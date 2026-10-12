Sdružení Společně VM, jež s 54,29 % hlasů opět dominovalo komunálním volbám ve Velkém Meziříčí, s prvenstvím počítalo. Dle lídra a dosavadního starosty Alexandrose Kaminarase bylo jen otázkou, kolik získají nakonec mandátů. Nakonec jich bylo čtrnáct.
„To, že jsme o jeden mandát ještě posílili, je pro nás milé překvapení. Obzvláště v situaci, kdy byla vyšší konkurence a kdy jedna z partají, které se nově objevily, bylo ANO,“ okomentoval starosta. Výsledek je podle něj potvrzením toho, že lidé práci, již vedení města odvádí, oceňují, chápou, a že se ji radnici daří dobře komentovat.
Ač by Společně VM mohlo řídit město bez dalších partnerů, jako lepší řešení vidí Kaminaras širší koalici. „Záleží, co na to moji kolegové. Je nás přece jen hodně, musíme si sednout a dohodnout se,“ podotkl starosta s tím, že povolební jednání začala už v sobotu večer.
A výsledek? Vítězové voleb mají už minimálně tři partnery, s nimiž se mohou spojit. Jaké ale nakonec složení koalice bude, vypilují jednotlivé strany a uskupení až během tohoto týdne.
Nadpoloviční většina starostu mile zaskočila
Přes padesát procent, konkrétně 50,79 %, získala v Třešti KDU-ČSL. Její vítězství v komunálních volbách nebylo žádným překvapením, naopak, dalo se očekávat - ovšem nadpoloviční většina hlasů pozitivně zaskočila i lídra strany Vladislava Hynka.
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„Je pravda, že jsem byl mile překvapený,“ usmíval se současný starosta Třeště, který s největší pravděpodobností starostou zůstane i nadále. „Chuť určitě mám, jinak bych nekandidoval,“ potvrdil.
A přestože by si jeho strana mohla o všem důležitém rozhodovat sama, bez zbytečného handrkování, Hynk avizuje, že KDU-ČSL hodlá zapojit i zbývající uskupení. „Přál bych si, abychom spolupracovali tak, jak už v Třešti spolupracujeme několik volebních období,“ prozradil. „Jednoduše nám to tak funguje,“ dodal.
Pořádnou výzvou pro všechny podle něj bude v nadcházejícím období především kompletní rekonstrukce zdejší základní školy. „Potrvá tři roky a všechno se bude dělat za plného provozu,“ zmínil Hynk.
Hvězdná kandidátka brala v Pacově dvě třetiny
Drtivé vítězství si připsalo uskupení PRO PACOV v Pacově na Pelhřimovsku. V téměř pětitisícovém městečku na západě Vysočiny získalo 65 procent hlasů. V patnáctičlenném zastupitelstvu mu to zajistilo hned deset míst.
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Na místní poměry nemohlo obsahovat známější jména. Jedničkou kandidátky byl starosta Tomáš Kocour, ze druhého místa mu záda kryl místostarosta Radek Vitovský. A pětkou byl starosta bývalý, někdejší ministr průmyslu a obchodu a nynější první místopředseda STAN Lukáš Vlček. I on mandát získal.
„Politici musí stát nohama na zemi a aktivní účast v komunální politice je skvělý zdroj informací. V Pacově s mojí rodinou žijeme a aktivně se podílíme na veřejném dění. Baví mě to,“ vysvětloval, proč kandidátku podpořil.