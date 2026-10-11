Po čtyřech letech spolupráce s ANO nyní Petr Ryška s ODS vyjednává o podobě nové koalice. Jednat chce nejen s dosavadním partnerem, ale také se zástupci STANu a PiFa (Piráti a Fórum Jihlava). Rozhodující pro něj bude podpora programu Týmu pro Jihlavu.
Pane primátore, jaké máte bezprostředně po volbách první pocity?
Jsem maximálně spokojený. Kdybych nebyl spokojený, byl bych nevděčný. Já jsem naopak jako Jihlavák hrozně vděčný, že si lidé všimli, že něco děláme, a ocenili naši práci. Beru to jako závazek. Podařilo se nám za uplynulé čtyři roky splnit většinu toho, co jsme před volbami slibovali. Chtěl bych se za další čtyři roky znovu postavit před lidi a říct: Ano, zase jsme většinu slibů splnili.
I kdyby mi byla nějaká strana sympatická, třeba i na celostátní úrovni, ale řekla by, že nám bude v Jihlavě házet klacky pod nohy, asi s ní do koalice jít nemůžeme.
Doufal jste v takový výsledek?
Ne. Už jsem někde říkal, že jsem tajně doufal ve třicet procent. Ale 37 procent je opravdu nečekaných.
Čím si tak výrazný výsledek vysvětlujete?
Myslím si, že se sešlo víc věcí. Jednak lidé ocenili, co jsme udělali, za což jsem strašně rád. Také jsme měli velmi dobrou kampaň. A připadá mi, že už dnes nikdo pořádně nedělá program. My jsme podle mě byli jediní, kdo měl v brožuře poměrně podrobně rozepsané, co chce v jednotlivých oblastech života ve městě během příštích čtyř let udělat.
Hlavní priority
A co další strany a uskupení?
Ostatní měli většinou tři nebo čtyři body. Nemůžu brát vážně, když někdo přijde s několika hesly, například že postaví jedno parkoviště nebo uskuteční investici, která ani není úplně reálná. Takhle přece fungování města nemůže vypadat.
Jak jste sledoval průběžné sčítání hlasů? Tým pro Jihlavu od začátku vedl s výrazným náskokem...
Velkým překvapením bylo právě to, že jsme po celou dobu měli takový náskok. Čekal jsem dobrý výsledek, ale tohle jsem nečekal.
Nyní jsou před vámi v podstatě dvě varianty: budete chtít pokračovat v dosavadní koalici s ANO, nebo se zkusíte vydat novou cestou?
Nabízí se víc možností. Nechci teď předjímat, jak to nakonec dopadne. Se zástupci ANO a STANu jsem mluvil už během sčítání a řekl jsem jim, že se jim ozvu, až bude výsledek jasnější. Domluvili jsme, že se s ANO, STANem a Piráty postupně sejdeme další den.
Co za vás bude při vyjednávání rozhodující?
Chci se bavit především o programu. Chci vytvořit koalici s těmi, kteří nás budou podporovat a pomáhat nám uskutečnit to, co jsme slíbili. Jsou samozřejmě i další priority, ale nejprve bych chtěl vyřešit program. To je pro mě zásadní. Myslím to opravdu vážně, není to žádné klišé. Do našeho programu jsme dávali věci, u kterých jsme věřili, že je dokážeme splnit. Když kolegové přišli s nějakým návrhem a já si nebyl jistý, že ho můžeme uskutečnit, řekl jsem, že ho tam nedáme. Nechci lidem slibovat něco, co potom nesplníme.
Jak jste byl spokojený s dosavadní spoluprací s ANO?
Myslím si, že jsme byli víceméně spokojení a spolupráce byla dobrá. V podstatě nás nechali dělat to, co jsme měli ve svém programu. Ten jsme potom přenesli do programového prohlášení. Byl to především program ODS a KDU-ČSL, se kterým jsme šli do voleb. ANO nás v tom podrželo a hlasovalo s námi na zastupitelstvu. Za to mu samozřejmě musím poděkovat.
ODS je pravicová strana, zatímco ANO je zejména na celostátní úrovni politicky jinde. Není pro vás taková spolupráce problém?
Celostátní politika je v tomhle velkou komplikací. To, co ANO dělá na celostátní úrovni, je problém, tak to prostě je. Nicméně komunální volby jsou přece jenom o něčem jiném. Rád si ale poslechnu, co nám STAN a Piráti řeknou o svých prioritách a jestli se shodneme.
Volby 2026 OBRAZEM
Znamená to, že by pro vás středo-pravicová varianta byla přijatelnější?
Nechci teď říkat, jaká varianta je pro mě nejlepší. Chci se bavit o tom, nakolik jsou jednotlivé strany ochotné podporovat náš program. Jedna věc je, že můžu mít k někomu sympatie, druhá věc je skutečná spolupráce. I kdyby mi byla nějaká strana sympatická, třeba i na celostátní úrovni, ale řekla by, že nám bude v Jihlavě házet klacky pod nohy, asi s ní do koalice jít nemůžeme.
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Kdy by mohlo být o nové koalici jasno?
Ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu, takže do té doby je ještě prostor. Nemyslím si ale, že jednání potrvají tak dlouho. Věřím, že jasno bude dřív.
Jak jste prožíval samotný volební víkend? Byl jste nervózní?
Byl jsem nervózní, ale ne tolik. Pro mě to není úplně životně důležité. Už jsem několikrát říkal, že kdyby volby nedopadly dobře a viděl bych, že na radnici nebudeme mít důstojnou roli, měl jsem domluvené, co bych dělal dál.