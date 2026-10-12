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Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent

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  17:26
Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
6 fotografií
Složitá povolební matematika se zdlouhavým skládáním koalic některá města na Vysočině mine. Například v Kamenici nad Lipou, Pacově, Velkém Meziříčí nebo v Třešti s přehledem ovládla volby jedna strana nebo uskupení. Vítězové voleb tam získali spolehlivou nadpoloviční většinu.

Výsledky voleb 2026

Sdružení Společně VM, jež s 54,29 % hlasů opět dominovalo komunálním volbám ve Velkém Meziříčí, s prvenstvím počítalo. Dle lídra a dosavadního starosty Alexandrose Kaminarase bylo jen otázkou, kolik získají nakonec mandátů. Nakonec jich bylo čtrnáct.

„To, že jsme o jeden mandát ještě posílili, je pro nás milé překvapení. Obzvláště v situaci, kdy byla vyšší konkurence a kdy jedna z partají, které se nově objevily, bylo ANO,“ okomentoval starosta. Výsledek je podle něj potvrzením toho, že lidé práci, již vedení města odvádí, oceňují, chápou, a že se ji radnici daří dobře komentovat.

Nový starosta Alexandros Kaminaras (25. února 2020)
Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
Dnes je v synagoze tržnice s levným asijským zbožím, jež brzy ukončí provoz. Na snímku je starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.
Výstavu v Třešti slavnostně zahájili starosta Vladislav Hynk, generální ředitel společnosti Kostelecké uzeniny Michal Jedlička a personální ředitel společnosti Zdeněk Lidmila. Spolu s nimi také tiskový mluvčí ČOV Marek Brodský. (5. května 2016)
6 fotografií

Ač by Společně VM mohlo řídit město bez dalších partnerů, jako lepší řešení vidí Kaminaras širší koalici. „Záleží, co na to moji kolegové. Je nás přece jen hodně, musíme si sednout a dohodnout se,“ podotkl starosta s tím, že povolební jednání začala už v sobotu večer.

A výsledek? Vítězové voleb mají už minimálně tři partnery, s nimiž se mohou spojit. Jaké ale nakonec složení koalice bude, vypilují jednotlivé strany a uskupení až během tohoto týdne.

Nadpoloviční většina starostu mile zaskočila

Přes padesát procent, konkrétně 50,79 %, získala v Třešti KDU-ČSL. Její vítězství v komunálních volbách nebylo žádným překvapením, naopak, dalo se očekávat - ovšem nadpoloviční většina hlasů pozitivně zaskočila i lídra strany Vladislava Hynka.

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„Je pravda, že jsem byl mile překvapený,“ usmíval se současný starosta Třeště, který s největší pravděpodobností starostou zůstane i nadále. „Chuť určitě mám, jinak bych nekandidoval,“ potvrdil.

A přestože by si jeho strana mohla o všem důležitém rozhodovat sama, bez zbytečného handrkování, Hynk avizuje, že KDU-ČSL hodlá zapojit i zbývající uskupení. „Přál bych si, abychom spolupracovali tak, jak už v Třešti spolupracujeme několik volebních období,“ prozradil. „Jednoduše nám to tak funguje,“ dodal.

Pořádnou výzvou pro všechny podle něj bude v nadcházejícím období především kompletní rekonstrukce zdejší základní školy. „Potrvá tři roky a všechno se bude dělat za plného provozu,“ zmínil Hynk.

Hvězdná kandidátka brala v Pacově dvě třetiny

Drtivé vítězství si připsalo uskupení PRO PACOV v Pacově na Pelhřimovsku. V téměř pětitisícovém městečku na západě Vysočiny získalo 65 procent hlasů. V patnáctičlenném zastupitelstvu mu to zajistilo hned deset míst.

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Na místní poměry nemohlo obsahovat známější jména. Jedničkou kandidátky byl starosta Tomáš Kocour, ze druhého místa mu záda kryl místostarosta Radek Vitovský. A pětkou byl starosta bývalý, někdejší ministr průmyslu a obchodu a nynější první místopředseda STAN Lukáš Vlček. I on mandát získal.

„Politici musí stát nohama na zemi a aktivní účast v komunální politice je skvělý zdroj informací. V Pacově s mojí rodinou žijeme a aktivně se podílíme na veřejném dění. Baví mě to,“ vysvětloval, proč kandidátku podpořil.

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