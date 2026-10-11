Devětačtyřicetiletá Orgoníková není v komunální politice žádným nováčkem. V Přibyslavi žije, je zdejší dlouholetou opoziční zastupitelkou, v posledním období byla i předsedkyní kontrolního výboru. Pro letošní volby sestavila kandidátku nazvanou ZA VÁS, ZA PŘIBYSLAV. Byla plná nestraníků, jen Orgoníková jako jednička je členkou SOCDEM.
Se svými kolegy dokázala v Přibyslavi ve volbách drtivě zvítězit. Tradiční ODS porazila rozdílem několika tříd. Získala 35,34 procent hlasů a šest zastupitelských mandátů z 15. Druzí občanští demokraté měli 18,93 procent, což stačilo na tři křesla. Koaliční KDU-ČSL dopadla ještě hůř, 17 procent ji stačilo na dva mandáty. U obou to byl obrovský sešup.
„Odpracovali jsme si to,“ vysvětluje si takový úspěch nadšená Orgoníková. To uznává i končící starosta Martin Kamarád (ODS). „Lucie prostě to vítězství chtěla víc, než my,“ poznamenal.
Je pravdou, že občanští demokraté měli letos při sestavování kandidátky velké problémy. Martin Kamarád už dopředu oznámil, že po třech volebních obdobích v čele města bez ohledu na výsledek voleb skončí. A nový lídr, Ota Benc mladší, syn dlouholetého člena ODS a ředitele základní školy Oty Bence staršího, se neukázal být výraznou osobností.
„Je to tak, lídra jsme dlouho hledali a asi nevybrali nejšťastněji. Ale já považoval vůči voličům za férové dopředu oznámit, že končím. Nebylo by správné vystupovat celou dobu jako jednička a po volbách z toho utéct,“ konstatoval Kamarád. Za další důvody krachu ODS pak označil neschopnost prosadit rekonstrukci Bechyňova náměstí i vznik nového nezávislého uskupení Naše Přibyslav, které straně část voličů sebralo.
„Jednoznačně jsme problémů ODS dokázali využít,“ přitakává i Orgoníková. Zároveň ale přiznává, že volbami to nekončí, že jsou teprve v půlce. Záležet bude na povolebním vyjednávání. Potřebovat totiž bude minimálně jednoho partnera. „Teprve začneme vyjednávat, takže se uvidí,“ nechce prozatím další směřování ani naznačovat.
Přibyslav může mít historicky první starostku
Jistá je však jedna věc. Do debat o případné koalici půjde s tím, že právě ona by se měla stát novou přibyslavskou starostkou. Byla by vůbec první ženou v čele města v jeho historii. „Podle volebního výsledku na to jednoznačně máme nárok,“ je si jistá.
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„Lucie Orgoníková měla dobře našlápnuto už od minulých voleb, kdy skončila druhá. A teď dokázala využít nelehké situace v ODS po konci Martina Kamaráda. Zároveň je vidět, že po těch letech občané chtějí změnu a tu by měli i dostat,“ smiřuje se s rolí v opozici dlouholetý místostarosta Michael Omes z KDU-ČSL.
Lucie Orgoníková je zkušenou státní úřednicí. Momentálně je vedoucí kabinetu ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, před tím pracovala jako kancléřka ČVUT v Praze, byla i náměstkyní místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka nebo vrchní ředitelkou kabinetu ministra školství Marcela Chládka. V roce 2018 neúspěšně kandidovala do Senátu.
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Ve veřejnou známost však vešla už roku 2004, kdy se stala mluvčí ČSSD. Jen o rok později přešla do funkce mluvčí vlády premiéra Jiřího Paroubka. S ním udržuje vztahy dodnes. „Občas si zavoláme, jednou dvakrát do roka si sedneme někde na kafe, diskutujeme. Ale volební strategii jsem s ním nekonzultovala,“ rozesmála se Lucie Orgoníková.