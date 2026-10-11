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Hlavně ať nám partneři neházejí klacky pod nohy, říká spokojený primátor Jihlavy

Jan Salichov
  12:36
Volební lídr ODS a Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška. Jeho sdružení...

Volební lídr ODS a Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška. Jeho sdružení konkurenci v komunálních volbách rozdrtilo. (10. října 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních...
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...
8 fotografií
Primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS), lídr kandidátky Týmu pro Jihlavu, je po komunálních volbách maximálně spokojený. Zisk kolem 37 procent podle něj překonal očekávání. Za úspěchem vidí dosavadní práci vedení města, ale také povedenou kampaň. „Nechci se chválit, ale podle mě byla unikátní i v celé České republice,“ říká Ryška.

Výsledky voleb 2026

Po čtyřech letech spolupráce s ANO nyní Petr Ryška s ODS vyjednává o podobě nové koalice. Jednat chce nejen s dosavadním partnerem, ale také se zástupci STANu a PiFa (Piráti a Fórum Jihlava). Rozhodující pro něj bude podpora programu Týmu pro Jihlavu.

Pane primátore, jaké máte bezprostředně po volbách první pocity?
Jsem maximálně spokojený. Kdybych nebyl spokojený, byl bych nevděčný. Já jsem naopak jako Jihlavák hrozně vděčný, že si lidé všimli, že něco děláme, a ocenili naši práci. Beru to jako závazek. Podařilo se nám za uplynulé čtyři roky splnit většinu toho, co jsme před volbami slibovali. Chtěl bych se za další čtyři roky znovu postavit před lidi a říct: Ano, zase jsme většinu slibů splnili.

I kdyby mi byla nějaká strana sympatická, třeba i na celostátní úrovni, ale řekla by, že nám bude v Jihlavě házet klacky pod nohy, asi s ní do koalice jít nemůžeme.

Doufal jste v takový výsledek?
Ne. Už jsem někde říkal, že jsem tajně doufal ve třicet procent. Ale 37 procent je opravdu nečekaných.

Čím si tak výrazný výsledek vysvětlujete?
Myslím si, že se sešlo víc věcí. Jednak lidé ocenili, co jsme udělali, za což jsem strašně rád. Také jsme měli velmi dobrou kampaň. A připadá mi, že už dnes nikdo pořádně nedělá program. My jsme podle mě byli jediní, kdo měl v brožuře poměrně podrobně rozepsané, co chce v jednotlivých oblastech života ve městě během příštích čtyř let udělat.

Hlavní priority
Týmu pro Jihlavu

Doprava a infrastruktura:
Dokončení napojení na pitnou vodu ze Želivky, stavba nového autobusového nádraží v rámci Centrálního dopravního terminálu (+ příprava na VRT) a ladění systému rezidentního parkování (systému modrých čar).

Náměstí a rozvoj města:
Zahájení revitalizace Masarykova náměstí, jednání o estetické úpravě a začlenění Prioru a podpora bytové výstavby s opravami městských domů.

Bezpečnost a pořádek:
Posílení asistentů prevence kriminality a zaměření na dodržování pořádku a veřejného klidu v ulicích.

A co další strany a uskupení?
Ostatní měli většinou tři nebo čtyři body. Nemůžu brát vážně, když někdo přijde s několika hesly, například že postaví jedno parkoviště nebo uskuteční investici, která ani není úplně reálná. Takhle přece fungování města nemůže vypadat.

Jak jste sledoval průběžné sčítání hlasů? Tým pro Jihlavu od začátku vedl s výrazným náskokem...
Velkým překvapením bylo právě to, že jsme po celou dobu měli takový náskok. Čekal jsem dobrý výsledek, ale tohle jsem nečekal.

Nyní jsou před vámi v podstatě dvě varianty: budete chtít pokračovat v dosavadní koalici s ANO, nebo se zkusíte vydat novou cestou?
Nabízí se víc možností. Nechci teď předjímat, jak to nakonec dopadne. Se zástupci ANO a STANu jsem mluvil už během sčítání a řekl jsem jim, že se jim ozvu, až bude výsledek jasnější. Domluvili jsme, že se s ANO, STANem a Piráty postupně sejdeme další den.

Co za vás bude při vyjednávání rozhodující?
Chci se bavit především o programu. Chci vytvořit koalici s těmi, kteří nás budou podporovat a pomáhat nám uskutečnit to, co jsme slíbili. Jsou samozřejmě i další priority, ale nejprve bych chtěl vyřešit program. To je pro mě zásadní. Myslím to opravdu vážně, není to žádné klišé. Do našeho programu jsme dávali věci, u kterých jsme věřili, že je dokážeme splnit. Když kolegové přišli s nějakým návrhem a já si nebyl jistý, že ho můžeme uskutečnit, řekl jsem, že ho tam nedáme. Nechci lidem slibovat něco, co potom nesplníme.

Volební lídr ODS a Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška. Jeho sdružení konkurenci v komunálních volbách rozdrtilo. (10. října 2026)
Ve štábu jihlavské ODS byl důvod k radosti ještě před sečtením všech volebních hlasů. Tým pro Jihlavu zvítězil s obrovským náskokem. Na snímku jsou se šampaňským lídr kandidátky a primátor Petr Ryška (v košili) a náměstek primátora David Beke. (10. října 2026)
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským náskokem. (10. října 2026)
Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským náskokem. (10. října 2026)
8 fotografií

Jak jste byl spokojený s dosavadní spoluprací s ANO?
Myslím si, že jsme byli víceméně spokojení a spolupráce byla dobrá. V podstatě nás nechali dělat to, co jsme měli ve svém programu. Ten jsme potom přenesli do programového prohlášení. Byl to především program ODS a KDU-ČSL, se kterým jsme šli do voleb. ANO nás v tom podrželo a hlasovalo s námi na zastupitelstvu. Za to mu samozřejmě musím poděkovat.

ODS je pravicová strana, zatímco ANO je zejména na celostátní úrovni politicky jinde. Není pro vás taková spolupráce problém?
Celostátní politika je v tomhle velkou komplikací. To, co ANO dělá na celostátní úrovni, je problém, tak to prostě je. Nicméně komunální volby jsou přece jenom o něčem jiném. Rád si ale poslechnu, co nám STAN a Piráti řeknou o svých prioritách a jestli se shodneme.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Znamená to, že by pro vás středo-pravicová varianta byla přijatelnější?
Nechci teď říkat, jaká varianta je pro mě nejlepší. Chci se bavit o tom, nakolik jsou jednotlivé strany ochotné podporovat náš program. Jedna věc je, že můžu mít k někomu sympatie, druhá věc je skutečná spolupráce. I kdyby mi byla nějaká strana sympatická, třeba i na celostátní úrovni, ale řekla by, že nám bude v Jihlavě házet klacky pod nohy, asi s ní do koalice jít nemůžeme.

Výsledky voleb v Jihlavě: Drtivě zvítězil Tým pro Jihlavu, zklamání u ANO

Kdy by mohlo být o nové koalici jasno?
Ustavující zastupitelstvo je 2. listopadu, takže do té doby je ještě prostor. Nemyslím si ale, že jednání potrvají tak dlouho. Věřím, že jasno bude dřív.

Jak jste prožíval samotný volební víkend? Byl jste nervózní?
Byl jsem nervózní, ale ne tolik. Pro mě to není úplně životně důležité. Už jsem několikrát říkal, že kdyby volby nedopadly dobře a viděl bych, že na radnici nebudeme mít důstojnou roli, měl jsem domluvené, co bych dělal dál.

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