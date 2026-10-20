Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Stávající koalice vesměs pokračují. Spojení lidovců s ANO v Brodě přineslo rezignaci

Autor: , ,
  14:20
Koaliční dohodu v Havlíčkově Brodě podepsali (zleva) za Město moderně Libor...

Koaliční dohodu v Havlíčkově Brodě podepsali (zleva) za Město moderně Libor Honzárek, za KDU-ČSL Ondřej Rázl, za ODS Zbyněk Stejskal a za ANO a Ženy za Brod Vladimír Slávka. | foto: Archiv Zbyňka Stejskala

Místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO (na snímku) se ve druhém...
Na model Brodu vytvořený studenty stavební školy je město náležitě hrdé. V nové...
Ředitelem Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě je od září třiatřicetiletý...
ODS v komunálních volbách v Havlíčkově Brodě zvítězila a bude mít sedm...
8 fotografií
Okresní města na Vysočině už finišují koalice, které povedou radnice v příštích čtyřech letech. Ve většině z nich se na spolupráci dohodly stejné strany a hnutí jako v minulých čtyřech letech. Některá spojení by však na celostátní úrovni byla nemyslitelná. V Havlíčkově Brodě už jedno takové vyvolalo rezignaci.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

V Havlíčkově Brodě už je dohoda podepsána. Ve městě vznikla široká koalice ODS, ANO se Ženami za Brod, KDU-ČSL a uskupením Město moderně postaveným na TOP 09.

V pětadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít dohromady 18 hlasů. Jde o totožnou sestavu, jež v Brodě vládla i v uplynulých čtyřech letech, jen se rozšířila o lidovce.

Jsou jiné okolnosti, jiní lidé. Značka ANO nám sice vadí, ale ne na regionální úrovni.

Ondřej Rázlbudoucí místostarosta Havlíčkova Brodu za KDU-ČSL

„V minulém období byla skvělá spolupráce. Voličům zřejmě takové složení nevadilo, když nám opět dali hlasy a volby jsme vyhráli,“ uvedl starosta a lídr ODS Zbyněk Stejskal. Ve funkci by měl pokračovat. Stejně tak místostarostové Vladimír Slávka (ANO) a Libor Honzárek (Město moderně). Novým místostarostou se stane Ondřej Rázl (KDU-ČSL).

Právě lidovci oproti minulým letům po volbách otočili. Před osmi i před čtyřmi lety nabídku koalice a spolupráci s ANO odmítli. Letos už souhlasili. „Jsou jiné okolnosti, jiní lidé. Značka ANO nám sice vadí, ale ne na regionální úrovni. Celá naše kandidátka hlasovala, zda do takové koalice jít, většina byla pro,“ vysvětlil Rázl.

Místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO (na snímku) se ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku utká se senátorem za ODS Janem Teclem.
Na model Brodu vytvořený studenty stavební školy je město náležitě hrdé. V nové expozici ho doplňují i moderní technologie. Budovu Staré radnice na něm ukazuje místostarosta Libor Honzárek, bedlivě ho sleduje starosta Zbyněk Stejskal.
Ředitelem Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě je od září třiatřicetiletý moderátor a bývalý krajský úředník Ondřej Rázl. Jeho hlavním úkolem bude zajistit program a zaplnit jím druhý největší kulturní sál na Vysočině.
ODS v komunálních volbách v Havlíčkově Brodě zvítězila a bude mít sedm zastupitelů. S kým vytvoří koalici, však jasné není. Na snímku jsou nově zvolení zastupitelé (zleva) Milan Pecka, Michaela Slavíková, Jan Sojka, Jana Fischerová, Zbyněk Stejskal, Michaela Lakomá a Jan Tecl.
8 fotografií

Jedním z těch, kdo nesouhlasil, byl Petr Kletečka. Ten se zastupitelského mandátu vzdal ještě před ustavujícím jednáním. „Jakmile jsem se dozvěděl, kam to směřuje, neváhal jsem ani vteřinu, že mandát položím,“ říká jeden z hlasů Milionu chvilek pro demokracii v Brodě.

„Lidsky jednání kolegů chápu, ale morálně se mi příčí. Mrzí mě, že ODS nenašla odvahu sestavit koalici jinak, když tomu okolnosti byly nakloněny. A stejně tak mě mrzí, že se kvalitní osobnosti na kandidátce ANO nezbavily této své značky,“ poznamenal. Mandát tak připadne jeho synovci a stávajícímu zastupiteli Janu Kletečkovi.

Proti ANO se v Brodě vymezili jen Broďáci

Byť je spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s hnutím ANO na celostátní úrovni nemyslitelné, v Brodě podle Stejskala nevadí. „Dostávám takové dotazy od voličů i od spolustraníků. Nevidí to rádi, ale do sestavování koalic nám nemluví. Tvrdím, že ve městech do třiceti tisíc obyvatel je spolupráce o lidech, nikoliv o stranách,“ je přesvědčen Stejskal.

Ten ustavující zastupitelstvo svolá na 9. listopadu. Bude na něm zvolena sedmičlenná rada a vedení města. K podpisu programového prohlášení by pak mělo dojít do konce listopadu. „Dáme si na něm záležet, čekají nás velké věci,“ řekl Stejskal. Největšími prioritami koalice pro další čtyři roky mají být výstavba nového krytého bazénu a rekonstrukce sběrného dvora na překladiště odpadů.

Dilema ODS v Brodě: Zachovat se fér vůči konkurentům, nebo si udržet tvář?

V opozici v Havlíčkově Brodě zůstanou nezávislí Broďáci se třemi mandáty. Ti rovněž dostali nabídku na vstup do koalice. Jako jediní vyloučili ústy lídra Jana Schwarze spolupráci s ANO už před volbami a na svém postoji trvají.

„Důležité pro nás je, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti. Havlíčkův Brod pro nás není ostrov,“ nechal se slyšet. Vedle nich v opozici usednou dvě zastupitelky za Naše Česko a po jednom z SPD a z nezávislého uskupení Společně pro Brod.

V Třebíči beze změny, starostou bude Pacal

Jasno už je i v Třebíči. Na koalici se v pondělí večer dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO, formací Živé město a lidovci. Koalice bude mít 15 z 27 zastupitelů. Ve funkci chce pokračovat starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).

„Každý z dalších koaličních partnerů bude mít jednoho uvolněného místostarostu. Jejich počet zůstane stejný jako v minulém volebním období,“ řekl Pacal. Konkrétní jména, obsazení městské rady a rozdělení gescí budou ještě předmětem dalších dohod.

Pro Třebíč získalo ve volbách šest mandátů. Druhé bylo hnutí ANO s pěti zastupiteli, lidovci a Živé město získali po dvou. Do zastupitelstva se dostala také koalice Piráti-Břehy-Zelení, Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč. Všechna tři uskupení mají po čtyřech mandátech a míří do opozice.

Ladislav Med chce být senátorem i starostou

V Pelhřimově vše směřuje k obnovení dosavadní spolupráce koalice složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podle starosty lídra ODS Ladislava Meda bude o finální podobě jasno v nejbližších dnech. „Zatím to stavíme na té koalici, která dosud byla,“ potvrdil Med, podle kterého poslední detaily dohody, včetně rozdělení jednotlivých gescí, budou dotažené zřejmě ve čtvrtek nebo v pátek.

Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent

Trojice stran disponuje v jednadvacetičlenném zastupitelstvu silnou většinou 14 mandátů. „Jsme tam takový malý, ale ne nepodstatný člen,“ usmál se místostarosta Zdeněk Jaroš, představitel nejmenší TOP 09. Podle něj je širší základna důležitá pro to, aby bylo možné v klidu odpracovat celé čtyřleté období. „Vydržet všechna zastupitelstva, být kompletní a připravený i na to, že má někdo dovolenou nebo je nemocný a opozice vám nechce schválit program,“ popisuje Jaroš.

Ladislav Med uspěl i v senátních volbách a stal se senátorem za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko. Přesto plánuje v pozici starosty i nadále zůstat. „Zřejmě budu fungovat jako neuvolněný starosta,“ naznačil možné řešení.

Ve Žďáře jednání vrcholí, Jihlava má jasno

Povolební vyjednávání v těchto dnech vrcholí ve Žďáře nad Sázavou. V úterý večer se má uskutečnit další schůzka potenciálních členů budoucí koalice. „Pokud dojde k nějakému posunu, další informace budou známy ve středu,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé Město).

Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO

Koalice ale bude velmi pravděpodobně kopírovat podobu vedení města z uplynulých volebních období. Vedle vítězného Mrkosova sdružení ji dosud tvořilo ještě ANO, KDU-ČSL a také uskupení SOS Žďár, letos však kandidující jako My pro Žďár, opět ale v čele s Vladimírem Novotným (SOCDEM). Večerního jednání by se naproti tomu neměla účastnit ODS s nezávislými ani Změna 2018. Tato uskupení s největší pravděpodobností skončí v opozici.

Už minulý týden dospělo povolební vyjednávání do finále v Jihlavě. Vítězný Tým pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se dohodl na vytvoření koalice se STAN. Novou koalici představil lídr Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška, který by měl ve funkci pokračovat. V jedenáctičlenné radě města získá vítězné hnutí hned devět míst. Hnutí ANO a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka míří do opozice.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vraždila ve škole, teď je venku z detence. Klepu se a mám vztek, říká otec oběti

Premium
Kamil Vejvoda

Přesně před dvanácti lety přišel Kamil Vejvoda o svého jediného syna Petra. Tehdy šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014 bránil spolužačku a sám při tom přišel o...

Roky bojovala za protihlukovou stěnu. Když došlo na stavbu, její dům vynechali

Premium
Dům Ludvíka Starosty je dva metry od silnice. Protihluková stěna tu nefunguje,...

Čtvrt století Daniela Veselá podle svých slov bojovala za to, aby v Pravíkově na Pelhřimovsku byla instalována protihluková stěna. Když ji Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře dostavělo,...

Rekordní dýně denně vypila až 200 litrů vody, manipulovat s ní musel nakladač

Zdeněk Bulíček v Jakubově u Moravských Budějovic vypěstoval rekordní dýni. S...

Pěstujete dýně? Tak schválně, jak těžkou se vám podařilo vypěstovat? Ať už je číslo jakékoliv, určitě bude titěrné oproti tomu, co se podařilo čtyřicetiletému Zdeňku Bulíčkovi. Ten letos vypěstoval...

Světový unikát v Horácké aréně svítil jen pár měsíců. A čeká na termín opravy

Inovativní řešení finské společnosti přišlo s nově patentovanou technologií. V úvodní sezoně po otevření arény středový kruh na ledě svítil. Jenže od té doby čeká měsíce na opravu.

Horácká aréna měla loni po otevření jako první na světě LED zobrazovač přímo pod ledovou plochou. Přesněji ve středovém kruhu pod kostkou. V první hokejové sezoně fungoval. Nyní ale nesvítí a čeká na...

Černý napadne výsledky senátních voleb. Postup do druhého kola mu unikl o jediný hlas

Radek Černý

Verdikt, na nějž netrpělivě čekají voliči i kandidáti na post senátora na Žďársku, je venku. Ortoped Radek Černý (ODS), jemuž boj o senátorské křeslo utekl o jediný hlas, oznámil, že podá návrh na...

Nápad na závodní okruh Jihlava Ring před 20 lety zazářil. A pak rychle zmizel

Premium
Místa, kde se měl podle záměru z roku 2005 budovat závodní automobilový okruh...

Dnes už to zní jako sci-fi. Ale v roce 2005 se objevila zpráva, která mnohým v krajském městě Vysočiny nedala spát. Soukromý investor oznámil záměr vybudovat v prostorách bývalého vojenského prostoru...

20. října 2026

Rozsáhlá obnova vozového parku MHD v Jihlavě. Nové trolejbusy jezdí i bez trolejí

Jeden z nových parciálních trolejbusů, které letos pořídil jihlavský dopravní...

Dopravní podnik města Jihlavy se pustil do rozsáhlé obnovy vozového parku. Postupně přebírá nové autobusy i trolejbusy, které se v případě bezproblémových zkoušek ihned zapojují do běžného provozu....

20. října 2026  8:47

Uprchlý serval se našel. Už jsme ani nedoufali, dojalo provozovatele zookoutku

Samice servala Suri ze zookoutku ve Vápovicích zmizela ve středu večer....

Serval, který v polovině minulého pracovního týdne zmizel ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku, se našel. Zvířete se všimla žena o několik kilometrů dál směrem na východ poblíž Želetavy....

19. října 2026  11:18,  aktualizováno  16:27

Černý napadne výsledky senátních voleb. Postup do druhého kola mu unikl o jediný hlas

Radek Černý

Verdikt, na nějž netrpělivě čekají voliči i kandidáti na post senátora na Žďársku, je venku. Ortoped Radek Černý (ODS), jemuž boj o senátorské křeslo utekl o jediný hlas, oznámil, že podá návrh na...

19. října 2026  14:24

Ledeč z centra vyhodila polovinu parkovacích automatů, počet placených stání zůstal

Parkování na Husově náměstí v Ledči nad Sázavou. Místo šesti parkovacích automatů tu nově mají řidiči k dispozici jen tři.

Ze samotného centra města Ledeč nad Sázavou zmizela polovina parkovacích automatů. Případná radost řidičů byla ovšem hodně předčasná. Výčet placených míst se totiž nikterak nesnížil. Jen to od nich k...

19. října 2026  8:56

Věřím, že bych Šmardu porazil. Černého vyautoval jediný hlas, dál zvažuje stížnost

Premium
Lékař a kandidát ODS na post senátora za Žďársku Radek Černý.

O senátorské křeslo přišel zkušený ortoped Radek Černý (ODS) už po prvním kole – o jediný hlas! Vítězný Josef Klement (KDU-ČSL) v sobotu obhájil mandát, když ve druhém kole porazil Michala Šmardu...

18. října 2026  15:30

Rekordní dýně denně vypila až 200 litrů vody, manipulovat s ní musel nakladač

Zdeněk Bulíček v Jakubově u Moravských Budějovic vypěstoval rekordní dýni. S...

Pěstujete dýně? Tak schválně, jak těžkou se vám podařilo vypěstovat? Ať už je číslo jakékoliv, určitě bude titěrné oproti tomu, co se podařilo čtyřicetiletému Zdeňku Bulíčkovi. Ten letos vypěstoval...

18. října 2026  12:10

Ve Žďáře se rýsuje čtyřkoalice, ale bez ODS. Ta odmítá jít s ANO

Stávající starosta Martin Mrkos stojí v čele sdružení Žďár – Živé město, jež vyhrálo i letošní volby.

Skoro jako přes kopírák. Tak by se daly nastínit prozatímní průběžné výsledky povolebního vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Rýsuje se tam totiž opět široká koalice na půdorysu té dosavadní.

18. října 2026  8:50

Výsledky senátních voleb 2026: Klement obhájil na Žďársku, Pelhřimovsko ovládl Med

Vítězem na Pelhřimovsku je Ladislav Med, vítězem na Žďársku je Josef Klement.

Druhé kolo senátních voleb na Vysočině zná své vítěze. Obvod č. 51 (Žďár nad Sázavou) i obvod č. 15 (Pelhřimov) mají kompletně sečteno – senátorský mandát s přehledem obhájil Josef Klement (KDU-ČSL),...

17. října 2026,  aktualizováno  15:38

Při výlovu zmizí z nádrží na Vysočině společně s kapry i tolik vzácná voda

Takovou sezonu rybáři v kraji Vysočina za poslední desítky let nepamatují.

Takovou sezonu rybáři v kraji Vysočina za poslední desítky let nepamatují. Některé rybníky přes léto zcela vyschly, další hlásí podstavy. A i když kaprů má být podle hospodářů dostatek, potíže se...

17. října 2026  9:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vystřílím to u vás, vyhrožoval muž silničářům. Doma měl neregistrované zbraně

ilustrační snímek

V polovině tohoto týdne zažili nepříjemné chvíle pracovníci Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Šestadvacetiletý muž z Havlíčkova Brodu je po telefonu vulgárně urážel a nakonec jim...

16. října 2026  15:42

Roky bojovala za protihlukovou stěnu. Když došlo na stavbu, její dům vynechali

Premium
Dům Ludvíka Starosty je dva metry od silnice. Protihluková stěna tu nefunguje,...

Čtvrt století Daniela Veselá podle svých slov bojovala za to, aby v Pravíkově na Pelhřimovsku byla instalována protihluková stěna. Když ji Ředitelství silnic a dálnic letos na jaře dostavělo,...

16. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×