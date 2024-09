Pro Vysočinu chceme silnou koalici, hlásí lídr vítězného ANO na Vysočině

Jednačtyřicetiletý inženýr Martin Kukla, který v současné době zastává funkci poslance, si jakožto jednička vítězné strany chce nárokovat i post hejtmana.

Hnutí ANO 2011 se na Vysočině stalo jednoznačným vítězem voleb. Patřilo sice mezi favority, ale přece jen – čekal jste tak výraznou výhru se ziskem osmnácti mandátů?

Výsledky nás opravdu překvapily, a to samozřejmě příjemně. Všem voličům, kteří přišli v této náročné době do volebních místností a dali nám svůj hlas, proto patří velký dík. Pokud bych to zrekapituloval, tak když jsme na Vysočině jako hnutí začínali kandidovat, měli jsme devět mandátů. V druhém volebním období jich bylo již deset a teď jsme jich získali osmnáct. To ale ještě není konec. Nyní nás čeká náročné koaliční vyjednávání, abychom pro hnutí ANO vyjednali dobrou koalici.

Jak by měla ideálně vypadat? Rýsuje se zatím spíše těsná, nebo širší koalice?

Je to prostě matematika. Potřebujeme samozřejmě většinu, a nejlépe pak pohodlnou většinu, aby koalice byla stabilní a silná. Zda se to povede, ukážou tyto dny.

Máte mezi ostatními stranami a uskupeními již vytipované případné vhodné koaliční partnery?

V minulosti jsme opakovaně deklarovali – a říkali jsme to ve všech rozhovorech a debatách, že se proti nikomu nevymezujeme. Jsme ochotni jednat s kýmkoliv. Samozřejmě ale zohledníme i to, jak se proti nám někteří vymezovali, vyjadřovali se o nás a jak se k nám chovali. Cílem je koalice, jež bude nejlepší pro Kraj Vysočina a která nám umožní plnit náš program.

Budete si nárokovat post hejtmana Kraje Vysočina?

Jakožto vítězům voleb nám tato funkce náleží; takže ano, budeme o ni usilovat.

Myslíte si, že půjde časově skloubit případnou funkci ve vedení kraje a váš stávající mandát poslance?

V tuto chvíli si dokážu představit, že obě funkce skloubit půjdou. Když se podíváte na moji účast na jednáních ve Sněmovně, tak vám to odpoví na otázku, jak moc chodím do práce a jak se jí věnuji. Stejně tak to je i s mojí účastní na zasedání krajského zastupitelstva, kde jsme byli poslední čtyři roky v opozici. Abych se mohl své práci takto plně věnovat, musí jít řada věcí stranou. V mém případě jsou to hlavně koníčky a postihuje to bohužel i moji rodinu. Ale o mně je známo, že já když se do něčeho pustím, jsem takový zapálený buldoček – dokážu makat a jít za svým cílem.

Máte v plánu věnovat se teď i podpoře kandidátů ANO do Senátu? Na Vysočině do druhého kola senátních voleb, které se koná nadcházející víkend, postoupili hned dva – Drahoslav Ryba na Třebíčsku a Vladimír Slávka na Chrudimsku, kam spadá i Havlíčkobrodsko.

Rozhodně. Pro mě jako krajského předsedu ANO tudíž volby ještě rozhodně nekončí. Chci oba naše kandidáty co nejvíce podpořit – snahou je tyto dvě divoké karty proměnit a druhé kolo senátních voleb v obou zmíněných obvodech vyhrát. V případě Senátu, který je samozřejmě také důležitý, se nám totiž doposud příliš nedařilo. Ale nyní mi přijde, že máme opravdu dobře našlápnuto to změnit. Oba naši kandidáti jsou velice schopní lidé, které dobře znám, jsou to i moji kamarádi. Celé naše hnutí udělá maximum pro to, aby se do Senátu dostali. Důležité ale hlavně je, aby voliči do těch volebních místností znovu přišli, byť všichni víme, že účast v druhých kolech už tak vysoká nebývá.

Jak velký vliv má podle vás na výsledky krajských voleb aktuální vývoj v celostátní politice?

Já jsem v rámci předvolební kampaně sjezdil celý kraj a bavil se s velkou spoustou lidí. A ačkoliv jsme nevedli žádnou útočnou a negativní kampaň, setkával jsem se často s obrovskou nespokojeností občanů – ať již se současnou vládou na celostátní úrovni, tak i na té krajské. Obě tyto oblasti se dost prolínají.

Jako jedno z hesel vaší předvolební kampaně jste v hnutí měli, že lidem vrátíte to, co jim vláda vzala. Do čeho se tedy pustíte na Vysočině v prvé řadě, pokud se tedy skutečně octnete ve vedení kraje?

Co nejdříve se chceme pustit do toho, aby lidé u našich krajských nemocnic parkovali alespoň první dvě hodiny zdarma. Chceme pomoci také dětem, respektive jejich rodičům, s platbou kroužků. Protože když se na to podíváte, současná Fialova vláda zdražila lidem život o třetinu. Reálné mzdy o třetinu klesly, seniorům se vzala tisícovka měsíčně, zvedly se rekordně daně – například daň z nemovitosti. Vláda také slíbila konsolidaci veřejných financí, což nedodržela; dluh se stále prohlubuje, lidem se nepomáhá, roste tady šedá ekonomika. A takto bych mohl ještě mluvit dlouho.

Pokusíte se tedy tyto věci změnit na úrovni kraje?

Pomoci lidem chceme nejprve na krajské úrovni, pustíme se do toho hned, jak to půjde. Za rok nás ale pochopitelně čekají ještě parlamentní volby a my uděláme všechno pro to, abychom tyto změny dotáhli také na úrovni celostátní.

Jak časově vidíte povolební vyjednávání? Kdy by mohla být koalice sestavena?

To se zatím ještě říct nedá. Tento týden nás čeká druhé kolečko jednání se zástupci ostatních stran. O víkendu šlo spíše o takové první schůzky, gratulace, kratší setkání. Nějaké vize už samozřejmě máme, ale domluveno nic není.

Mohlo by by být jasno už tento týden?

Je to možné, ale slíbit to nemohu.