Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Šmarda jako starosta v Novém Městě přece jen pokračuje. Polepším se, slibuje

Jan Salichov
  18:36
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Michal Šmarda

Michal Šmarda | foto: ČTK

Končící předseda Michal Šmarda na sjezdu SOCDEM
Michal Šmarda
Michal Šmarda
Kandidátka za SocDem Klára Školníková a předseda strany Michal Šmarda ve...
9 fotografií
V komunálních volbách sice jako lídr uskupení Lepší Nové Město na Moravě (sedm mandátů) obsadil až druhé místo, přesto dokázal obhájit pozici starosty. Michal Šmarda ve vedení Nového Města na Moravě zahájil páté volební období. Naopak drtivé vítězství ve volbách umožnilo pokračovat ve funkci starosty Velkého Meziříčí Alexandrosu Kaminarisovi.

Šmarda na středečním ustavujícím zasedání zastupitelstva města získal 14 z 23 hlasů. Staronová koalice se opírá o spolupráci Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) pro obce (čtyři mandáty), KDU-ČSL (dva mandáty) a Marka Kučery z ANO 2011 + NOVÝ SMĚR.

Vítěz voleb, Jedno Město (osm mandátů), přitom ve volbě navrhl svou lídryni Ivanu Kadlecovou. „Jsem si samozřejmě vědoma toho, že jsme v menšině, že tu podporu na starostku nezískáme. Přesto s návrhem nominace souhlasím, protože si myslím, že je to určitý projev důvěry k našim voličům, je to vyjádření respektu,“ uvedla v průběhu zastupitelstva Kadlecová.

Budeme bedlivě sledovat, co se jednotlivým lidem ve městě nelíbí, co si přejí změnit.

Michal Šmardastarosta Nového Města na Moravě

„Když jsem před čtyřmi lety byla zvolena do zastupitelstva města, mým snem a mou osobní ambicí nikdy nebylo stát se starostkou,“ pokračovala Kadlecová. Podle svých slov je spokojená se svou prací v advokacii.

„Zhruba v polovině volebního období u mě ale nastal zlom a já jsem opravdu začala cítit velkou touhu občanů po změně. Chtěli jsme, aby na radnici byla jiná atmosféra, aby se to tu trochu otevřelo mladým lidem – aby se sem dostal trošku svěží vítr a bylo jiné smýšlení,“ vysvětlovala Kadlecová.

„Jenom blbec si myslí, že nedělá chyby“

Michal Šmarda po svém zvolení změnu přístupu nevyloučil. „Jestliže zaznívalo, že část občanů má zájem na tom, aby se některé věci v Novém Městě na Moravě změnily, tak i to je něco, co si zaslouží pozornost,“ připustil Šmarda.

Končící předseda Michal Šmarda na sjezdu SOCDEM
Michal Šmarda
Michal Šmarda
Kandidátka za SocDem Klára Školníková a předseda strany Michal Šmarda ve volebním štábu. (9. června 2024)
9 fotografií

A nešetřil sliby. „Budeme bedlivě sledovat, co se jednotlivým lidem ve městě nelíbí, co si přejí změnit. Pokud to bude v souladu s naším svědomím a naší představou o tom, jak má město fungovat, tak to určitě k lepšímu změníme,“ pokračoval.

„Jenom blbec si myslí, že nedělá chyby. Každý, kdo chybu udělá, na to má právo. A zároveň má každý právo tu chybu napravit. Já pevně věřím, že pokud chyby děláme, tak je napravit dokážeme,“ uvedl Šmarda.

Poprvé po šestnácti letech nevyhrál volby: Na křesle starosty nelpím, říká Šmarda

A zároveň poděkoval za vytýkání nedostatků. „Kritika je rozum zdarma. Ale dokázat se sjednotit a táhnout za jeden provaz ve chvíli, kdy je to pro město důležité, je ještě něco mnohem cennějšího,“ dodal novoměstský starosta.

Uvolněným místostarostou, který po dvaceti letech nahradil Stanislava Marka, byl zvolen Josef Košík (SNK pro obce), neuvolněným místostarostou Jaroslav Lembera (Lepší Nové Město).

„Nastavený směr má podporu občanů“

Funkci starosty Velkého Meziříčí obhájil rovněž Alexandros Kaminaras (Společně VM). Pro toho na ustavujícím zastupitelstvu hlasovalo hned 22 z 23 přítomných meziříčských zastupitelů.

Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent

„Nejlepším a nejdemokratičtějším způsobem, jak vyjádřit názor na práci vedení města, jsou právě volby. Jejich výsledek vnímám jako potvrzení, že nastavený směr má podporu mnoha občanů,“ uvedl Kaminaras. „Ten směr chápu jako závazek pracovat dál odpovědně, rozhodně a s dlouhodobou vizí,“ dodal.

Velké Meziříčí má nově dva místostarosty místo dosavadního jednoho. Zastupitelé zvolili dva kandidáty ze Společně VM – Andreu Vašíčkovou (23 hlasů) do uvolněné funkce a Jana Oulehlu (15 hlasů) do funkce neuvolněné.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Zákeřná past. Řidiči si zkracovali cestu, hroty na poli jim propíchaly pneumatiky

Zajištěné nástrahy z polní cesty u Jaroměřic nad Rokytnou. Neznámý pachatel na...

Řidiči, kteří si chtěli zkrátit cestu kvůli uzavírce silnice u Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku, zažili nepříjemné překvapení. Někdo na polní cestu úmyslně rozmístil podomácku vyrobené kovové...

Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...

První budova, která zvěstuje vznik rozlehlého staveniště Jaderné elektrárny Dukovany II (EDU II), je zde. Administrativní sídlo vedení a přípravných týmů nové elektrárny bylo v minulých dnech...

Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

Premium
Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle...

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...

Školy učí metodou cukru a biče. Děti jen plní příkazy, říká známý podnikatel

Premium
Na Továrně na ovce pracoval úspěšný žďárský podnikatel pět let. Od původně...

Tomáš Vránek, majitel úspěšné žďárské automatizační firmy ICE a držitel titulu Podnikatel roku chtěl napsat obyčejnou firemní příručku. Nakonec vznikla kniha pro rodiče, kteří nechtějí ze svých dětí...

Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...

Nebudeme hráče držet zuby nehty, říká šéf Jihlavy. O koho se zajímají ligové týmy?

Premium
Jihlavský činovník Lukáš Vaculík

S pobytem v suterénu druholigové tabulky mají jihlavští fotbalisté ještě docela čerstvou zkušenost. Na konci minulé sezony to dokonce vypadalo, že spadnou o soutěž níž. Nakonec se ale tak trochu...

6. listopadu 2026

Jihlava musí kvůli uzavírce tunelu otevřít staveniště. Projedou jen lehčí auta

Pohled na stavební práce a odstavenou techniku v Jiráskově ulici, která se o...

Během pátku zasypat výkop, silnici provizorně zpevnit, aby se staveništěm dalo v sobotu a v neděli projet. A v pondělí znovu pokračovat v rekonstrukci. Poněkud paradoxní situace nastala v Jiráskově...

6. listopadu 2026  13:35

Dohodnuté koalice s ANO dostávají trhliny. Ve Žďáře kvůli tomu vedení nezvolili

Na čtvrtečním ustavujícím zastupitelstvu ve Žďáře bylo přítomno všech jeho 27...

Již čtvrtý týden se táhne povolební vyjednávání ve Žďáře nad Sázavou. Do nekončící série schůzek nevneslo světlo ani čtvrteční ustavující zasedání zastupitelstva. Poté, co jeho 27 zvolených členů...

6. listopadu 2026  13:03

Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů

Ve spolupráci
Vysněná práce? V Jihlavě nabízí benefity z říše snů

Ve starých mobilech a drobné elektronice se skrývá zlato, stříbro i další cenné kovy. Aby se tyto suroviny mohly vrátit zpět do výroby, potřebují moderní technologie i šikovné ruce. Jihlavský závod...

6. listopadu 2026

Záchranáři na Vysočině testují přístroje, které nahradí kritizované vybavení

Defibrilátor Tempus, k němuž měli záchranáři na Vysočině výhrady.

Krajští záchranáři na Vysočině v sanitkách testují nové přístroje, které by mohly nahradit vybavení Tempus Výběrové řízení na nové přístroje, na jehož přípravě se už několik měsíců podílí pracovní...

6. listopadu 2026  10:18

První okresní města na Vysočině mají vedení. Třebíč povede Pacal, Pelhřimov senátor

Starosta Pelhřimova Ladislav Med je zároveň senátorem.

Vedení Třebíče a Pelhřimova pro příští čtyři roky se bude v mnohém podobat tomu dosavadnímu. V obou městech ve čtvrteční volbě na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva uspěli stávající...

6. listopadu 2026  8:44

Obchvaty, mosty, křižovatky. Kvůli Dukovanům na Vysočině roste šest staveb

U Slavětic na Třebíčsku vzniká obchvat dlouhý přibližně 3,2 kilometru. Přeložka...

Havlíčkův Brod, Brtnice, Zašovice, Slavětice a Velké Meziříčí. Na Vysočině letos pokračuje šest silničních staveb, které mají připravit region na návoz těžkých a nadrozměrných komponentů pro nové...

5. listopadu 2026  15:24

Z vítězky poraženou? Paroubkova mluvčí zadupala baštu ODS, ale míří do opozice

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Lucie Orgoníková, někdejší mluvčí vlády Jiřího Paroubka, byla označena za jednoho z největších vítězů letošních komunálních voleb v Česku. Ve čtyřtisícové Přibyslavi na hlavu porazila všechny...

5. listopadu 2026  11:21

Co je pravda a co fake news? Školáci se učili rozeznávat falešné zprávy

V závěrečné aktivitě si žáci vyzkoušeli vytvořit přesvědčivou pravdivou nebo...

Jak poznat falešnou zprávu, ověřit si její pravdivost a nenechat se zmanipulovat? To zjišťovali žáci z jihlavských základních škol Demlova a Otokara Březiny, kteří se zúčastnili dvou pilotních...

5. listopadu 2026  8:57

Firma ošidila požární bezpečnost. Průšvih mají po 20 letech zaplatit obyvatelé bytů

Premium
Areál Beseda na náměstí Svobody v Jihlavě dělníci kompletně a rozsáhle...

Běžná rekonstrukce a následný požár polyfunkčního domu s byty odhalily po dvaceti letech v centru Jihlavy časovanou bombu. Podle kontrolních zjištění hasičů se totiž část komplexu Beseda výrazně...

4. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Havlíčkův Brod uctí hrdinu Gablecha, místo desky mu odhalí rovnou pomník

Imrich Gablech byl nejstarším českým nově jmenovaným generálem. Dekret o povýšení převzal v havlíčkobrodské nemocnici, kde byl dlouhodobě hospitalizován. Dekret dostal krátce před svými stými narozeninami. (16. listopadu 2015)

Právě dnes je tomu 111 let, co se ve slovenské dědině Hrachoviště narodil Imrich Gablech. Dispečer letového provozu a jeden z hrdinů druhé světové války spojil zbytek života s Havlíčkovým Brodem, kde...

4. listopadu 2026  8:45

Žádné masky a strašení. Děti obcházejí domovy se svíčkou za zesnulé a modlitbou

Děti předávaly lidem z navštívených domácností svíčku, u níž si lze třeba...

O návrat k tradici, kdy se přelom října a listopadu stává hlavně dobou zklidnění, zamyšlení a vzpomínek na zesnulé blízké, se pokouší děkanství ve Žďáru nad Sázavou. Místo komerční verze Halloweenu...

3. listopadu 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×