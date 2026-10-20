V Havlíčkově Brodě už je dohoda podepsána. Ve městě vznikla široká koalice ODS, ANO se Ženami za Brod, KDU-ČSL a uskupením Město moderně postaveným na TOP 09.
V pětadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít dohromady 18 hlasů. Jde o totožnou sestavu, jež v Brodě vládla i v uplynulých čtyřech letech, jen se rozšířila o lidovce.
Jsou jiné okolnosti, jiní lidé. Značka ANO nám sice vadí, ale ne na regionální úrovni.
Ondřej Rázlbudoucí místostarosta Havlíčkova Brodu za KDU-ČSL
„V minulém období byla skvělá spolupráce. Voličům zřejmě takové složení nevadilo, když nám opět dali hlasy a volby jsme vyhráli,“ uvedl starosta a lídr ODS Zbyněk Stejskal. Ve funkci by měl pokračovat. Stejně tak místostarostové Vladimír Slávka (ANO) a Libor Honzárek (Město moderně). Novým místostarostou se stane Ondřej Rázl (KDU-ČSL).
Právě lidovci oproti minulým letům po volbách otočili. Před osmi i před čtyřmi lety nabídku koalice a spolupráci s ANO odmítli. Letos už souhlasili. „Jsou jiné okolnosti, jiní lidé. Značka ANO nám sice vadí, ale ne na regionální úrovni. Celá naše kandidátka hlasovala, zda do takové koalice jít, většina byla pro,“ vysvětlil Rázl.
Jedním z těch, kdo nesouhlasil, byl Petr Kletečka. Ten se zastupitelského mandátu vzdal ještě před ustavujícím jednáním. „Jakmile jsem se dozvěděl, kam to směřuje, neváhal jsem ani vteřinu, že mandát položím,“ říká jeden z hlasů Milionu chvilek pro demokracii v Brodě.
„Lidsky jednání kolegů chápu, ale morálně se mi příčí. Mrzí mě, že ODS nenašla odvahu sestavit koalici jinak, když tomu okolnosti byly nakloněny. A stejně tak mě mrzí, že se kvalitní osobnosti na kandidátce ANO nezbavily této své značky,“ poznamenal. Mandát tak připadne jeho synovci a stávajícímu zastupiteli Janu Kletečkovi.
Proti ANO se v Brodě vymezili jen Broďáci
Byť je spojení ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s hnutím ANO na celostátní úrovni nemyslitelné, v Brodě podle Stejskala nevadí. „Dostávám takové dotazy od voličů i od spolustraníků. Nevidí to rádi, ale do sestavování koalic nám nemluví. Tvrdím, že ve městech do třiceti tisíc obyvatel je spolupráce o lidech, nikoliv o stranách,“ je přesvědčen Stejskal.
Ten ustavující zastupitelstvo svolá na 9. listopadu. Bude na něm zvolena sedmičlenná rada a vedení města. K podpisu programového prohlášení by pak mělo dojít do konce listopadu. „Dáme si na něm záležet, čekají nás velké věci,“ řekl Stejskal. Největšími prioritami koalice pro další čtyři roky mají být výstavba nového krytého bazénu a rekonstrukce sběrného dvora na překladiště odpadů.
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V opozici v Havlíčkově Brodě zůstanou nezávislí Broďáci se třemi mandáty. Ti rovněž dostali nabídku na vstup do koalice. Jako jediní vyloučili ústy lídra Jana Schwarze spolupráci s ANO už před volbami a na svém postoji trvají.
„Důležité pro nás je, jak se naši případní partneři dívají na svět kolem nás - na Českou republiku jako součást západní Evropy a na hodnoty svobodné demokratické společnosti. Havlíčkův Brod pro nás není ostrov,“ nechal se slyšet. Vedle nich v opozici usednou dvě zastupitelky za Naše Česko a po jednom z SPD a z nezávislého uskupení Společně pro Brod.
V Třebíči beze změny, starostou bude Pacal
Jasno už je i v Třebíči. Na koalici se v pondělí večer dohodlo vítězné uskupení Pro Třebíč s hnutím ANO, formací Živé město a lidovci. Koalice bude mít 15 z 27 zastupitelů. Ve funkci chce pokračovat starosta Pavel Pacal (Pro Třebíč).
„Každý z dalších koaličních partnerů bude mít jednoho uvolněného místostarostu. Jejich počet zůstane stejný jako v minulém volebním období,“ řekl Pacal. Konkrétní jména, obsazení městské rady a rozdělení gescí budou ještě předmětem dalších dohod.
Pro Třebíč získalo ve volbách šest mandátů. Druhé bylo hnutí ANO s pěti zastupiteli, lidovci a Živé město získali po dvou. Do zastupitelstva se dostala také koalice Piráti-Břehy-Zelení, Třebíč Občanům! a Mosty Třebíč. Všechna tři uskupení mají po čtyřech mandátech a míří do opozice.
Ladislav Med chce být senátorem i starostou
V Pelhřimově vše směřuje k obnovení dosavadní spolupráce koalice složené z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Podle starosty lídra ODS Ladislava Meda bude o finální podobě jasno v nejbližších dnech. „Zatím to stavíme na té koalici, která dosud byla,“ potvrdil Med, podle kterého poslední detaily dohody, včetně rozdělení jednotlivých gescí, budou dotažené zřejmě ve čtvrtek nebo v pátek.
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Trojice stran disponuje v jednadvacetičlenném zastupitelstvu silnou většinou 14 mandátů. „Jsme tam takový malý, ale ne nepodstatný člen,“ usmál se místostarosta Zdeněk Jaroš, představitel nejmenší TOP 09. Podle něj je širší základna důležitá pro to, aby bylo možné v klidu odpracovat celé čtyřleté období. „Vydržet všechna zastupitelstva, být kompletní a připravený i na to, že má někdo dovolenou nebo je nemocný a opozice vám nechce schválit program,“ popisuje Jaroš.
Ladislav Med uspěl i v senátních volbách a stal se senátorem za Pelhřimovsko a Jindřichohradecko. Přesto plánuje v pozici starosty i nadále zůstat. „Zřejmě budu fungovat jako neuvolněný starosta,“ naznačil možné řešení.
Ve Žďáře jednání vrcholí, Jihlava má jasno
Povolební vyjednávání v těchto dnech vrcholí ve Žďáře nad Sázavou. V úterý večer se má uskutečnit další schůzka potenciálních členů budoucí koalice. „Pokud dojde k nějakému posunu, další informace budou známy ve středu,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár – Živé Město).
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Koalice ale bude velmi pravděpodobně kopírovat podobu vedení města z uplynulých volebních období. Vedle vítězného Mrkosova sdružení ji dosud tvořilo ještě ANO, KDU-ČSL a také uskupení SOS Žďár, letos však kandidující jako My pro Žďár, opět ale v čele s Vladimírem Novotným (SOCDEM). Večerního jednání by se naproti tomu neměla účastnit ODS s nezávislými ani Změna 2018. Tato uskupení s největší pravděpodobností skončí v opozici.
Už minulý týden dospělo povolební vyjednávání do finále v Jihlavě. Vítězný Tým pro Jihlavu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se dohodl na vytvoření koalice se STAN. Novou koalici představil lídr Týmu pro Jihlavu, primátor Petr Ryška, který by měl ve funkci pokračovat. V jedenáctičlenné radě města získá vítězné hnutí hned devět míst. Hnutí ANO a dosavadní náměstek primátora Radek Popelka míří do opozice.