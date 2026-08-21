Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Slavníč bude opět bez voleb i kvůli domu zastupitele. Správu převezme úředník

Autor:
  11:51
Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních...

Ve Slavníči se i kvůli sporům nesešel dostatečný počet kandidátek do podzimních komunálních voleb. V říjnu tak správu obce na dobu neurčitou převezme úředník ministerstva vnitra. (20. srpna 2026) | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Slavníč je jediná plnohodnotná obec havlíčkobrodského okresu, která leží jižně...
O tom, že se ve Slavníči volby konat nebudou, zatím není na úřední desce...
Výrazným prvkem ve Slavníči je dálniční most na severním konci obce. Šíří se z...
Nástěnka, výdejní box a zvonička s lavičkou v centru obce. (20. srpna 2026)
10 fotografií
Na Vysočině je celkem 704 obcí. Ve všech z nich se v říjnu uskuteční komunální volby. Až na jedinou výjimku. Ve Slavníči na Havlíčkobrodsku se volby konat nebudou. Kvůli sporům se už podruhé nesešel dostatečný počet kandidátek. Správu nad obcí proto opět převezme úředník ministerstva vnitra.

„Obec tím šeredně utrpí. Ale třeba si tu lidé uvědomí, že je něco špatně,“ zlobí se na své spoluobčany současný starosta Jan Korbela. Obec vede více než jedenáct let. Před čtyřmi roky dostal nejvíce hlasů z jediné šestičlenné kandidátky. Nyní se ale rozhodl za současné situace už nekandidovat. Jak tvrdí, stojí za tím delší neshody i jedno rozhodnutí jeho kolegů v zastupitelstvu.

„Jeden ze zastupitelů si postavil mobilní dům. Sice na vlastním pozemku, ale v rozporu s územním plánem. Ostatní zastupitelé mu k tomu schválili přípojku elektřiny přes obecní pozemek. To je za mě nepřijatelné. Kdo jiný by měl územní plán dodržovat, když ne sami zastupitelé? “ objasňuje záležitost Korbela.

Považuji to za jakési zlaté padáky. S tím rozhodně nesouhlasím a nechci mít nic společného. S takovými lidmi dál vést obec nechci.

Jan Korbelastarosta Slavníče

„Někteří mu to schválili s tím, že oni už dál v zastupitelstvu pokračovat nebudou. Považuji to za jakési zlaté padáky. S tím rozhodně nesouhlasím a nechci mít nic společného. S takovými lidmi dál vést obec nechci,“ zlobí se starosta.

Za obec nese odpovědnost. V případě jakéhokoliv protiprávního postupu by právě on byl prvním, na koho by se orgány obrátily. Ostatně ve Slavníči by to nebylo nic nového. Před soudem stanuli už dva Korbelovi předchůdci...

Skončí mandát, přijde ministerský úředník

Ve vesnici, v níž žije kolem 65 stálých obyvatel a jejíž největší dominantou je most, po němž vede dálnice D1, se pak nesešel dostatečný počet kandidátů, aby z nich po volbách šlo sestavit pětičlenné zastupitelstvo. Správu nad obcí tak převezme úředník ministerstva vnitra.

„Funkční období stávajícího zastupitelstva obce skončí 9. října 2026, kdy zaniknou mandáty všech zastupitelů. V obcích, kde se volby neuskuteční pro nedostatek kandidátů, V jmenuje ministerstvo vnitra od následujícího dne správce obce,“ informovala mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.

Slavníč je jediná plnohodnotná obec havlíčkobrodského okresu, která leží jižně od dálnice D1. (20. srpna 2026)
O tom, že se ve Slavníči volby konat nebudou, zatím není na úřední desce zmínka. (20. srpna 2026)
Výrazným prvkem ve Slavníči je dálniční most na severním konci obce. Šíří se z něho neustávající hluk od projíždějících vozidel. Silnice pod ním by opravu rozhodně potřebovala. (20. srpna 2026)
Nástěnka, výdejní box a zvonička s lavičkou v centru obce. (20. srpna 2026)
10 fotografií

Takový správce ovšem není plnohodnotnou náhradou obecních orgánů. Jeho činnost je výrazně omezená pouze na nezbytně nutné úkony a zajištění zákonných povinností obce. „Například na plnění dříve uzavřených smluv, úhradu běžných závazků, zajištění základních služeb pro občany, jako je svoz komunálního odpadu, a základní správu obecního majetku,“ upřesnila mluvčí.

Nic dalšího správce vykonávat nemůže. A dokonce nemůže nakládat ani s majetkem obce. „Nemůže tedy například prodávat či zastavovat obecní nemovitosti, sjednat pro obec úvěr nebo rozhodovat o akcích směřujících k dalšímu rozvoji, vybavenosti či zvelebování obce,“ dodala Nguyenová.

Co bude s opravou silnice? A co s kabely?

Podle Jana Korbela touto správou právě v tuto dobu Slavníč výrazně utrpí. „Jako jediná obec po modernizaci D1 jsme dokázali vybojovat kompletní opravu silnice skrz obec. Měla se dělat včetně podkladů a propustků. Navazuje na to i položení optického kabelu a to je pro nás zásadní. Jestli to neuděláme teď, už se k nám investor nikdy nevrátí,“ objasňuje.

Sám ale věří, že tato krizová situace nepotrvá dlouho. Až se objeví dostatečný počet kandidátů, ministerstvo může vyhlásit dodatečné volby. Z nich může lehko nové zastupitelstvo a posléze i vedení obce vzejít. V tu chvíli by mu ministerský úřad veškeré pravomoci vrátil.

Obec, která nemá starostu, musí vydržet třeba i čtyři dny potmě

Vyloučené není, že by Jan Korbela ve funkci neuvolněného starosty třeba i dál pokračoval. „Uvidíme, jaký to bude mít vývoj,“ pokrčí rameny.

Ministerský správce není pro Slavníč nic nového. Ke stejnému řešení došlo už v turbulentním období roku 2014. Kvůli sporům o hospodaření obce se zdejší politická scéna zcela zhroutila. Zastupitelé postupně rezignovali a nikdo se voleb nechtěl aktivně účastnit. Několik měsíců obec řídil ministerský správce.

Korbelovi předchůdci skončili před soudem

Mnohé ze sporů pak zašly ještě dál. Padala trestní oznámení a před soudem postupně stanuli dva starostové, kteří Slavníč vedli před Janem Korbelou. Nejprve to byl pro podezření ze zneužití pravomocí a zpronevěry Jan Matoušů, po něm kvůli vytěžení obecního lesa Milan Povolný.

Lhůta pro podání kandidátních listin pro podzimní komunální a senátní volby skončila 4. srpna. „Registrační úřady nyní zkoumají, zda podané listiny obsahují všechny náležitosti, případně kandidáty a volební uskupení vyzývají k odstranění závad. O registraci v případě adeptů na senátory rozhodnou do 21. srpna, u kandidátů do místních samospráv o den později,“ přiblížila mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel Josef Vávra, spolumajitel a vrchní sládek pivovaru Bernard

Spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard a vrchní sládek Josef Vávra.

Po těžké nemoci ve věku nedožitých 67 let v neděli večer zemřel Josef Vávra - vrchní sládek, generální ředitel a spolumajitel Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Spolu se Stanislavem Bernardem...

Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru

Soutěž
Pohled do zeleně

V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...

Prezidentský pár ve vysočinském království lyží. Dvoje si také odvezl

Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží...

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva si z pracovní návštěvy Vysočiny odvezou praktický dárek. Novoměstská společnost Kästle CZ, kam dnes oba zavítali, každému z nich věnovala nový pár lyží. Továrnu...

Takové lavice nemá ani vesnická putyka. Bývalý šéf zoo zahradu ostře kritizuje

Premium
Vladislav Jiroušek formoval jihlavskou zoologickou zahradu bezmála čtyřicet...

Na jedné straně pochvalné reference návštěvníků, na druhé spílání od odborníka a legendy zoologie. Bývalému řediteli Zoo Jihlava Vladislavu Jirouškovi se v současné době v zahradě nelíbí například...

Vítězný nástup, živelné fandění i hádky. Romský fotbalový klub je zpět na scéně

Premium
Na fotbalovou scénu se romský tým na Jihlavsku vrátil znovu po šesti letech....

V krajském městě Vysočiny po letech opět působí romský fotbalový mančaft. Jako AV Amari Roma s podporou stovek příznivců vstoupil v Jihlavě do nejnižší české soutěže dvěma výhrami.

Hradozámecká noc se zaměří na šlechtu a cestování, otevře i kostel v zaniklé obci

Zámek Telč

Sedm významných památkových objektů se na Vysočině v sobotu 22. srpna zapojí do letošního ročníku tradiční akce Hradozámecká noc. Ta symbolicky uzavírá letní návštěvnickou sezonu na hradech, zámcích...

21. srpna 2026  8:48

Na Vysočině vznikly další útulny. Je to ideální zázemí při dálkových výšlapech

Nouzový přístřešek vybudovaly Lesy České republiky na trase poutní stezky Via...

Nejen pro turisty zdolávající vyhlášenou poutní stezku Via Czechia, ale i další výletníky je určen nový nouzový přístřešek u Sněžného na Žďársku. Na Vysočině jde už o třetí takovou stavbu, již na...

20. srpna 2026  17:13

Prezidentský pár ve vysočinském království lyží. Dvoje si také odvezl

Prezident Petr Pavel s manželkou na návštěvě u novoměstského výrobce lyží...

Prezident Petr Pavel a jeho žena Eva si z pracovní návštěvy Vysočiny odvezou praktický dárek. Novoměstská společnost Kästle CZ, kam dnes oba zavítali, každému z nich věnovala nový pár lyží. Továrnu...

20. srpna 2026  15:37

Dvojice vykrádala školy i firmy, protřelí kriminálníci stříkali kamery sprejem

Policie obvinila dvojici mužů ze série vloupání (20. srpna 2026).

Kriminalisté obvinili dva muže ve věku 31 a 34 let ze série vloupání do školských zařízení na území čtyř krajů. Na svědomí mají nejméně 25 skutků, při nichž způsobili škodu okolo jednoho milionu...

20. srpna 2026  11:53

Příprava s Kometou skoro vyprodaná? Zážitek. Jen gól jihlavskému kouči chyběl

Jihlavský trenér Viktor Ujčík

Skoro jako by se jihlavští hokejisté chystali na sezonu v extralize. V přípravných duelech střídají jednoho soupeře z elitní soutěže za druhým. Naposledy Dukla udolala v Horácké aréně Mladou Boleslav...

20. srpna 2026  9:04

Šéf jihlavské nemocnice povede i tu v Pelhřimově. Má uklidnit situaci

Alexander Filip řídí jihlavskou nemocnici od února 2024. Nyní si k tomu přidá i nemocnici v Pelhřimově.

Dvě vysočinské nemocnice budou mít od listopadu stejného ředitele. Hejtman Martin Kukla (ANO) oznámil, že kromě jihlavské povede Alexander Filip také pelhřimovskou nemocnici. „Chceme tím zajistit...

20. srpna 2026  8:39

Místo nadšení z opravy parku přišla od lidí vlna kritiky. Vadí beton i množství laviček

Premium
Dřevěné molo na rybníku v parku Budoucnost. Podle některých obyvatel může být...

V Havlíčkově Brodě dokončili proměnu další části parku Budoucnost. Novotou září prostranství před Základní školou V Sadech i celá stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman....

19. srpna 2026

Opilá cizinka jela s tahačem po D1, nadýchala téměř 2,5 promile

Za volantem tohoto obřího tahače seděla v dopolední špičce opilá cizinka....

Téměř 2,5 promile alkoholu v dechu naměřili dálniční policisté šestačtyřicetileté cizince, která v úterý dopoledne řídila tahač po dálnici D1. Hlídka ji zastavila na odpočívce na 111. kilometru ve...

19. srpna 2026  14:13

Tradice v hostinci U Kuřítků ožije. Do Luk nad Jihlavou přijede americký bluegrass

Hostinec U Kuřítků bude hostit bluegrass v podání hudebníků z USA, Nizozemska a...

Vysočinská „mekka bluegrassu“ Luka nad Jihlavou o sobě opět dává vědět. Nizozemsko-americká kapela King Springs Road vystoupí ve čtvrtek 20. srpna od 20 hodin v louckém hostinci U Kuřítků. Doplní ji...

19. srpna 2026  12:45

Takové lavice nemá ani vesnická putyka. Bývalý šéf zoo zahradu ostře kritizuje

Premium
Vladislav Jiroušek formoval jihlavskou zoologickou zahradu bezmála čtyřicet...

Na jedné straně pochvalné reference návštěvníků, na druhé spílání od odborníka a legendy zoologie. Bývalému řediteli Zoo Jihlava Vladislavu Jirouškovi se v současné době v zahradě nelíbí například...

19. srpna 2026

Zahrada na Vysočině má díky stromům příjemné klima. A uměleckou atmosféru

Soutěž
Pohled do zeleně

V roce 1998 si na Vysočině postavili moderní dům připomínající ty v Rakousku. Pak postupně přikupovali a zušlechťovali pozemek a dnes má jejich hodně zajímavá a promyšlená zahrada necelé dva tisíce...

19. srpna 2026

Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak...

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl...

18. srpna 2026  13:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.