímavou“.

Martin Kukla pak otevřeně potvrdil, že si hnutí ANO bude nárokovat post hejtmana. „Jakožto vítězům voleb nám tato funkce náleží. Takže ano, budeme o ni usilovat,“ prohlásil. Obsadit by ji měl on sám. V současné době je poslancem ve sněmovně. Obě funkce by si chtěl ponechat a vykonávat současně. „Dokážu si představit, že obě funkce skloubit půjde,“ tvrdí.