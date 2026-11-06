Šmarda na středečním ustavujícím zasedání zastupitelstva města získal 14 z 23 hlasů. Staronová koalice se opírá o spolupráci Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) pro obce (čtyři mandáty), KDU-ČSL (dva mandáty) a Marka Kučery z ANO 2011 + NOVÝ SMĚR.
Vítěz voleb, Jedno Město (osm mandátů), přitom ve volbě navrhl svou lídryni Ivanu Kadlecovou. „Jsem si samozřejmě vědoma toho, že jsme v menšině, že tu podporu na starostku nezískáme. Přesto s návrhem nominace souhlasím, protože si myslím, že je to určitý projev důvěry k našim voličům, je to vyjádření respektu,“ uvedla v průběhu zastupitelstva Kadlecová.
Budeme bedlivě sledovat, co se jednotlivým lidem ve městě nelíbí, co si přejí změnit.
Michal Šmardastarosta Nového Města na Moravě
„Když jsem před čtyřmi lety byla zvolena do zastupitelstva města, mým snem a mou osobní ambicí nikdy nebylo stát se starostkou,“ pokračovala Kadlecová. Podle svých slov je spokojená se svou prací v advokacii.
„Zhruba v polovině volebního období u mě ale nastal zlom a já jsem opravdu začala cítit velkou touhu občanů po změně. Chtěli jsme, aby na radnici byla jiná atmosféra, aby se to tu trochu otevřelo mladým lidem – aby se sem dostal trošku svěží vítr a bylo jiné smýšlení,“ vysvětlovala Kadlecová.
„Jenom blbec si myslí, že nedělá chyby“
Michal Šmarda po svém zvolení změnu přístupu nevyloučil. „Jestliže zaznívalo, že část občanů má zájem na tom, aby se některé věci v Novém Městě na Moravě změnily, tak i to je něco, co si zaslouží pozornost,“ připustil Šmarda.
A nešetřil sliby. „Budeme bedlivě sledovat, co se jednotlivým lidem ve městě nelíbí, co si přejí změnit. Pokud to bude v souladu s naším svědomím a naší představou o tom, jak má město fungovat, tak to určitě k lepšímu změníme,“ pokračoval.
„Jenom blbec si myslí, že nedělá chyby. Každý, kdo chybu udělá, na to má právo. A zároveň má každý právo tu chybu napravit. Já pevně věřím, že pokud chyby děláme, tak je napravit dokážeme,“ uvedl Šmarda.
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A zároveň poděkoval za vytýkání nedostatků. „Kritika je rozum zdarma. Ale dokázat se sjednotit a táhnout za jeden provaz ve chvíli, kdy je to pro město důležité, je ještě něco mnohem cennějšího,“ dodal novoměstský starosta.
Uvolněným místostarostou, který po dvaceti letech nahradil Stanislava Marka, byl zvolen Josef Košík (SNK pro obce), neuvolněným místostarostou Jaroslav Lembera (Lepší Nové Město).
„Nastavený směr má podporu občanů“
Funkci starosty Velkého Meziříčí obhájil rovněž Alexandros Kaminaras (Společně VM). Pro toho na ustavujícím zastupitelstvu hlasovalo hned 22 z 23 přítomných meziříčských zastupitelů.
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„Nejlepším a nejdemokratičtějším způsobem, jak vyjádřit názor na práci vedení města, jsou právě volby. Jejich výsledek vnímám jako potvrzení, že nastavený směr má podporu mnoha občanů,“ uvedl Kaminaras. „Ten směr chápu jako závazek pracovat dál odpovědně, rozhodně a s dlouhodobou vizí,“ dodal.
Velké Meziříčí má nově dva místostarosty místo dosavadního jednoho. Zastupitelé zvolili dva kandidáty ze Společně VM – Andreu Vašíčkovou (23 hlasů) do uvolněné funkce a Jana Oulehlu (15 hlasů) do funkce neuvolněné.