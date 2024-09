Starostové dali ANO na Vysočině košem. Hnutí se obrací k SPD a Stačilo!

„Na zatím posledním jednání, které bylo, jsme deklarovali zájem vstoupit do koalice s ANO. Na tom jsme se domluvili,“ potvrdil Vladimír Novotný ze SOCDEM. „A je na jednání ANO, aby sehnalo zbývající hlasy. My nejsme vítězové, oni by měli dát dohromady koalici, která má nadpoloviční většinu v zastupitelstvu,“ dodal Novotný.

Vítězné hnutí ANO má aktuálně dokončeno „kolečko“ setkání se všemi stranami a uskupeními.

„Nyní už jednáme s těmi, se kterými k sobě máme nejblíže. Konkrétně jde o Sociální demokracii, SPD a Stačilo!,“ informoval v pondělí odpoledne Martin Kukla, lídr hnutí ANO na Vysočině. Koalicí Stačilo! s účastí KSČM má na Vysočině tři mandáty, koalice SPD, Trikolory a PRO pak mandáty dva.

Rozhodovalo morální zhodnocení nabídky

Co se týče případné spolupráce se Starosty pro Vysočinu (STAN, čtyři mandáty), podle lídra STAN Adama Joury vyjednávání oficiálně ještě ukončena nebyla.

„Dveře k jednání necháváme zatím pootevřeny,“ uvedl Joura. „Bavili jsme se o tom ale v rámci krajského výboru a za současných okolností se kloníme spíše k odchodu do opozice. Definitivně jsme však celou záležitost neuzavřeli,“ dodal.

Podle krajského předsedy hnutí STAN a poslance Lukáše Vlčka však o spolupráci s ANO jeho hnutí zájem nemá. „V žádném případě to nestojí na tom, že bychom licitovali o počtu radních. Prostě s ohledem na to, jaký návrh od ANO byl a jak by ta koalice byla složená, tak náš krajský výbor to vyhodnotil tak, že v takové situaci s hnutím ANO spolupracovat nechceme,“ vzkázal Vlček.

Rozhodovalo podle něj i morální zhodnocení nabídky. „V rozhodování, zda vstupovat do koalice s někým, kdo celou kampaň postaví na tom, že bude vracet něco, co vláda vzala, co má totálně myšlenkově prázdný obsah, to aspoň pro mě osobně hrálo velkou roli,“ dodal Lukáš Vlček.

Hlavní heslo krajské kampaně hnutí ANO - Vrátíme vám, co vám vláda vzala - bylo vidět na všech plakátech či billboardech. K dalšímu setkání tak prozatím nedošlo. „My jsme na jednání i nadále připraveni,“ podotkl Kukla.

Rozpaky nad spoluprací s SPD a komunisty

Zástupci KDU-ČSL (čtyři mandáty) a uslkupení Společně se Starosty pro občany (18 mandátů), v níž jsou ODS a TOP 09, již dříve oznámili, že s hnutím ANO do koalice nepůjdou. „KDU-ČSL v neděli jednalo s hnutím ANO, od kterého dostalo nabídku na vstup do krajské koalice. V neděli ji projednal krajský výbor strany, který ji hlasováním odmítl,“ potvrdil krajský předseda lidovců Pavel Janoušek.

Zástupci Sociální demokracie by podle svých slov preferovali koalici se STAN nebo s KDU-ČSL. „Taková koalice je pro nás přednostní. Pokud to ale nepůjde, pak je na ANO, aby vyjednalo nějakou jinou podporu,“ uvedl Novotný.

Ten nevyloučil ani případnou spolupráci s SPD či Stačilo!. „Řekl jsem, čemu dáváme přednost. Ale je otázka, k čemu budeme postaveni. Na to neumím odpovědět,“ přiznal Novotný. „To bychom si museli vyříkat mezi sebou a to uděláme,“doplnil.

Případnou koalici s SPD a komunisty naopak zcela jednoznačně odmítl Joura. „O té stoprocentně jednat nebudeme, ani ze zvědavosti,“ má jasno lídr Starostů pro Vysočinu.