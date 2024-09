Hejtman Schrek se loučí. O koalici s ANO nepřemýšlí, z kanceláře vystěhuje bicí

„Naše koaliční uskupení Společně se starosty pro občany nevyhrálo a skončilo na druhém místě. Přestože jsme získali o 4 zastupitelské mandáty víc, než jsme měli dosud, s našimi stávajícími koaličními partnery nejsme schopni sestavit většinovou krajskou vládu, a moje role hejtmana tím končí,“ vzkázal Schrek svým příznivcům v neděli ráno na svém facebookovém profilu.

Rozhovor serveru iDNES.cz poskytl hned v sobotu, krátce poté, co byly sečteny všechny volební hlasy. Už v té době měl o budoucím vývoji vcelku jasno.

Hlasy jsou sečteny. ODS jako taková si sice polepšila, ale na pokračování stávající koalice mandáty nemá. Co bude dál?

Společně se Starosty pro občany, KDU-ČSL a STAN jsme si vyhodnotili výsledek. Řekli jsme si, že my nejsme ti, co jsou schopni nyní sestavit vládu, jak jsme si přáli. Rozešli jsme se s tím, že předpokládáme, že ANO jako vítěz začne oslovovat všechny potenciální partnery. A potvrdili jsme si, že pro nás není spolupráce s ANO na krajské úrovni v tuto chvíli akceptovatelná.

Jaký výsledek jste čekal vy?

Já jsem si moc přál, abychom se dostali na dvacet procent.

Jaké je vaše největší překvapení?

Že všichni ostatní stávající koaliční partneři neposílili, ale naopak získali mnohem menší počet hlasů, a tím pádem křesel. V tom celkovém součtu nám to pak holt nevychází.

Co to může znamenat pro ODS do dalších voleb?

To ukáže příští období, jak se poskládá krajská vláda, jak bude plnit své sliby. Zatím jediný slib je, že na billboardech hnutí je Andrej Babiš, a já doufám, že Andrej Babiš nebude vládnout Kraji Vysočina. Ale to uvidíme.

Alespoň teoreticky, existuje možnost, že byste s ANO nakonec do koalice šli?

Není na pořadu dne, abychom o tom takto přemýšleli.

Co podle vás zapůsobilo na voliče? Co volby na Vysočině rozhodlo?

Určitě v tom sehrává roli celostátní politika. Ale zkrátka jestli jedna vláda zemi zadluží, tak druhá v tom buď pokračuje a dovede ji do krachu, nebo zatáhne za záchrannou brzdu a začne dělat reformy. A to se vláda Petra Fialy snaží dělat. Neříkám, že všechno dělá ideálně a dobře. Každopádně ta opatření jsou pro obyvatele nepopulární, a pokud si to volič propojí s regionálními nebo místními volbami a myslí si, že to souvisí – jakože to nesouvisí – tak pak volí bez zřetelů na osobnosti stranu. Myslí si, že když jim ta strana něco slíbí, že jim to splní.

Jaké jsou nyní vaše osobní pocity?

Byl jsem připraven na obě varianty, na vítězství i na prohru. Není mi dvacet, abych si myslel, že v životě lze jenom vyhrávat. Samozřejmě je hořké zjištění, že teď v kraji poskládat většinu nedokážeme. Nevím, jestli bych udělal něco líp, v kampani jsem pracoval na 150 procent a kolegové za mnou úplně stejně. Jsme s kampaní spokojeni, jsem spokojen i s tím, kam se nám kraj za čtyři roky podařilo posunout. Možná bych některé věci rozhodoval jinak, možná bych byl někdy direktivnější, ale to jsou kdyby a na to se nehraje. Tahle krajská vláda fungovala ve velké pohodě, ve velkém partnerství, snažil jsem se o leadership (tvůrčí vedení – pozn.aut.). Myslím, že kolegové byli dobrý tým a dobrá parta a že jsme za sebou navzájem stáli.

Dostal jste nyní na štábu ODS darem bubenické paličky. Co ten dar znamená?

Jsem bubeník, i v hejtmanské kanceláři mám bubenickou soupravu, kterou si s největší pravděpodobností budu muset odvézt zpátky. Možná jsem v tuto chvíli prohrál ve volbách, ale rozhodně jsem nepřišel o důležitější věci: rodinu, přátele, kteří mě obrovsky podpořili ve volbách. Je to i muzika a moje kapely, takže moje životní hodnoty zůstaly zachovány. To je pro mě obrovsky důležité.